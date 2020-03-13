Подвиг бессмертен: кинетическая типографика оживит рукописные буквы со стен Рейхстага в проекте #СтраницыПобеды

Новый этап проекта #СтраницыПобеды соединит в себе уникальный шрифт, созданный из надписей, которые советские воины оставили на здании Рейхстага весной 1945 года, и современное искусство. Графические дизайнеры из Британии Liam + Jord анимируют ряд легендарных высказываний, посвящённых Великой Отечественной и подвигу солдат, чтобы создать своеобразный цифровой зал славы павших.

Тандем дизайнеров Liam + Jord, работающие над серией анимаций для проекта «Шрифт Май: Кинетическая типографика» черпают вдохновение в общеевропейском опыте, отдавая дань признательности ушедшим, а также подчеркивая пацифистский дух своей работы. Команда так комментирует свой первый эпизод:

«Это посвящение павшим. Создавая этот образ, мы обратились не только к шрифту «Май», но и к метафоре залов Вальгаллы, чтобы передать бесконечную устремленность тех, кто пожертвовал всем ради остальных, и нашу вечную благодарность. Уходя в чертоги воинской славы, они обретают вечную жизнь. А мы будем помнить их подвиг, сколько бы времени ни прошло».

Кинетическая типографика, или же анимация текста, ведёт свой отсчёт с основоположника кинематографа Жоржа Мильеса и далее графического дизайнера Сола Басса с его заставками для фильмов Хичкока и других режиссёров. С развитием цифровых технологий кинетическая типографика вышла на принципиально новый уровень и стремится стать самостоятельным направлением в искусстве. Проект #СтраницыПобеды последовательно ищет новые способы говорить о трагедии, через которую прошла наша страна 75 лет назад.

Сам проект был открыт весной 2019 года шрифтом «Май», созданным на основе реальных надписей, которые советские солдаты оставили на стенах Рейхстага в Берлине в 1945 году. Шрифт уникален своей кажущейся рукописностью, а также вариативностью: каждая его буква имеет несколько альтернативных форм, между которыми можно переключаться при наборе, а сами буквы располагаются в строчках немного неровно, будто написанные на стене. Шрифт «Май» можно скачать на сайте #СтраницПобеды.

Ранее #СтраницыПобеды представили другие работы, созданные при помощи современных технологий: VR-посвящение жертвам Холокоста «Уроки Аушвица» и рисунки детей блокадного Ленинграда. Также началась публикация серии плакатов «Четыре строчки про войну», в которых известный график Пётр Банков исследует воспоминания о Великой Отечественной в военном и послевоенном искусстве, в том числе песнях и поэзии. Эссе к первым плакатам написано режиссёром, писателем и журналистом Алексеем Симоновым — сыном известнейшего поэта военного времени Константина Симонова.

Присоединяйтесь к #СтраницамПобеды в Facebook, на YouTube, в Instagram, во «ВКонтакте» и следите за почасовой хроникой последних месяцев войны в Twitter. Также вы можете написать письмо ветеранам в проекте #ПочтаПобеды.