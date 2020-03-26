«Я с автоматом, воображаю себя героем»: Алексей Симонов рассказал об отце и его стихах в проекте #СтраницыПобеды

Что возмутило маму Константина Симонова в стихотворении «Жди меня»? Что общего у «Мурки» и «От Москвы до Бреста»? Как Алёша из «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины» оказался втянут в идеологическое противостояние с поэтом, стихотворения которого переписывали от руки бойцы Великой Отечественной войны? Об этом и многом другом проекту #СтраницыПобеды рассказал сын поэта — режиссёр, писатель и журналист Алексей Симонов.

Алексею Кирилловичу Симонову в 2020-м исполнится 81 год. Он раскладывает перед нами свои фотографии, сделанные в период Великой Отечественной войны, когда он был совсем ребёнком.

Его отец, Кирилл Симонов, писавший под псевдонимом Константин Симонов, к тому моменту уже был одним из самых знаменитых поэтов Советского Союза: где-то за полтора года до того, как были сделаны снимки, в «Правде» появилось его стихотворение «Жди меня». В личном архиве поэта и военного корреспондента, побывавшего на всех фронтах, сохранены сотни ответов, пришедших на это стихотворение, некоторые из них тоже в стихах.

Алексей Кириллович рассказывает о своих фотографиях, где ему года четыре:

«Год 1943-й. В этом году мы с мамой вернулись из Челябинска из эвакуации, а отец получил своё первое московское жильё — на Ленинградском проспекте, в «ажурном» доме напротив ресторана «Яръ» и гостиницы «Советская». И живут мама с папой раздельно, потому что меня сюда привезли.

Явно к моему удовольствию, на меня надели отцову каску и дали подержать трофейный автомат. Две другие фотографии того дня: я, как папа, за пишущей машинкой (хотя папа как раз печатать не любил и, по-моему, не умел) и мы с папой «курим».

Наверное, учитывая, что я всё это пишу, актуальна фотография с пишущей машинкой, но мне больше нравится та, где я, малой с немецким автоматом, воображаю себя отцовым героем — советским солдатом».

Сейчас эти снимки, объединённые творчеством художницы-коллажистки из Италии Клаудии Коррент, опубликованы как часть проекта #СтраницыПобеды в аккаунте Facebook, где собираются все посвящения Великой Отечественной войне в жанре цифрового искусства.

Творчество Константина Симонова стало своеобразным символом той войны. Это не только «Жди меня, и я вернусь», но и «Майор привёз мальчишку на лафете», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», а также дневники, повести, очерки и многое другое.

Истории и образы, навеянные легендарными произведениями Константина Симонова, легли в основу плакатов, открывающих серию графических работ «Четыре строчки про войну» авторства известного художника Петра Банкова. Алексей Кириллович написал для этих плакатов четыре эссе, рассказывающие историю создания знаменитых строк.

Оказалось, в частности, что мама Константина Симонова, Александра Иванишева, прочитав «Жди меня», осталась недовольна строками: «Пусть поверят сын и мать в то, что нет меня» — и даже послала сыну возмущённый ответ, тоже в стихах.

Или что корреспондент Алексей Сурков, товарищ Константина Симонова, с которым они в 1941 году отступали вслед за советской армией и которому посвящено стихотворение «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины», был втянут в идеологическую борьбу с поэтом в 1950-х годах. Алексей Кириллович пишет в эссе к стихотворению:

«В конце 50-х годов на страницах журнала «Москва» Симонов опубликовал две повести: «Пантелеев», посвящённую боям на Арабатской стрелке в Крыму, и «Ещё один день» об обороне Одессы. И та и другая — 1941 год. Всё было написано жёстко и честно, в духе «окопной правды», как преддверие будущей «лейтенантской литературы».

И начальству это сильно не понравилось. Посчитали, что надо окоротить зарвавшегося писателя. И сделать это должен был кто-то, кому бы поверили. А ещё лучше, чтобы подтвердил его правдивость сам Симонов. И нашли.

Статья о том, что Симонов в описании отчаянных и героических усилий как-то выправить трагедию 1941 года преувеличивает трудности, перегибает палку трагизма, была написана Алексеем Сурковым, чей военный опыт и дружеское расположение так отчётливы в посвящённом ему стихотворении».

Плакаты из серии «Четыре строчки про войну» можно увидеть на сайте #СтраницыПобеды — там же можно прочитать все эссе Алексея Кирилловича. Простил ли поэт Алексея Суркова? Как именно Симонов предлагал Утёсову исполнять «Военную корреспондентскую»? Есть ли музыка на «Жди меня»? Всё это — в коротких, но ёмких рассказах писателя, переводчика, правозащитника, журналиста и режиссёра Алексея Кирилловича Симонова.

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