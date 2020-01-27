СтраницыПобеды: RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима

RT представил VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим). Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.

Фильм «Уроки Аушвица» создан на основе 3D-рисунков учащихся московской школы №548. Вместе с командой проекта #СтраницыПобеды старшеклассники посетили музей «Аушвиц-Биркенау», созданный на месте одноимённого лагеря смерти рядом с польским городом Освенцимом, а также Еврейский музей и центр толерантности в Москве и отразили свои впечатления в 3D-рисунках. Музыку к фильму написал Пётр Термен, правнук советского изобретателя Льва Термена, создавшего электромузыкальный инструмент терменвокс.

«Уроки Аушвица» — это социальный эксперимент, в котором мы хотели показать, как история может оживать благодаря современному цифровому искусству. Мы попытались рассказать её на том языке, который близок молодому поколению», — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

Проект RT #СтраницыПобеды реализуется на пяти соцмедиаплатформах: Twitter, Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

#ТвитыПобеды. В Twitter команда проекта ведёт реконструкцию событий 1945 года, в которой десятки исторических персонажей «в режиме реального времени» рассказывают о последних месяцах Великой Отечественной войны.

#ПисьмаПобеды. В Instagram RT в сотрудничестве со студентами Школы дизайна РАНХиГС и профессиональными художниками-графиками Михаилом Соркиным и Петром Банковым создаёт «Бесконечное письмо». Строки из фронтовых писем времён Великой Отечественной чередуются с созданными на их основе иллюстрациями.

Также по теме «Уроки Аушвица»: московские школьники создали посвящение жертвам холокоста в VR-проекте RT 75 лет назад советскими войсками был освобождён лагерь смерти рядом с польским городом Освенцим, где от рук нацистов погибли более...

#ЭкспозицияПобеды. В Facebook команда проекта публикует серию «Ожившие кадры» — анимированные фотографии времён войны, «Лица Аушвица» — колоризированные кадры узников лагеря смерти и #ПлакатыПобеды — военные плакаты в формате 3D.

#ЗвукПобеды. В авторских подкастах во «ВКонтакте» креативный продюсер RT Анна Фёдорова обсуждает наследие Великой Отечественной войны с гостями.

#АзбукаПобеды. На YouTube RT публикует документальный сериал «Азбука Победы: От Бреста до Рейхстага». Главный герой фильма Леонид Игнатенко — специалист, идентифицирующий победные надписи на стенах Рейхстага, — повторит путь советской армии в 1945 году.

Незадолго до запуска проекта #СтраницыПобеды RT разработал уникальный шрифт «Май». #ШрифтПобеды собран из сотен оригинальных надписей, которые советские солдаты оставили на Рейхстаге 75 лет назад.

#СтраницыПобеды реализуют авторы исторических соцмедиапроектов RT #Romanovs100 и #1917LIVE, которые завоевали более 50 престижных международных и российских наград, в том числе The Drum Awards, Clio Entertainment, Promax Awards, Shorty Awards, Webby Awards, Red Dot, ADC, Epica Awards и New York Festivals. Кроме того, проекты RT четыре раза выходили в финал одного из самых престижных и авторитетных конкурсов в области рекламы и маркетинга — «Каннские львы».