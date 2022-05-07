«Запад не хочет в этом признаваться»: что известно о возможном нахождении на территории «Азовстали» офицеров стран НАТО

Старшие офицеры из стран НАТО, прежде всего европейских государств, могут находиться на заблокированном заводе «Азовсталь» в Мариуполе, заявил советник главы правительства ДНР Ян Гагин. По его словам, об этом говорят и боевики «Азова», и сдавшиеся в плен военные, и покинувшие территорию завода гражданские. Кроме того, по мнению Гагина, на это косвенно указывают предпринимаемые международными представителями усилия по эвакуации заблокированного контингента. Информация о присутствии на «Азовстали» натовских офицеров обсуждается в сети последние несколько недель и, по мнению военных аналитиков, вероятность этого достаточно высока. При этом страны Запада всеми силами стремятся скрыть своё прямое участие в украинском конфликте, отмечают эксперты.

На территории заблокированного силами России и ДНР мариупольского металлургического комбината «Азовсталь» могут находиться старшие офицеры из стран НАТО. Об этом заявил советник главы правительства Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

«Могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств. Об этом заявляют и сами азовцы, и те, кто попал в плен, те, кто сдался в плен, сложил оружие, и гражданские лица, которые оттуда вышли. То есть мы об этом можем судить со слов», — цитирует его РИА Новости.

«Плюс об этом косвенно могут свидетельствовать попытки деблокировать азовцев на «Азовстали» и попытки договориться представителей иностранных государств, в частности, частые звонки, частые просьбы того же самого президента Макрона», — добавил Гагин.

По его словам, предположительно, на заводе вместе с украинскими военными и боевиками националистических формирований заблокированы «как минимум» наёмники из Соединённых Штатов, Великобритании и Франции.

Блокада «Азовстали»

Напомним, 21 апреля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Мариуполя и блокировании остатков украинских сил в промзоне завода «Азовсталь». Тогда же он отметил, что на окончательную зачистку «Азовстали» может потребоваться несколько дней. Глава государства, назвав освобождение города успехом, отдал приказ не штурмовать территорию завода.

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Это тот случай, когда мы должны думать... о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — распорядился Путин.

На следующий день Минобороны сообщило, что остатки украинских подразделений вместе с иностранными наёмниками из США и Европы надёжно заблокированы на «Азовстали».

Позднее выяснилось, что на территории завода оказались блокированы и гражданские лица. В конце апреля небольшие группы гражданских начали покидать территорию завода по открытым гуманитарным коридорам. Так, 2 мая МО РФ сообщило, что за два дня из промзоны вышли 126 человек.

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Через несколько дней представитель штаба операции по освобождению «Азовстали» сообщил, что заблокированные боевики предложили обменять мирных жителей на продукты и медикаменты. «Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, теперь будут только обменивать», — рассказал он.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева начать переговоры по эвакуации людей с «Азовстали». Однако в Кремле напомнили, что в этой ситуации обсуждать нечего.

«Президент сказал вполне ясно: гражданские могут выйти и пойти в любую сторону. Военные должны сложить оружие и тоже выйти. Им сохранят жизнь. Всем раненым и больным окажут медицинскую помощь. Что может быть темой для переговоров в этом случае?» — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Офицеры НАТО

На этом фоне в конце апреля в западных СМИ стали появляться сообщения о том, что в рядах украинских вооружённых формирований действительно могут находиться старшие и высшие офицеры стран НАТО. Так, газета Ottawa Citizen сообщила, что на Украине находится Тревор Кадьё — генерал-лейтенант и бывший директор Стратегического объединённого штаба Вооружённых сил Канады.

«По словам источников, высшее военное руководство Канады было проинформировано о решении генерал-лейтенанта Кадьё отправиться на Украину», — отмечалось в материале.

Завод «Азовсталь» в Мариуполе

РИА Новости

© Валерий Мельников

При этом журналисты Ottawa Citizen утверждают, что Тревор Кадьё 5 апреля якобы уволился с военной службы. В качестве доказательства газета приводит комментарий представителя Министерства национальной обороны Канады Даниэля Ле Бутийе, который заявил, что увольнение Кадьё с воинской службы прошло в соответствии с надлежащими процедурами.

