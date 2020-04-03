«Подвиги Красной армии превышают всё»: Минобороны рассекретило архивные документы к 75-летию освобождения Братиславы

К 75-летию освобождения Братиславы советскими войсками Министерство обороны России рассекретило ряд архивных исторических материалов. В частности, опубликованы боевые сводки с фронтов, шифрограммы, политдонесения, наградные листы и фотодокументы. Кроме того, представлены вырезки из газет, вышедших после освобождения словацкой столицы. Также приводятся акты о преступлениях гитлеровцев на оккупированных территориях Чехословацкой Республики, Зволенского округа и города Банска-Бистрица.

К 75-й годовщине освобождения Братиславы от немецко-фашистских оккупантов Минобороны России создало на своём официальном сайте мультимедийный раздел «Братская слава и мужество», в котором опубликованы рассекреченные исторические документы из фондов Центрального архива ведомства. В частности, речь идёт о боевых сводках с фронтов, шифрограммах, политдонесениях, наградных листах и фотодокументах.

Всенародное восстание

29 августа 1944 года в Словакии вспыхнуло всенародное восстание, к которому присоединилась и часть армии. При этом советское командование оказывало помощь словацким патриотам.

Так, представлен отчёт 208-й ночной ближнебомбардировочной дивизии 2-й воздушной армии, в которой зафиксированы действия военных самолётов по обеспечению партизанского движения на территории Словакии, переброске парашютистов и выброске им грузов.

Кроме того, рассекречена шифротелеграмма Верховному главнокомандующему ВС СССР Иосифу Сталину, в которой докладывалось о готовности словацкого корпуса двинуться навстречу войскам Красной армии, когда они начнут наступление против немецких оккупантов на Кросненском направлении. В ещё одной шифровке приводится план операции выхода на словацкую границу и соединения со словацкими частями и партизанами, который представил Маршал Советского Союза Иван Конев.

К тому же в политдонесении 1-го Украинского фронта отмечается, что повстанческая армия Словакии за время боёв с войсками нацистской Германии значительно окрепла в организационном плане.

«Политические настроения повстанцев и партизан хорошие, боевой дух — высокий, солдаты и офицеры сильно ненавидят немцев и горят желанием поскорее очистить свою страну от немецких оккупантов с помощью Красной армии», — говорится в документе.

© Министерство обороны РФ

Освобождение Братиславы

Войска 2-го Украинского фронта приступили к освобождению Братиславы от немецко-фашистских в начале апреля 1945 года. Согласно журналу боевых действий 25-го гвардейского стрелкового корпуса 7-й гвардейской армии, бои носили ожесточённый характер, в том числе и в воздушном пространстве. В разделе Минобороны РФ представлены схемы полётов и уникальные фотографии, сделанные советскими лётчиками над столицей Словакии.

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«Штурмовыми и бомбардировочными ударами групп 6—8—14 самолётов уничтожали войска и технику противника в опорных пунктах, узлах сопротивления и непосредственно на поле боя, а также уничтожали отходящие войска и технику противника перед фронтом наступающих наших войск», — указано в обзоре боевых действий 5-й воздушной армии.

При этом полностью словацкая столица была очищена от сил противника к 18:00 4 апреля. В этот же день в Москве был организован салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий в честь войск 2-го Украинского фронта. При этом наиболее отличившиеся в сражении соединения и части были представлены к присвоению наименования «Братиславские» и награждению орденами.

Отметим, что представленные в разделе наградные документы свидетельствуют о том, что военнослужащие Красной армии проявили беспримерное мужество и героизм. В частности, рассказано о боевых свершениях командира стрелкового взвода 315-го стрелкового полка гвардии младшего лейтенанта Петра Плужникова, командира 1-й пулемётной роты 1310-го стрелкового полка лейтенанта Трофима Резаева и командира 4-й стрелковой роты 1310-го стрелкового полка Иннокентия Терентьева.

«Население видит в Красной армии освободительницу страны от немецко-фашистского и венгерского порабощения. Многие словаки выражают свои чувства благодарности нашим военнослужащим, родство словацкого и русского языков позволяет военнослужащим и местным жителями объясняться между собой. В годы венгерской оккупации словацкое население подвергалось насильственной мадьяризации, венгры ущемляли не только национальные, но и материальные интересы словацкого населения», — говорится в ещё одном архивном документе.

Отмечается, что Братислава быстрыми темпами была восстановлена при содействии Красной армии. В телеграфном политдонесении от 10 апреля 1945 года указывается, что центральные улицы и площади города очищены от обломков и мусора, запущена канализационная система, а жители возвращаются в город из окрестных селений. В июле военное командование СССР выделило городскому самоуправлению необходимое количество продуктов питания, после чего была открыта торговля продуктами по карточкам.

«Победы, одержанные Россией в этой войне, подвиги Красной армии, её жертвы, превышают всё, что сделали вместе взятые остальные страны антигитлеровской коалиции», — заявлял главный делегат словацкого правительства на освобождённой территории Франтишек Немец.

© Министерство обороны РФ

Также указывается, что жизнь в городе после освобождения Красной армией была насыщена событиями: от кинопоказов до митингов и концертов.

Преступления нацистов

Кроме того, в разделе представлены рассекреченные архивные документы, засвидетельствовавшие зверства, творимые немецко-фашистскими оккупантами в Братиславе, а также на территории Чехословацкой Республики, Зволенского округа и города Банска-Бистрица. Отмечается, что тайная полиция и СС ежедневно истязали, пытали, а затем расстреливали тысячи людей, среди которых были словаки, евреи, цыгане, французы, русские и американцы. При этом гестаповцы не забывали снять все ценные вещи, забрать документы и хорошую одежду.

«В шести ямах на еврейском кладбище находится 128 трупов, из них 26 женщин, 5 детей. Медэкспертиза установила, что трупы имеют следы избиений нагайками, железными прутьями, пулевых ран в затылок и удушений... В лесу у села Ковачево расстреляно 105 человек, из них 18 женщин и один 3-летний мальчик. Значительная часть трупов была без верхней одежды», — говорится в акте о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Зволенского округа Чехословацкой Республики.

В Минобороны России указывают, что публикация рассекреченных документов об освобождении Братиславы из фондов Центрального архива ведомства является частью деятельности, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.