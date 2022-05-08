В ДНР заявили об очередном обстреле Донецка войсками ВСУ

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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявило, что украинские войска вновь обстреляли Донецк.

«После 03:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04:00 — населённый пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 122 мм», — сообщило представительство в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.

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