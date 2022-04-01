«Бесчеловечные расправы»: опубликованы новые документы Минобороны РФ о зверствах бандеровцев в УССР

На сайте Минобороны РФ опубликованы новые документы с информацией о ведении подрывной деятельности и зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. В них описываются пропагандистские методы, которые пытались использовать бандеровцы для вербовки боевиков в дивизию СС «Галичина». Также в архивных материалах содержатся описания нападений, пыток и убийств красноармейцев и мирных жителей бандами националистов. По словам историков, бандеровцы совершали военные преступления не только по указке немецких оккупантов, но и по собственной инициативе.

Минобороны РФ опубликовало в мультимедийном разделе «Архивы помнят всё...» новый пакет документов о пропагандистской и террористической деятельности украинских националистов в период Великой Отечественной войны и после неё.

В пояснении к материалам говорится, что в годы Великой Отечественной на захваченных вермахтом территориях УССР стала создаваться так называемая самостийная украинская государственность. Этот процесс сопровождался многочисленными преступлениями — прежде всего против мирных жителей разных национальностей.

«Когда территория УССР была освобождена Красной армией, были инициированы расследования, вскрывшие многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, которые были совершены именно украинскими националистами в отношении мирного населения, в том числе представителей собственного народа», — подчеркнули в Минобороны РФ.

Против армии и народа

Опубликованные документы доказывают тесное сотрудничество деятелей украинского национализма с немецкими оккупантами с самого начала Великой Отечественной войны. В частности, об этом сообщается в докладной записке начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА (Главного политического управления Советской армии и Военно-морского флота) от 11 апреля 1944 года.

«В первые же дни нападения фашистской Германии на СССР, когда Красная армия с оборонительными боями временно отходила из западных областей Украины, украинские националисты выступили с призывом оказать помощь немецким захватчикам», — говорится в документе.

Докладная записка начальника Управления агитации и пропаганды ГлавПУРККА от 11 апреля 1944 года

© Министерство обороны РФ

В докладной записке описаны структура, цели и характерные черты антисоветской деятельности украинских националистов.

Помимо пособничества нацистской Германии, националисты занимались пропагандой и подлогом объективных фактов. Те же методы, как подчёркивают в Минобороны РФ, украинские радикалы используют и сейчас.

«Украинские националисты пытаются выдать себя за истинных сторонников, спасителей украинского народа. Они уверяют, что борются и против Москвы, и против немцев за освобождение украинского народа. Это, конечно, враньё. Украинские националисты всячески помогали немцам в их борьбе с Красной армией, надеясь, что те дадут им возможность захватить власть», — подчёркивается в докладной записке.

Украинские коллаборационисты открыто поддерживали подразделения СС и агитировали население вступать в их ряды. Минобороны РФ опубликовало перевод листовки, который прилагался к донесению Управления контрразведки НКО «СМЕРШ» 1-го Украинского фронта.

Донесение Управления контрразведки НКО «СМЕРШ» 1-го Украинского фронта

© Министерство обороны РФ

В листовке содержался призыв «исполнить свой долг и как борцы добровольно идти в ряды немецких вооружённых сил или как добровольцы (в) 14-й «СС — Добровольческой дивизии «Гальчина».

С целью дискредитации Красной армии в агитке вооружённые формирования СССР были названы «московскими ордами». Националисты распространяли лживую информацию о том, что в РККА насильно забирали мужчин в возрасте от 15 до 65 лет. В листовке коллаборационистов утверждалось, что большевики проводят «умышленную политику уничтожения украинского народа», поэтому переход на сторону Красной армии якобы равносилен измене «своей нации».

В донесении Военного совета 1-го Украинского фронта и сообщении главного военного прокурора Красной армии от 16 сентября 1944 года отмечалось, что украинские коллаборационисты вели активную подрывную работу, в том числе с целью срыва мобилизации в РККА.

В документах, представленных МО РФ, содержатся данные о запугивании мирного населения, угрозах родственникам граждан, получивших повестку, нападениях на призывников, командиров и военнослужащих Красной армии.

Шествие украинских националистов в Галиции

© Кинохроника из архива им. Пшеничного

Из опубликованных документов следует, что коллаборационисты вместо декларируемой заботы об украинском населении занимались грабежами, разбоем и убийствами. В основном боевики орудовали на территории Западной Украины как небольшими, так и крупными вооружёнными группировками.

В политдонесении начальника политотдела Ровенского ОВК «О действиях буржуазно-националистических банд в Ровенской области» от 29 августа 1944 года сообщалось, что действия банд националистов направлены «на срыв проводимых мероприятий советской власти путём грабежа, диверсий и террора».

В документе описывается случай расправы в селе Барикевичи, где 26 боевиков зверски замучили двух дочерей зампредседателя местного сельсовета. А самого мужчину, его супругу и ещё 11 человек сельского актива националисты «увели по направлению Уженецкого леса». О судьбе этих людей вестей не было. Деятельность бандформирований продолжалась и после Великой Отечественной войны.

Политдонесение Ровенского ОВК от 29 августа 1944

© Министерство обороны РФ

В политдонесении начальника политотдела Ровенского ОВК и других материалах содержится информация, что с целью скрытности атак и дискредитации образа РККА в глазах гражданских националисты нередко нападали на население и красноармейцев, переодевшись в советскую форму.

