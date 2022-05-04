СК установил командира ВСУ, ответственного за обстрел Донецка

Российские следователи установили украинского командира ВСУ, ответственного за прицельный артиллерийский обстрел Донецка, в результате которого один человек погиб и девять получили ранения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины полковника Алексея Майстренко, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором России)», — сообщил Следственный комитет.

По данным СК, 4 мая военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, выполняя преступные приказы Майстренко, обстреляли объекты гражданской инфраструктуры в Кировском районе города Донецка.

«В результате получили ранения девять гражданских лиц, находившихся в маршрутном такси и в непосредственной близости от него, один человек погиб», — рассказали в СК.

Накануне представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска обстреляли Донецк ракетами из «Града».