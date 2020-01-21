СтраницыПобеды: молодые дизайнеры РАНХиГС создают «Бесконечное письмо» в сториз Instagram

«Сегодня живём, а завтра или через час, минуту тебя нет», «Мама! Не сделай ошибку, не иди в армию, будь дома», «Город разрушен... Жаль Ростова», ― простые и искренние строки из писем с фронта открывают другую, человеческую перспективу на историю Великой Отечественной войны. В преддверии годовщины победы над фашизмом #ПисьмаПобеды объединяют молодых художников и личные архивы на странице в Instagram.

«Наш проект скорее не про «подвиг народа» или «страну-победителя», а про судьбу человека. Общее можно по-настоящему прочувствовать только через частное. Через личные истории. А нет ничего более личного, чем письма», ― рассказал автор идеи, заместитель главного редактора RT Кирилл Карнович-Валуа.

#ПисьмаПобеды рассказывают о ежедневной жизни на войне, о том, что видели советские солдаты, пока шли по освобождённым от фашистской оккупации территориям, и что встретили, переступив границу с Европой. Из дома солдатам отвечали, что случилось с семьями во время эвакуации или оккупации, как жилось и работалось в тылу, сверхзадача которого выражалась лозунгом «Всё для фронта!»

Большинство писем были переданы проекту Татьяной Василевской, с 2014 года выпустившей в своём издательстве «Книга» четыре тома с перепиской времён ВОВ. Эти свидетельства живой истории поступали из личных архивов и музеев, от семей и краеведов, из России и из-за рубежа.

«Фронтовые письма — это уникальный искренний исторический документ Великой Отечественной. Обращённые к любимым, детям, матерям, прошедшие цензуру и при этом лишённые ложной высокопарности, эти лаконичные строчки создают такой величественный образ солдата, людей. На мой взгляд, никакие научные трактаты не способны в той же мере ответить на вопрос, почему же мы победили в этой самой страшной в истории человечества войне», ― рассказала Татьяна Василевская.

Поработать над визуальной частью проектов пригласили молодых художников из Школы дизайна РАНХиГС, а также художников-графиков международного уровня Михаила Соркина и Петра Банкова. Строки из писем, перемежающиеся с их иллюстрациями, выстраиваются в своеобразное «Бесконечное письмо» в сториз в Instagram. Общая непрерывная музыкальная тема, написанная композитором Максимом Макарычевым (Sirotkin, On-The-Go), завершает образ письма, обращённого к нам из прошлого.

«Иллюстрации молодых дизайнеров и формат сториз ― это эмоциональный мостик в наше мирное сегодня из страшных времён войны, в которых, несмотря на все ужасы, люди так же любили, тревожились, мечтали, верили. «Бесконечное письмо» ― это связь поколений, которую наша команда попытается воссоздать нарративными и визуальными средствами — с надеждой на то, что нынешние молодые и будущие поколения будут понимать, почему никогда нельзя такое повторять», ― отметил Кирилл Карнович-Валуа.

Для студентов Школы дизайна РАНХиГС проект #ПисьмаПобеды стал не только профессиональным, но и человеческим опытом, рассказал профессор РАНХиГС кандидат искусствоведения Сергей Серов.

«Креативная педагогика, культивируемая в Школе дизайна РАНХиГС, требует развивать у студентов не только дизайн-мышление, но и дизайн-чувствование, принимать каждый проект близко к сердцу, пропускать не только через свой ум, но и через свою душу. Именно так это и происходило в проекте #Письма Победы, в котором оказалось чрезвычайно важным собственное переживание, личное включение авторов в тему. Участие в проекте стало для студентов значимым не только профессиональным, но и человеческим опытом, глубоко затрагивающим их эмоции, чувства эмпатии и сострадания».

Иллюстрации сделаны в совершенно разных стилях и техниках: от акварели до аппликации, от процарапывания до коллажа, от глубокого психологизма до наивной манеры. В работах отражены не только личные переживания, но и личные истории.

«Я как будто проживала историю моей бабушки, оставшейся в двухлетнем возрасте без отца и не помнившей его. Будучи ребёнком, она писала письма своему отцу в никуда», ― рассказала участница проекта Мария Афончикова.

«При мыслях о войне всегда одолевает буря эмоций. Большая часть из них окрашена ужасом и скорбью, другая частичка — это вера и любовь. Частичка, но такой невероятной силы, что помогла в своё время справиться со злом. Вот и сейчас при работе над иллюстрациями мой разум разрывало от осознания потерь, а сердце переполняла любовь, с которой писались эти письма родным и близким», ― дополняет другая участница Ксения Постерняк.

Проект #СтраницыПобеды, запущенный RT 13 января в честь приближающегося 75-летия окончания Великой Отечественной войны, продлится до 9 мая 2020 года. Присоединяйтесь к нам на YouTube, Facebook, ВК и Twitter и следите за «Бесконечным письмом» в Instagram.