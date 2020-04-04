Подкасты проекта #СтраницыПобеды теперь в Apple, Google и Spotify 

Подкасты #ЗвукПобеды от музыканта Максима Макарычева (Sirotkin, On-The-Go) и продюсера и ведущей Ани Фёдоровой теперь можно слушать на всех крупнейших подкаст-платформах, включая Apple, Google и Spotify. Благодаря гостям, среди которых Пётр Налич, Владимир Молчанов, Мэган Виртанен, Oda Mae и другие, будут песни, слёзы, смех и воспоминания.

С января 2020 года в рамках проекта #СтраницыПобеды на RT выходят подкасты, в которых гости Ани Фёдоровой рассказывают ей свои семейные истории, связанные с войной, или, наоборот, говорят о рабочих проектах, посвящённых этой теме. Это в основном люди творческих профессий.

Среди них легенда российской журналистики Владимир Молчанов. Рассказывая о своей книге — расследовании нацистских преступлений, он вспоминает юношескую любовь.

Историк моды Мэган Виртанен объясняет, как одежда военного времени отражала психологическое состояние нации, каким важным инструментом для поддержания духа всегда была и остаётся мода.

Композитор и музыкант Пётр Налич расскажет о своём прадеде, оперном певце, который в войну из-за травмы лишился возможности петь, и исполнит песни военных лет.

Фильм проекта — «Уроки Аушвица» сейчас номинирован в шести категориях премии Shorty. К 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) мы решили выпустить музыкальный фильм в виртуальной реальности. Отправились в музей лагеря в Польше вместе с девятью учениками московской школы №548, дав возможность ребятам в возрасте от 13 до 16 лет увидеть всё своими глазами. После поездки мы попросили их выразить свои эмоции через виртуальную анимацию под творческим руководством одного из ведущих российских VR-художников Дениса Семёнова.

Узнать о подготовительной работе перед съёмками также можно в одном из подкастов, в котором Аня говорит со школьниками об этом опыте.

В выпусках много нежных воспоминаний, слёз, смеха и музыки — и объединяет их одна простая идея: такое никогда больше не должно повториться и, чтобы этого не было, необходимо помнить прошлое, знать свою историю.

Подкасты записывает музыкант Максим Макарычев (On-The-Go, Sirotkin) вместе с продюсером #СтраницыПобеды и ведущей канала Russia Beyond Аней Фёдоровой. Ведущая RT с 2005 года Аня Фёдорова шесть лет была лицом вечернего шоу Prime Time Russia, в основе которого были интервью с самыми разными людьми, и этот опыт пригодился в записи интервью с такими разными гостями, каких можно услышать в #ЗвукПобеды.

Максим Макарычев с 2007 года поёт, играет на гитаре и пишет музыку для одной из самых успешных инди-групп России On-The-Go, а с 2019 года присоединился также к команде Sirotkin в качестве гитариста, вокалиста и сопродюсера.

Изначально подкасты публиковались эксклюзивно во «ВКонтакте», но к концу апреля в полном объёме будут доступны на всех крупных платформах: Apple, Google, Spotify, Anchor и Yandex.Музыка. Уже опубликованные в VK выпуски постепенно выгружаются на вышеперечисленные платформы. Всего выпусков будет 17.

Проект RT #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства на пяти платформах с уникальным контентом для каждой. Cледите за проектом #CтраницыПобеды в Twitter, Instagram, YouTube, Facebook и «ВКонтакте».