В выписке из донесения политуправления 1-го Украинского фронта о бандитских действиях украинских националистов описывается инцидент, когда одна из банд коллаборационистов в Черновицкой области потребовала от красноармейцев не мешать им «истреблять поляков».

«В жестокостях и бесчеловечных расправах с мирным населением, в особенности с поляками, украинские националисты не уступают немцам. В населённых пунктах, где ещё орудуют националистические банды, жители крайне запуганы и терроризированы», — подчёркивается в документе.

В выписке из донесения политуправления 1-го Украинского фронта сообщается о нападении бандеровцев на населённый пункт Косов Черновицкой области, где они «вырезали много семей, сожгли принадлежащие полякам дома».

Выписка из политдонесения Политуправления 1-го Украинского фронта

© Министерство обороны РФ

Также в материале описывается инцидент в населённом пункте Пукляки Тернопольской области, который произошёл в начале апреля 1944 года. Группа боевиков, переодетых в форму Красной армии, ворвалась в населённый пункт Пукляки. Бандеровцы зверски замучили двух этнических украинцев, объявив их «немецкими шпионами».

«Аналогичные факты, когда бандиты под видом военнослужащих Красной армии терроризируют советское население, имели место и в других районах Западной Украины», — отмечается в выписке из донесения политуправления 1-го Украинского фронта.

«Зверски замучены»

По данным Минобороны РФ, особую жестокость украинские националисты проявляли в отношении военнослужащих Красной армии. В документе Главного политического управления Красной армии от 26 сентября 1944 года «О бандитской деятельности бандеровцев в тылах 4-го Украинского фронта» приводятся факты жестоких пыток красноармейцев.

«31 августа (1944 года. — RT) в районе села Гурный Старо-Самборского района бандитами зверски убит рядовой Копылов и тяжело ранен рядовой Синявский из 115-го инженерного батальона. У Копылова были выкручены руки и ноги, выбит левый глаз и отрезан нос. После зверских пыток Копылов был прострелен очередью из автомата», — говорится в документе.

Информация Главного политического управления Красной Армии от 26 сентября 1944 года

© Министерство обороны РФ

Пыткам и издевательствам бандеровцы подвергали не только мужчин, но женщин. В политдонесении политуправления 1-го Украинского фронта рассказывается, что националисты зверски расправились с машинисткой военторга 2-й воздушной армии Еленой Поневиной.

«10 августа (1944 года. — RT) бандиты увели в лес девушку — машинистку военторга 2-й воздушной армии Поневину Елену. Там изнасиловали её, вырезали звезды на руках, ногах и на груди, написали на животе «Россия» и бросили в лесу связанную. Подобные факты не единичны», — утверждается в документе.

Бандеровские банды продолжили заниматься терроризмом и после капитуляции нацистской Германии. В докладной записке политуправления Прикарпатского военного округа от 17 ноября 1945 года содержатся сведения о нападениях и физическом уничтожении просоветских активистов.

«В сёлах бандиты терроризируют и истребляют председателей сельсоветов, сельский актив, комсомольских и партийных сельских работников, сжигают сельсоветы и уничтожают документы. Особенно зверски преследуют и истребляют актив, помогающий в вылавливании банд (бойцов истребительных отрядов, их семьи, сжигают их дома)», — сообщается в документе.

Политдонесение Политуправления Прикарпатского военного округа

© Министерство обороны РФ

Также в Прикарпатье были зафиксированы случаи террора в отношении демобилизованных военнослужащих Красной армии и их родственников. Так, в селе Кричка бандеровцы пытались склонить на свою сторону демобилизованного старшего сержанта Дмитренко, трижды орденоносца, инвалида Великой Отечественной. Когда тот отказался и принял активное участие в уничтожении банд, националисты «сожгли его дом, в котором сгорели мать и отец Дмитренко, две сестры и три брата».

В 1946 году в Волынской области в одном из населённых пунктов бандеровцы изуверски расправились с председателем сельсовета и участковым. В донесении политотдела Волынского военного комиссариата говорится, что «оба они были зверски замучены: выколоты глаза, исколоты кинжалами, жжённые калёным железом и шомполами».

На Западной Украине бандитским нападениям подвергались даже представители церкви. К примеру, в ночь на 4 июня 1946 года в селе Запытов Львовской области националисты выстрелили местному священнику в голову и ограбили его дом.

Пропагандистская газета украинских националистов

© Wikimedia Commons / Public Domain

Как отметил в комментарии RT доцент ГАУГН Дмитрий Суржик, новые архивные документы, опубликованные Минобороны РФ, доказывают, что в реальности украинские коллаборационисты не боролись за суверенитет и благополучие Украины. Бандеровцы использовались немцами как «инструмент геноцида мирных жителей». Впрочем, и сами националисты не без удовольствия занимались террористической деятельностью во время и после Великой Отечественной войны, считает эксперт.

«Немцы пытались стравить народы СССР друг с другом, и украинские националисты были прежде всего инструментом нацистских оккупантов. Основной целью бандеровцев стали этнические чистки, запугивание мирного населения и дискредитация Советского Союза, поэтому свои зверства они и устраивали в форме солдат Красной армии. Показательно и то, что украинские националисты совершали военные преступления против не только поляков и евреев, но и украинцев, то есть собственного народа», — подчеркнул Суржик.