СтраницыПобеды: штурм Братиславы и почему освобождение Словакии стало тяжёлой потерей для Третьего Рейха

75 лет назад вечернее небо Москвы озарил салют в честь героев штурма Братиславы – прогремело 20 залпов из 224 орудий. Освобождение столицы Словакии было частью стратегически важной Братиславско-Брновской операции, которая началась 25 марта 1945 года. Проект #СтраницыПобеды рассказывает, почему освобождение Словакии стало столь тяжёлым ударом для нацистской Германии.

Чехословакия возникла на карте Европы после Первой мировой войны, но просуществовала недолго. В сентябре 1938 года Англия, Франция и Италия одобрили аннексию Германией Судетской области. Польша также претендовала на Тешинскую Силезию. Прага не решилась на войну и 1 октября начала выводить свои войска из спорных областей. А уже в марте 1939 Чехословакия была оккупирована немецкими войсками. Берлин передал часть чехословацких территорий союзной Венгрии, а оставшиеся разделил на протектораты Чехию, Моравию и марионеточное государство Словакию. Во главе Словакии встал президент Йозеф Тисо.

29 августа 1944 года в Словакии началось антифашистское восстание, к которому присоединилась часть словацкой армии. Помощь поднявшимся на восстание словакам оказало советское командование. Но фактически выйти в район восстания Красной армии в 1944 году не удалось. 28 октября восстание было подавлено силами вермахта, и основные силы партизан начали отходить в горы.

Только к концу 1944 года советские войска, развивая наступление, освободили значительную часть южной и юго-восточной Словакии. В итоге наступательной операции к февралю 1945 года войска 4-го и правого крыла 2-го Украинских фронтов разгромили немецкие войска в Западных Карпатах, вышли на подступы к Моравска-Остравскому району и на рубеж реки Грон.

© Министерство обороны РФ

Ставка Верховного Главнокомандования приказала Маршалу Советского Союза Р.Я. Малиновскому нанести удары в направлениях Брно и Братиславы.

#Малиновский45 Мы готовили Братиславско-Брновскую операцию больше месяца, ведя непрерывные бои на флангах и одновременно пополняя войска людьми, оружием и техникой, создавая запасы горючего, боеприпасов и продовольствия, понтонов и переправочных средств для форсирования рек. pic.twitter.com/S7M1haW5Mq — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) March 25, 2020

В результате «Братиславско-Брновской операции» планировалось завершить освобождение Словакии и частично Моравии.

#СтавкаВГК45 Войска #2Укр45 начали Братиславско-Брновскую наступательную операцию. Задача: форсировать Грон и, прорвав вражескую оборону, преследовать противника по левому берегу Дуная, не давая ему закрепится на подготовленных рубежах. Взять г. Братислава, затем взять г. Брно. pic.twitter.com/0JOilpOyh8 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) March 25, 2020

#Малиновский45 Войска Братиславско-Брновской операции: 40-я, 53-я, 7-я гв. армии, 1-я гв. конно-мех. группа, 4-я и 1-я румынские армии, Дунайская флотилия; всего 352 000 чел., из них советских — 270 000, свыше 6160 орудий и миномётов, 246 танков и САУ и около 630 самолётов 5 ВА. pic.twitter.com/BcoauKcZ2q — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) March 25, 2020

В ночь на 25 марта двенадцать усиленных стрелковых батальонов 53-й (генерал-полковник И.М. Манагаров) и 7-й гвардейской (генерал-полковника М.С. Шумилов) армий внезапно для немецкого командования форсировали реку Грон и захватили несколько плацдармов на её правом берегу.

#2Укр45 Введённая в прорыв на р. Грон 1-я гвардейская конно-механизированная группа Плиева с ходу форсировала реку Питра и помогла армиям главного удара расширить прорыв до 135 километров по фронту и 40 километров в глубину. pic.twitter.com/Ncj9ULv7DB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) March 27, 2020

После прорыва обороны 1 апреля 1945 года 7-я гвардейская армия вышла на Братиславу.

