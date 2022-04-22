«Сломив сопротивление противника»: Минобороны РФ опубликовало архивные документы об освобождении Мариуполя в 1943 году

Министерство обороны России опубликовало новые материалы из фондов Центрального архива о Донбасской операции и освобождении Мариуполя от нацистов в 1943 году. Среди обнародованных документов — журналы боевых частей и соединений, наградные материалы, а также сведения о зверствах гитлеровцев в отношении мариупольцев и пленных красноармейцев. По мнению историков, во время Великой Отечественной войны освобождение Мариуполя было очень важным не только в практическом, но и в символическом плане. При этом аналитики отмечают, что радикалы, действующие сейчас на Украине, во многом подражают гитлеровцам.

Минобороны РФ запустило новый исторический мультимедийный раздел «Мариуполь. Освобождение», в котором представлены материалы и документы из фонда Центрального архива российского оборонного ведомства. В нём содержатся оперативные документы советского командования, журналы боевых частей и сведения о деятельности нацистов во время оккупации Мариуполя.

Зверства нацистов

Советские войска овладели Мариуполем 10 сентября 1943 года, освободив его от нацистской оккупации. Архивные материалы свидетельствуют о том, что гитлеровцы издевались над жителями города и совершали в их отношении чудовищные преступления.

«Гитлеровцы, как и современные украинские националисты, часть своих кровавых, свирепых акций проводили с целью дискредитации советских воинов-освободителей», — говорится в материалах Минобороны РФ. Об этом, в частности, сообщается в акте, где зафиксированы преступления оккупантов в период с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года.

Акт о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Мариуполе

© Министерство обороны РФ

«В первый день оккупации 8 октября 1941 года части эсэсовцев захватили 26 первых попавшихся им граждан и в центре города во дворе здания бывшего НКВД замучили их. Им содрали кожу с рук, отрезали половые органы, уши и носы и полуживыми замуровали в стенах подвала. Через 13 дней эти трупы раскопали и показывали населению под видом жертв НКВД. Так погибли граждане Левин, Коган, Аливанов и другие», — говорится в документе.

В пропагандистских целях нацисты проводили жестокие манипуляции с мирными гражданами, искажая реалии. Как отметили в МО РФ, «точно так же в настоящее время поступают украинские националисты, используя западные СМИ».

«Было объявлено, что из Ростова идут русские военнопленные и мариупольцы могут забрать опознанных своих родственников. Тысячи жителей вышли встречать военнопленных в надежде увидеть кого-либо из близких им людей. Но вместо военнопленных подошли немецко-фашистские войска. Фашистские кинооператоры в это время засняли всё на плёнку как «встречу русским населением немецких войск», — говорится в архивных документах советского командования.

С первых дней оккупации гитлеровцы грабили население, издевались над советскими гражданами, убивали стариков, женщин и детей и проводили массовые расстрелы.

Отступая от подходивших советских войск, захватчики намеренно разрушали Мариуполь.

«Перед бегством фашистские звери сознательно сожгли и разрушили город. Специальные отряды факельщиков с 7 по 10 сентября 1943 года жгли и взрывали все общественные и частные здания», — отмечается в архивных свидетельствах.

Минобороны России представило фотографии того периода, на которых запечатлены последствия оккупации Мариуполя гитлеровцами.

Водоочистительный цех мариупольского завода им. Ильича, взорванный немцами во время отступления

© Министерство обороны РФ

На одной из них — взорванный гитлеровцами водоочистительный цех завода им. Ильича, на другом снимке, изъятом у нацистского офицера, — тела замученных пленных красноармейцев.

«10 сентября в момент высадки советского десанта около ялтовской дороги факельщики бросили свои машины и в панике рассыпались к домам. Заметив сидящих в ямах старух и детей, звери расстреляли их из автомата. В числе многих убитых — Георгий Мирошников, мастер портовых мастерских, тяжело ранены его двое детей, жена бухгалтера мастерских Вернера и её домашняя работница с двухлетним ребёнком», — говорится в советских документах.

Освобождение Мариуполя

Выбить оккупантов из города удалось благодаря слаженной работе авиации, корабельной артиллерии и морской пехоты, которая принимала участие в знаменитом Мариупольском десанте с 8 по 10 сентября 1943 года.

Эта операция была разработана на основе успешной высадки советских морских пехотинцев в районе Таганрога 29 августа 1943-го. Командующий войсками Северо-Кавказского фронта генерал-полковник Иван Петров распорядился подготовить аналогичную операцию, но более крупного масштаба.

