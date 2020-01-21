#СтраницыПобеды: молодые дизайнеры РАНХиГС создают «Бесконечное письмо» в сториз Instagram
«Наш проект скорее не про «подвиг народа» или «страну-победителя», а про судьбу человека. Общее можно по-настоящему прочувствовать только через частное. Через личные истории. А нет ничего более личного, чем письма», ― рассказал автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.
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Затемнение, или светомаскировка, применялось после заката, чтобы скрыть наземные цели от огня противника. В городах и районах, подверженных авианалётам, окна и проемы занавешивались плотными материалами, а во время воздушной тревоги освещение отключалось повсеместно.⠀ ⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Мария Тимошенко; 2 — Анастасия Казачкова; 3 — Науэль Бенку.⠀ ⠀ 📚Цитаты: 1 — «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.; 2, 3 — «Сохрани мои письма...» / Сост. И. Альтман, др.⠀ ⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration⠀
#ПисьмаПобеды рассказывают о ежедневной жизни на войне, о том, что видели советские солдаты, пока шли по освобождённым от фашистской оккупации территориям, и что встретили, переступив границу с Европой. Из дома солдатам отвечали, что случилось с семьями во время эвакуации или оккупации, как жилось и работалось в тылу, сверхзадача которого выражалась лозунгом «Всё для фронта!»
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Дома прихода почтальона ждали с волнением. Что он принесёт в этот раз? Долгожданную весточку с фронта или «похоронку», как в народе называлось официальное извещение о гибели бойца? Последнее письмо лётчика Андрея Морозова, написавшего эти строки в июле 1942 г. во время боёв за Кубань:⠀ ⠀ 📝«Милые мои Игорёк и Галочка! Когда вы будете читать это письмо, давно отгремят пушки, стихнет свинцовый огонь. На полях, где шли бои, заколосятся хлеба, зацветут сады, виноградники, вырастут города. Если меня не станет, знайте, мои дорогие детки, что отец погиб за нашу счастливую жизнь. За меня вам краснеть не придётся. Ваша мама, мои боевые друзья вам расскажут о моей нелёгкой и честной жизни…» ⠀ ⠀ 🎨Иллюстрации: 1 — Пётр Банков; 2 — Алла Димарёва; 3 — Ирина Уладаева.⠀ ⠀ 📚Цитаты: 1, 2, 3 — «Письма с Фронта» / Сост. Т.А. Василевская, др.⠀ ⠀ #СтраницыПобеды, #ПисьмаПобеды, #БесконечноеПисьмо, #вов, #75летПобеды, #Победа75, #втораямировая, #VictoryPages, #ww2, #illustration
Большинство писем были переданы проекту Татьяной Василевской, с 2014 года выпустившей в своём издательстве «Книга» четыре тома с перепиской времён ВОВ. Эти свидетельства живой истории поступали из личных архивов и музеев, от семей и краеведов, из России и из-за рубежа.
«Фронтовые письма — это уникальный искренний исторический документ Великой Отечественной. Обращённые к любимым, детям, матерям, прошедшие цензуру и при этом лишённые ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают такой величественный образ солдата, людей. На мой взгляд, никакие научные трактаты не способны в той же мере ответить на вопрос, почему же мы победили в этой самой страшной в истории человечества войне», ― рассказала Татьяна Василевская.
Поработать над визуальной частью проектов пригласили молодых художников из Школы дизайна РАНХиГС, а также художников-графиков международного уровня Михаила Соркина и Петра Банкова. Строки из писем, перемежающиеся с их иллюстрациями, выстраиваются в своеобразное «Бесконечное письмо» в сториз в Instagram. Общая непрерывная музыкальная тема, написанная композитором Максимом Макарычевым (Sirotkin, On-The-Go), завершает образ письма, обращённого к нам из прошлого.
«Иллюстрации молодых дизайнеров и формат сториз ― это эмоциональный мостик в наше мирное сегодня из страшных времён войны, в которых, несмотря на все ужасы, люди так же любили, тревожились, мечтали, верили. «Бесконечное письмо» ― это связь поколений, которую наша команда попытается воссоздать нарративными и визуальными средствами — с надеждой на то, что нынешние молодые и будущие поколения будут понимать, почему никогда нельзя такое повторять», ― отметил Кирилл Карнович-Валуа.
Для студентов Школы дизайна РАНХиГС проект #ПисьмаПобеды стал не только профессиональным, но и человеческим опытом, рассказал профессор РАНХиГС кандидат искусствоведения Сергей Серов.
«Креативная педагогика, культивируемая в Школе дизайна РАНХиГС, требует развивать у студентов не только дизайн-мышление, но и дизайн-чувствование, принимать каждый проект близко к сердцу, пропускать не только через свой ум, но и через свою душу. Именно так это и происходило в проекте #Письма Победы, в котором оказалось чрезвычайно важным собственное переживание, личное включение авторов в тему. Участие в проекте стало для студентов значимым не только профессиональным, но и человеческим опытом, глубоко затрагивающим их эмоции, чувства эмпатии и сострадания».
Иллюстрации сделаны в совершенно разных стилях и техниках: от акварели до аппликации, от процарапывания до коллажа, от глубокого психологизма до наивной манеры. В работах отражены не только личные переживания, но и личные истории.
«Я как будто проживала историю моей бабушки, оставшейся в двухлетнем возрасте без отца и не помнившей его. Будучи ребёнком, она писала письма своему отцу в никуда», ― рассказала участница проекта Мария Афончикова.
«При мыслях о войне всегда одолевает буря эмоций. Большая часть из них окрашена ужасом и скорбью, другая частичка — это вера и любовь. Частичка, но такой невероятной силы, что помогла в своё время справиться со злом. Вот и сейчас при работе над иллюстрациями мой разум разрывало от осознания потерь, а сердце переполняла любовь, с которой писались эти письма родным и близким», ― дополняет другая участница Ксения Постерняк.
Проект #СтраницыПобеды, запущенный RT 13 января в честь приближающегося 75-летия окончания Великой Отечественной войны, продлится до 9 мая 2020 года. Присоединяйтесь к нам на YouTube, Facebook, ВК и Twitter и следите за «Бесконечным письмом» в Instagram.