#Малиновский45 Взяты города Трнава, Глоговец и Сенец, прикрывающие непосредственные подступы к Братиславе, а части 7-й гв. армии Шумилова уже вышли к восточной и северо-восточной окраинам Братиславы. Ставка планирует взять столицу Словакии не позднее 5—6 апреля. pic.twitter.com/nF47R2bD8Q — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 1, 2020

Войска Вермахта подготовили город к обороне, создав многочисленные железобетонные огневые точки, противотанковые рвы, минные поля; на улицах города были возведены баррикады, противопехотные и противотанковые препятствия. Особенно сильно были укреплены восточные окраины Братиславы.



#Малиновский45 Братислава основательно укреплена: подходы к городу перекрыты противотанковыми рвами, минными полями, дороги и улицы перегорожены завалами и баррикадами. Город прикрыт тремя линиями траншей с многочисленными железобетонными огневыми точками. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 1, 2020

Чтобы избежать больших разрушений, советское командование приняло решение атаковать город сразу с нескольких сторон – со стороны реки в бой шла Дунайская флотилия, части советских войск совершили бросок на город через горы.

В течение двух дней войска 25-го гвардейского и 23-го стрелковых корпусов при поддержке сил Дунайской флотилии контр-адмирала Г.Н. Холостякова вели уличные бои. Немцы переходили в контратаки, пытаясь отбросить наши войска от коммуникаций на северо-западе.

#2Укр45 25-й гв. стрелковый корпус (7-я гв. армия) прорвал внешний обвод обороны Братиславы, его штурмовые группы ведут бой за каждый дом на восточной и северо-восточной окраинах города. 4-й, 27-й гв. корпуса и 1-я конно-мех. группа вышли к Малым Карпатам северо-восточнее города. pic.twitter.com/1F6pMb79s2 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 2, 2020

К исходу 4 апреля полностью очистили Братиславу от немецких войск. Остатки немецкого гарнизона бежали в сторону Вены.

#Главковерх45 Войска 2-го Украинского фронта сегодня штурмом овладели важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава — крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) April 4, 2020

Советская сторона активно помогала в восстановлении города. В архивных документах Министерства обороны, рассекреченных к 75-летию освобождения Братиславы, говорится что уже к 10 апреля 1945 г. «...центральные улицы и площади очищены от обломков и мусора, пущена в действие канализационная система, жители города возвращаются из окрестных селений в город».

Одновременно со штурмом Братиславы развивалось наступление советских войск и на правом крыле фронта. 40-я армия Жмаченко при поддержке румынских войск вела бои на подступах к Банска-Бистрице – немецкое командование считало этот город одной из ключевых позиций в Карпатах.

5 апреля был взят важный узел коммуникаций город Превидза. От Превидза до Тренчина располагался важный военно-промышленный район Чехословакии, где производились боеприпасы, взрывчатые вещества, инженерное оборудование и аппаратура связи. В Тренчине также располагался авторемонтный завод для поврежденных танков.

© Министерство обороны РФ

После потери Братиславы, германское командование закрепилось в городе Брно, через который вели стратегически важные дороги – одна из них на Прагу. Брно также являлся центром ценного для рейха промышленного района. 25 апреля советские войска вошли в город и 26 апреля он был полностью освобождён от войск Вермахта. В начале мая был полностью освобождён Брновский промышленный район.

5 мая 1945 года Братиславско-Брновская операция завершилась. Для немцев потеря этого региона советским войскам стала тяжёлым ударом.

«В районе Братиславы и Брно были разгромлены девять нацистских дивизий, советские войска продвинулись примерно на 200 км. Боевые действия на территории Чехословакии и Австрии в тот период фактически обрушили оборону гитлеровских войск на южном направлении. Путь на Прагу был открыт», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

После окончания войны в 1945 году граница с Польшей была восстановлена до заключения Мюнхенского соглашения, и Словакия вошла обратно в состав Чехословакии. Тисо был приговорён Национальным судом Чехословакии к смерти и казнён в апреле 1947 года.

На выборах в парламент 1946 года Коммунистическая партия победила в чешской части страны, а также завоевала 38% по все республике. Чехословакия вошла в зону влияния СССР.

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