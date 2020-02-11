Фильм на iPhone: RT опубликовал короткометражку о том, как снимали VR-клип «Уроки Аушвица»

Телеканал RT выпустил документалку о создании VR-фильма «Уроки Аушвица». Снятая целиком на iPhone, она рассказывает о поездке со школьниками в Польшу, в музей Аушвиц-Биркенау, и раскрывает личные переживания ребят, столкнувшихся с одной из самых чудовищных трагедий предыдущего столетия.

В конце января RT представил VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц (Освенцим).

Сегодня мы публикуем фильм о фильме, в котором рассказываем, как создавался этот проект: от первого знакомства, уроков VR, встречи с композитором клипа Петром Терменом, похода в Еврейский музей и центр толерантности и до поездки в Польшу. Рассказчиком в фильме выступает художник и режиссёр VR-фильма «Уроки Аушвица» Денис Семёнов.

Фильм полностью снят на камеру мобильного телефона. Мы специально выбрали этот формат, чтобы подчеркнуть свой поиск нового способа говорить о такой сложной теме, как холокост: осмысленно, но без выхолощенного пафоса.

«Мы с самого начала хотели снимать в такой наивной манере. Перед поездкой я объяснила ребятам азы съёмки и отправила им PDF-памятку про планы, панорамы, синхроны. Это эпоха победившего дилетантизма или полное переосмысление жанра кино, где каждый становится участником? Я не знаю. Но мы получили огромное удовольствие от процесса», — рассказывает продюсер и автор съёмки Анна Фёдорова.

27 января 1945 года советские войска освободили лагерь смерти рядом с польским городом Освенцим, где от рук нацистов погибли более миллиона человек: евреев, цыган, военнопленных и других. Команда проекта #СтраницыПобеды предложила ученикам московской школы №548 посетить бывший концлагерь, чтобы осмыслить этот опыт. Проект объединил историю, личные переживания и новейшие технологии.

Если в самом VR-фильме звучит только терменвокс (композитором проекта выступил правнук Льва Термена музыкант Пётр Термен), то в фильме о фильме уже три исполнителя. Помимо Термена, можно услышать ранее не издававшуюся музыку композитора Максима Макарычева (Sirotkin, On-The-Go) и Эльдара Саламова (Weary Eyes).

«Мы живём в эру диджитал, и новые времена требуют новых выразительных средств. «Уроки Аушвица» — это своего рода эксперимент, которым мы хотели показать, как история может жить и оживать в сердцах и умах молодых ребят через иммерсивное искусство. Используя VR-анимацию и инновационные методы волюметрической съёмки, нам, как мне кажется, удалось сказать новые слова в память о жертвах холокоста. Сказать их на том языке, который сможет вовлечь других молодых ребят и вдохновит их узнать больше об истории холокоста и лагеря Аушвиц-Биркенау», — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды, запущенного в честь приближающегося 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Присоединяйтесь к нам на YouTube, в Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.