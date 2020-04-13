«Венский вальс Победы»: Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения столицы Австрии

Ряд архивных исторических документов рассекречен по случаю 75-летия освобождения Вены советскими войсками. Как указывает Минобороны России, в новом мультимедийном разделе представлены боевые донесения и сводки с фронтов, отчёты, наградные листы и воспоминания участников тех событий. Кроме того, там приводятся свидетельства о жестоком обращении гитлеровцев с военнопленными и деятельности, которую вели в концлагере в селе Кайзерштайнбрух представители так называемой Русской освободительной армии.

Министерство обороны России к 75-й годовщине освобождения Вены от немецко-фашистских оккупантов открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел «Венский вальс Победы», в котором опубликованы рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства. В частности, речь идёт о боевых донесениях и сводках с фронтов, отчётов и схем наступления советских войск, наградных листах, приказах верховного главнокомандующего, воспоминаниях участников и фотодокументах.

Войска 2-го и 3-го Украинских фронтов Красной Армии проводили Венскую наступательную операцию в течение месяца — с 16 марта по 15 апреля 1945 года. При этом бои непосредственно на подступах к австрийской столице начались 5 апреля. К 10 апреля части 4-й гвардейской армии взяли контроль над центральными кварталами города и отбросили врага за Дунайский канал. Спустя трое суток, 13 апреля, войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили разгром неприятеля.

«Войска армии, сбивая противника, заняли в восточной части Вены 137 кварталов, мост через Дунай, северный и северо-западный вокзалы. К 14:00 противник был полностью выбит из города, и боевые действия на его территории были закончены», — говорится в журнале боевых действий 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта за апрель 1945 года.

Также в этом документе указывается, что только за последний день боёв советские войска уничтожили до 400 немецких военнослужащих и взяли в плен 570 солдат и офицеров противника. Также были захвачены 14 танков, 58 орудий, 52 пулемёта, 820 винтовок, 116 мотоциклов, 347 автомашин, 19 паровозов, 1211 вагонов, а также завод и 14 складов с различными грузами.

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«На стороне противника были все выгодные стороны ведения оборонительного боя в условиях огромного европейского города, улицы, дома и кварталы которого могли быть превращены в неприступные укрепления. Противник воздвиг на улицах баррикады, произвёл их минирование. Здания, особенно на перекрёстках улиц, использовались как огневые точки, автоматчики и пулемётчики вели огонь из хороших и незаметных укрытий. Широкое применение нашли арторудия всех калибров», — также докладывается в журнале боевых действий.

В ещё одном рассекреченном отчёте — об операции по захвату второго Венского моста 11 апреля, по которому немецко-фашистские оккупанты получали пополнение, указывается, что на противника произвел ошеломляющее впечатление дерзкий прорыв кораблей Дунайской флотилии и высадка 80-й гвардейской стрелковой дивизии. Этот десант численностью 105 бойцов выдерживал сильные атаки гитлеровцев с обоих берегов Дуная в течение двух дней.

«После боёв за подступы и за город Вену с 16 марта по 13 апреля войска 3-го Украинского фронта при содействии войск 2-го Украинского фронта разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тыс. солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходных орудий, 2250 полевых орудий и много другого военного имущества», — свидетельствует архивный документ.

Добавим, что в 21:00 13 апреля в Москве был организован салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий в честь войск 3-го Украинского фронта. А приказом верховного главнокомандующего ВС СССР Маршала Советского Союза Иосифа Сталина наиболее отличившиеся в сражении соединения и части были представлены к присвоению наименования «Венских» и награждению орденами.

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Помимо этого, в рассекреченных архивах рассказывается о храбрости и мужестве, которые демонстрировали военнослужащие Красной армии в боях за Вену. В частности, рассказано о героических подвигах группы бойцов в составе четырёх человек под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Кульнева и гвардии младшего сержанта Алексея Пономарёва, которая была отправлена разведать расположение обороны и огневых средств противника. Когда Кульнева обнаружили, он сумел уничтожить трёх фашистов, получив тяжёлые ранения. Младшего сержанта «резали ножами, кололи штыками, били тупым железом, добиваясь получения сведений», но он «не проронил ни одного слова».

«Не добившись никаких данных от Пономарёва, в лютой злобе гитлеровцы облили его бензином, подожгли и выбросили за траншеи. Принимая мучительную смерть, тов. Пономарёв, окутавшись пламенем огня, из последних сил закричал: «Казаки-гвардейцы, я умираю за славу нашей Родины! За великого Сталина! Отомстите фашистам!». Последние слова гвардии младшего сержанта Пономарева были услышаны казаками-гвардейцами, и они ответили на мучительную, но геройскую смерть своего боевого товарища — стремительным наступлением враг был выбит, свою задачу полк выполнил», — говорится в архивном материале.

Также жестоко гитлеровцы обращались и с мирным населением Австрии и узниками концлагерей. Согласно исторической справке, в селе Кайзерштайнбрух был организован лагерь для военнопленных, где содержались русские, сербы, румыны, поляки, французы, англичане, американцы, итальянцы. Его узников избивали, морили голодом, а смерти от издевательств и болезней были обыденным явлением. В общей сложности в этом лагере умерли около 13 тыс. советских военнопленных.

«Это был подлинный лагерь смерти, предназначенный для истребления военнопленных. Все лагерные порядки соответствовали этой цели — недостаточное питание, изнурительные работы, жуткие условия жизни и зверское обращение с пленными со стороны лагерного персонала. Я помню, как восемь русских офицеров, трое из которых были ранены, а у остальных была очень высокая температура, были всё же вынуждены выйти на работу. Когда они, обессилев, в изнеможении опустились на землю, охранники избили их прикладами до потери сознания», — указывает в своих показаниях майор Николай Орлов — один из бывших узников концлагеря.

© Министерство обороны РФ

В докладе военных врачей 3-го ранга Соловьёва и Вяцких, находившихся в лагере до его освобождения, также рассказывается о бесчеловечном отношении к больным и раненым военнопленными. Кроме того, представлены свидетельства о деятельности, которую проводили в лагере изменники Родины — власовцы.

«При лагере работали представители так называемой Русской освободительной армии, задачей которых была вербовка военнопленных в эту армию. Представители РОА развернули усиленную агитацию, распространяли много власовской литературы, но военнопленные, как правило, плохо поддавались на эту агитацию... Власовцы не брезговали никакими средствами, чтобы заманить русских пленных в РОА. Однажды в течение 17 дней нас морили голодом. Потом явился какой-то майор из РОА в немецкой форме и заявил: «Тот, кто хочет наедаться досыта, пусть записывается в Русскую освободительную армию», — указывается в материале.

Вместе с тем подчёркивается, что население Австрии было радо приходу советской армии, которая в мае начала снабжать город — местным властям были переданы сотни тонн зерна, мясопродуктов, сахара, соли и другого продовольствия. Местные жители говорили о том, что у них «исчез страх голода, а великодушие советского народа превзошло всякие ожидания».

«Публикация рассекреченных документов об освобождении города Вены от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн», — констатировали в российском оборонном ведомстве.