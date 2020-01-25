ЭкспозицияПобеды — цифровая колоризация, VR-анимация, 3D-фото: Победа глазами современных художников

Связь с годами Великой Отечественной войны через искусство в интерпретации художников, работающих в направлениях digital art, графика, дизайн, показаны в онлайн-экспозиции на странице проекта #СтраницыПобеды в Facebook. Впервые в России представлены колоризации портретов узников концлагеря Аушвиц, фотографии из Освенцима легендарного художника Magnum Photos Антуана д'Агаты. Плакаты военного времени можно увидеть в 3D, а также прочитать о них авторские эссе профессора РАНХиГС Сергея Серова. Авторский проект Алексея Захарова «оживит» военные фотографии. VR-проект «Уроки Аушвица» покажет связь между поколениями.

Проект французского фотографа, одного из авторов агентства Magnum Photos и кинорежиссёра Антуана д'Агаты «Освенцим: Отражения» впервые показан российскому зрителю. Он посетил Освенцим в 2002 году и написал о своих впечатлениях в книге Désordre («Беспорядок»).

Тревожные и сырые фотографии не стремятся быть историческим документом, а являются личным впечатлением автора.

«Я создаю эти образы, потому что есть чувство вины, это вина общей ответственности, — пишет д'Агата. — То, что я знаю, оказывает пагубное влияние на то, что я вижу. Со времени моего прибытия в Польшу сохраняется то же чувство отсутствия, чувство свершившегося факта. Фотографии, которые я делаю на окраинах лагеря, отмечены этим разочарованием».

Совершенно противоположный по концепции проект представлен бразильской художницей Мариной Амарал, работавшей совместно с Государственным музеем Аушвиц-Биркенау. Марина берёт исторические документы — фотопортреты узников концлагеря Аушвиц — и придаёт им жизнь с помощью цвета.

«Этот проект — дань памяти жертв нацистской Германии, которые прошли через Аушвиц или погибли в лагере. Раскрашивание чёрно-белых фотографий позволяет нам не только рационально, но и на более глубоком, эмоциональном уровне понять, как холокост затронул людей», — говорит Марина.

У каждого узника есть своя история. Мы попытались ее рассказать.

27 января в Международный день памяти жертв холокоста на #CтраницыПобеды состоится премьера проекта «Уроки Аушвица». Это совместный VR-проект с художником Денисом Семёновым, студией Phygitalism, музыкантом Петром Терменом и учениками школы №548 «Царицыно».

Суть проекта в том, чтобы рассказать новому поколению (первому, у которого нет прямой связи с Великой Отечественной войной) о подвиге их предков.

«На уроках истории эти дети, конечно, узнали, что война унесла миллионы жизней, разрушила половину Европы, но для них это всего лишь цифры и фотографии в учебнике. Мы решили показать им одно из самых страшных сохранившихся воспоминаний о той войне — польский концентрационный лагерь Освенцим, который был освобождён советской армией 27 января 1945 года. Никакие статьи и фильмы не сравнятся с живыми свидетельствами самого масштабного геноцида: разрушенные печи, лагерные бараки, личные вещи узников», – говорит VR-художник Денис Семёнов.

После посещения музея Аушвиц школьники попытались выразить свои эмоции от увиденного в VR. Многие из них не художники. Нам было важно показать, как эта экскурсия повлияла на их восприятие жизни.

В Facebook также представлен авторский проект Сергея Серова — профессора РАНХиГС, кандидата искусствоведения, вице-президента Академии графического дизайна, президента Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» (Биеннале Золотая пчела / Golden Bee Global Biennale of Graphic Design). Сергей расскажет об истории и особенностях советского плакатного дизайна времён войны, и мы покажем эти плакаты в 3D.

«Война — зло. Чтобы победить в ней, нужна злость. Ненависть. Ярость. Но первые же слова тогда были: «ярость благородная», «война народная», «священная война». Они высветляли смысл войны отечественной, великой мировой битвы с коричневой чумой. Возносили его на высоту, требующую самоотверженности, жертвенности, героизма», — пишет Сергей.

Язык войны прост, он делит всё на чёрное и белое, поэтому плакат оказывается таким востребованным в годы войны, объясняет Серов. Кукрыниксы и другие плакатисты оказались в списке личных врагов Адольфа Гитлера — они были «грозным оружием».

В военные годы произошла массовая мобилизация искусства, и над плакатами начали работать не только плакатисты, но и живописцы, станковые и книжные графики, иллюстраторы детских книжек. Как пишет Серов, «всё это сделало плакат военного времени уникальным, неповторимым художественным явлением».

Ещё один авторский проект называется «Ожившие кадры». Digital-художник Алексей Захаров «оживляет» фотографии времён Великой Отечественной войны, создавая анимационные мини-истории, погружающие зрителя в контекст и атмосферу фотографий.

«Фотографии Победы — важнейшая часть нашего исторического наследия. Анимация этих изображений (от лат. anima — «душа, одушевление») — не просто попытка освежить взгляд современника на историю, увидеть знаменитые снимки в другой форме. Это прежде всего способ вовлечения зрителя в события тех трудных лет, способ показать жизнь во всей её многогранной форме. Современные мультимедиатехнологии — мощнейший иммерсивный инструмент, способный быть не только развлечением. Надеюсь, у нас получится это показать», — говорит Алексей Захаров.

Запущенный в январе 2020 года проект #СтраницыПобеды рассказывает историю Великой Отечественной войны сквозь призму новых медиа и цифрового искусства. Проект опубликован на пяти платформах с уникальным контентом для каждой — в Twitter, Instagram, YouTube, а также во «ВКонтакте» и в Facebook.