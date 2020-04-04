#СтраницыПобеды: штурм Братиславы и почему освобождение Словакии стало тяжёлой потерей для Третьего Рейха

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RT
75 лет назад вечернее небо Москвы озарил салют в честь героев штурма Братиславы – прогремело 20 залпов из 224 орудий. Освобождение столицы Словакии было частью стратегически важной Братиславско-Брновской операции, которая началась 25 марта 1945 года. Проект #СтраницыПобеды рассказывает, почему освобождение Словакии стало столь тяжёлым ударом для нацистской Германии.
#СтраницыПобеды: штурм Братиславы и почему освобождение Словакии стало тяжёлой потерей для Третьего Рейха
  • © Министерство обороны РФ

Чехословакия возникла на карте Европы после Первой мировой войны, но просуществовала недолго. В сентябре 1938 года Англия, Франция и Италия одобрили аннексию Германией Судетской области. Польша также претендовала на Тешинскую Силезию. Прага не решилась на войну и 1 октября начала выводить свои войска из спорных областей. А уже в марте 1939 Чехословакия была оккупирована немецкими войсками. Берлин передал часть чехословацких территорий союзной Венгрии, а оставшиеся разделил на протектораты Чехию, Моравию и марионеточное государство Словакию. Во главе Словакии встал президент Йозеф Тисо. 

29 августа 1944 года в Словакии началось антифашистское восстание, к которому присоединилась часть словацкой армии. Помощь поднявшимся на восстание словакам оказало советское командование. Но фактически выйти в район восстания Красной армии в 1944 году не удалось. 28 октября восстание было подавлено силами вермахта, и основные силы партизан начали отходить в горы. 

Только к концу 1944 года советские войска, развивая наступление, освободили значительную часть южной и юго-восточной Словакии. В итоге наступательной операции к февралю 1945 года войска 4-го и правого крыла 2-го Украинских фронтов разгромили немецкие войска в Западных Карпатах, вышли на подступы к Моравска-Остравскому району и на рубеж реки Грон.  

  • © Министерство обороны РФ

Ставка Верховного Главнокомандования приказала Маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому нанести удары в направлениях Брно и Братиславы.

В результате «Братиславско-Брновской операции» планировалось завершить освобождение Словакии и частично Моравии.

В ночь на 25 марта двенадцать усиленных стрелковых батальонов 53-й (генерал-полковник И.М. Манагаров) и 7-й гвардейской (генерал-полковника М.С. Шумилов) армий внезапно для немецкого командования форсировали реку Грон и захватили несколько плацдармов на её правом берегу.

После прорыва обороны 1 апреля 1945 года 7-я гвардейская армия вышла на Братиславу. 

Войска Вермахта подготовили город к обороне, создав многочисленные железобетонные огневые точки, противотанковые рвы, минные поля; на улицах города были возведены баррикады, противопехотные и противотанковые препятствия. Особенно сильно были укреплены восточные окраины Братиславы.

Чтобы избежать больших разрушений, советское командование приняло решение атаковать город сразу с нескольких сторон – со стороны реки в бой шла Дунайская флотилия, части советских войск совершили бросок на город через горы. 

В течение двух дней войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке сил Дунайской флотилии контр-адмирала Г.Н. Холостякова вели уличные бои. Немцы переходили в контратаки, пытаясь отбросить наши войска от коммуникаций на северо-западе. 

К исходу 4 апреля полностью очистили Братиславу от немецких войск. Остатки немецкого гарнизона бежали в сторону Вены.

Советская сторона активно помогала в восстановлении города. В архивных документах Министерства обороны, рассекреченных к 75-летию освобождения Братиславы, говорится что уже к 10 апреля 1945 г. «...центральные улицы и площади очищены от обломков и мусора, пущена в действие канализационная система, жители города возвращаются из окрестных селений в город».

Одновременно со штурмом Братиславы развивалось наступление советских войск и на правом крыле фронта. 40-я армия Жмаченко при поддержке румынских войск вела бои на подступах к Банска-Бистрице – немецкое командование считало этот город одной из ключевых позиций в Карпатах.  

5 апреля был взят важный узел коммуникаций город Превидза. От Превидза до Тренчина располагался важный военно-промышленный район Чехословакии, где производились боеприпасы, взрывчатые вещества, инженерное оборудование и аппаратура связи. В Тренчине также располагался авторемонтный завод для поврежденных танков. 

  • © Министерство обороны РФ

После потери Братиславы, германское командование закрепилось в городе Брно, через который вели стратегически важные дороги – одна из них на Прагу.  Брно также являлся центром ценного для рейха промышленного района. 25 апреля советские войска вошли в город и 26 апреля он был полностью освобождён от войск Вермахта. В начале мая был полностью освобождён Брновский промышленный район. 

5 мая 1945 года Братиславско-Брновская операция завершилась. Для немцев потеря этого региона советским войскам стала тяжёлым ударом. 

«В районе Братиславы и Брно были разгромлены девять нацистских дивизий, советские войска продвинулись примерно на 200 км. Боевые действия на территории Чехословакии и Австрии в тот период фактически обрушили оборону гитлеровских войск на южном направлении. Путь на Прагу был открыт», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

После окончания войны в 1945 году граница с Польшей была восстановлена до заключения Мюнхенского соглашения, и Словакия вошла обратно в состав Чехословакии. Тисо был приговорён Национальным судом Чехословакии к смерти и казнён в апреле 1947 года.

На выборах в парламент 1946 года Коммунистическая партия победила в чешской части страны, а также завоевала 38% по все республике. Чехословакия вошла в зону влияния СССР.

Читайте, как развивались события Великой Отечественной войны дальше в Twitter проекта #СтраницыПобеды, запущенном RT в честь приближающегося 75-летия Победы. Присоединяйтесь к нам в Instagram, на YouTube, в Facebook, «ВКонтакте» .

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