«Поскольку сейчас он является гражданским лицом, с нашей стороны было бы неуместно давать дальнейшие комментарии о его личных планах», — добавил представитель канадского Минобороны.

Вероятность того, что на территории «Азовстали» могут находиться офицеры стран НАТО, весьма высока, так как в пользу этого есть уже достаточное количество косвенных свидетельств, показаний пленных и очевидцев, считает военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Что касается офицеров из стран НАТО, если они там находятся, то они уже уволены из вооружённых сил своих государств. Так снимается вся ответственность, и эти офицеры являются с точки зрения их стран простыми добровольцами», — отметил Кошкин.

Военный эксперт напомнил, что украинская сторона несколько раз посылала в Мариуполь вертолёты, которые должны были эвакуировать оттуда неких высокопоставленных командиров и военачальников. Судя по свидетельствам пленных и очевидцев, на «Азовстали» могут находиться один или два высокопоставленных офицера из стран НАТО, которые не являются рядовыми наёмниками, предположил Кошкин.

«Возможно, они занимались технической расшифровкой разведданных из орбитальных группировок спутников или находились в качестве советников при батальоне «Азов». Украинская морская пехота оттуда уже вышла. А все оставшиеся там люди заблокированы, оттуда никто не вырвется», — добавил эксперт.

При этом Кошкин считает, что на «Азовстали» вряд ли есть иностранные офицеры уровня Тревора Кадьё.

«Такие советники должны сидеть в генеральном штабе. На передовой советовать уже нечего — там он будет лежать под огнём и никого уже не проинструктирует. Можно давать какие-то советы командиру роты, которые тому не нужны: слушать его уже не будут, потому что на поле боя другая атмосфера», — подчеркнул военный политолог.

Однако руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в разговоре с RT напомнил, что сообщения о возможном блокировании на «Азовстали» военачальника из Канады тиражируются уже давно и могут иметь под собой основания.

«Сообщения о том, что в подземельях завода находится высокопоставленный канадский военачальник, стали появляться уже месяц назад и продолжают усиливаться. Если бы он покинул Мариуполь, то уже засветился бы перед камерами или прокомментировал свой статус. Но опровержения этой информации до сих пор нет. На мой взгляд, там действительно находится высокопоставленный иностранный офицер, который занимался организацией военных задач», — сказал Михайлов.

Но полная картина происходящего вокруг «Азовстали» будет доступна только после полной зачистки территории завода, подчеркнул аналитик. При этом общая ситуация даёт основание доверять словам представителя ДНР о нахождении там офицеров НАТО, считает эксперт.

«Об этом говорит количество каналов, которые Запад открыл по поводу Мариуполя, и то, что эта тема постоянно сквозит в заявлениях политиков Евросоюза. Со словами представителя ДНР можно согласиться, так как люди на местах имеют больше источников информации, свою агентуру, доступ к радиопереговорам. Опираясь на интерес Зеленского и евролидеров к этой теме, можно с высокой долей вероятности предположить, что там действительно находятся представители Франции, Великобритании, США, возможно, Канады, Германии и Польши», — сказал эксперт.

Именно эти государства наиболее глубоко интегрированы в военную систему Украины и активно взаимодействовали с ВСУ, добавил Михайлов.

Если заявление представителя ДНР подтвердится, наличие в Мариуполе высокопоставленных западных военных станет доказательством прямого, а не опосредованного участия Запада в конфликте на Украине, пояснил эксперт.

«И это нарушение прямых договорённостей по стратегической стабильности в Европе, которые были приняты ещё в 1990-х годах. Страны Запада не хотят в этом признаваться, но им придётся это сделать. Обратите внимание на постоянные звонки Макрона, Шольца: содержание их бесед с Владимиром Путиным мы не знаем, но я думаю, что они пекутся именно о судьбе своих военных, которые сидят в этих подвалах», — заключил Михайлов.