Донесение о десантной операции командующему Южным фронтом генерал-полковнику Фёдору Толбухину

© Министерство обороны РФ

В соответствии с планами советского командования один из десантных отрядов высадился в Ялте и взял под контроль важный транспортный узел западнее Мариуполя. Второй десант высадился непосредственно в мариупольском порту. Затем в город с востока и северо-востока вступили части 44-й армии и 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского корпуса.

Согласно архивным оперативным документам, гитлеровцы, «занимая оборону на правом крутом берегу, который был покрыт отдельными валунами и камнями», основательно готовили оборону и оборудовали многочисленные доты и минные поля. Кроме того, преимущество противника было ещё и в том, что с высокого берега «просматривалась вся прилегающая местность и для подхода наших частей не было скрытых подступов».

Однако подразделения 625-го стрелкового полка в составе 221-й стрелковой дивизии смогли прорвать оборону, форсировать реку и к 10 сентября 1943 года выйти к Мариуполю.

«Полк, стремительно продвигаясь вперёд, преодолевая сопротивление противника, отбивая контратаки пехоты и танков, 10 сентября 1943 года в 10:00 вступил на северо-восточную окраину города Мариуполя», — отмечается в архивных документах.

Из данных журнала боевых действий 44-й армии следует, что советским войскам потребовалось чуть более десяти часов, чтобы полностью освободить Мариуполь.

«Армия, сломив сопротивление противника, к 15:30 полностью очистила города Мариуполь, Заводской, Сартана. Противник под напором наших войск отошёл на рубеж свх. им. Володарского, Стар. Крым, Бердянские Хутора, откуда оказывал упорное сопротивление», — говорится в оперативных сводках того времени.

Операция была успешной не только благодаря действиям советского командования, но и благодаря самоотверженности и отваге бойцов и командиров на местах, подчёркивают в Минобороны РФ.

Так, минёр, старшина 2-й статьи Николай Кожевников, при десантировании морской пехоты «первым спрыгнул в воду, принял сходню с катера и держал её на плечах до полной высадки управления десанта».

«После высадки товарищ Кожевников сразу же вернулся на свой боевой пост и в мокрой одежде подавлял огневые точки противника из автомата «Эрликон». При возвращении с боевого задания катер несколько раз подвергался атакам вражеской авиации. Товарищ Кожевников своевременно открывал огонь из автомата «Эрликон» и меткой стрельбой срывал атаки противника», — рассказывается в архивных материалах.

Тела замученных пленных красноармейцев

© Министерство обороны РФ

Сегодня российские военнослужащие продолжают боевые традиции красноармейцев, освобождая Украину и Мариуполь от неонацистов, подчеркнули в российском оборонном ведомстве. Так, танкист, старший лейтенант морской пехоты Антон Старостин своими бесстрашными действиями помог удержать дамбу Северо-Крымского канала — важного для обеспечения Крыма водой стратегического объекта. Он в числе первых ворвался на переправу и вступил в ожесточённый бой с противником. В его танк попала ракета Javelin, однако российский офицер не вышел из боя и продолжил выполнять задачу, уничтожив при этом восемь бронетранспортёров, два танка и десятки солдат противника, подчеркнули в МО.

«Трагический фарс»

Как отмечают эксперты, операция по освобождению Мариуполя 1943 года была крайне важным этапом в контрнаступлении советских войск.

«Освобождение Мариуполя было важной задачей не только в практическом, но и в символическом плане. Прежде всего эта операция стала основой для развития успехов последующих контрнаступлений советских войск, освобождения территории Украинской ССР от немецко-фашистских захватчиков, их союзников и пособников нацизма. При этом город-порт был на слуху, он был очень важной точкой на карте, и его освобождение имело большое значение для множества советских граждан», — рассказал в интервью RT руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

Наградной лист старшего лейтенанта Михаила Гранкина

© Министерство обороны РФ

С его точки зрения, текущая операция по освобождению Мариуполя от нацистов, взявших в заложники мирных жителей, во многом повторяет события периода Великой Отечественной войны.

«Это можно назвать гримасой истории, её повторением в виде кровавого, трагического фарса. Гитлеровцы тщательно продумывали свою истребительную стратегию. Подражательство ей со стороны украинских ультранационалистов и неонацистов глубоко вторично», — говорит Симиндей.

Наряду с использованием разнообразной атрибутики Третьего рейха украинские радикалы в своих действиях руководствуются методами гитлеровцев, констатируют аналитики.

«Поэтому власть националистов на территории Мариуполя и окрестностей привела к таким ужасным последствиям для жителей, которым в течение многих лет промывали мозги и подавляли тех, кто был не согласен с насаждаемой идеологией», — отметил Симиндей.