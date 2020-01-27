«Уроки Аушвица»: московские школьники создали посвящение жертвам холокоста в VR-проекте RT

75 лет назад советскими войсками был освобождён лагерь смерти рядом с польским городом Освенцим, где от рук нацистов погибли более миллиона человек: евреев, цыган, военнопленных и других. Команда проекта #СтраницыПобеды предложила ребятам из московской школы №548 посетить бывший концлагерь, чтобы осмыслить этот опыт. Сегодня мы публикуем их VR-посвящение.

«Мы хотели, чтобы ребята полностью погрузились в историю Второй мировой войны и холокоста. Мы съездили с ними в Польшу, чтобы они могли собственными глазами увидеть этот лагерь: бараки, печи, газовые камеры. С таким живым свидетельством не сравнится ни одна книга и ни один фильм», — рассказал VR-художник Денис Семёнов.

Проект объединил историю, личные переживания и новейшие технологии. Работа началась в сентябре, когда была собрана группа из девяти старшеклассников и состоялось первое знакомство с рисованием в виртуальной реальности.

Первой важной вехой стала экскурсия в Еврейский музей и центр толерантности, которая закончилась просмотром знаменитого фильма «Список Шиндлера». Сохранившийся завод Шиндлера в Кракове был первым музеем, который ребята посетили в Польше.

RT

«Когда я смотрел фильм, мне запомнилась девочка в красном пальто, и я выбрал её для своего проекта. Весь фильм — чёрно-белый, поэтому она произвела особенное впечатление», — рассказал о своей работе Дима Кадеркаев.

Другие ребята больше опирались на саму поездку, в частности на то ноябрьское утро, когда автобус привёз их в Аушвиц-Биркенау — музей, созданный на месте системы концентрационных лагерей рядом с городом Освенцим (Аушвиц в немецком написании).

«В своём проекте я хотела передать ужас и масштаб того, что произошло в Освенциме. Моя работа — бесконечный поток имён тех, кто погиб в концлагере. На переднем плане звезда Давида. Для меня это знак печали и преданности своему происхождению, тому, кто ты есть на самом деле — до конца. Строки — это слова тех, кто пережил холокост, их письма и интервью», — рассказала Ната Макашвили.

RT

Все 3D-рисунки выполнены при помощи инструмента Tilt Brush, которым ребята учились пользоваться всю осень. Более того, сами школьники попали в ролик при помощи технологии волюметрического видео (DepthKit, Azure Kinect DK), которая и из них сделала 3D-объекты.

«Настоящее ноу-хау проекта — это соединение виртуальных аватаров ребят и их рисунков в одном пространстве, — отметили Денис Семёнов и студия Phygitalism, создавшая сам ролик. — Для этого мы использовали программу для 3D-программирования Unity, переносили в неё съёмки и рисунки, которые затем видоизменяли при помощи шейдеров».

RT

В результате получилось видео, в котором каждый объект тесно связан со звучащей в нём музыкой. Необычный инструмент, на котором исполняется композиция, — это терменвокс. Такие инструменты можно увидеть на концертах Sting, Linkin Park и многих других.

Терменвокс был изобретён Львом Терменом еще в 1920-х гг. Для игры на терменвоксе не требуется физический контакт с инструментом, звук извлекается при помощи электромагнитного поля: приближая руку к вертикальной антенне терменвокса, исполнитель меняет тон звука, к горизонтальной — громкость.

Для проекта «Уроки Аушвица» за терменвокс встал правнук знаменитого изобретателя Пётр Термен, выступивший в качестве не только исполнителя, но и композитора.

RT

Поездка в Польшу и другие этапы работы легли в основу документального фильма, который мы покажем в завершение проекта «Уроки Аушвица».

«Мы живём в эру digital, и новые времена требуют новых выразительных средств. «Уроки Аушвица» — это своего рода эксперимент, которым мы хотели показать, как история может жить и оживать в сердцах и умах молодых ребят через иммерсивное искусство. Используя VR-анимацию и инновационные методы волюметрической съёмки, нам, как мне кажется, удалось сказать новые слова в память о жертвах холокоста. Сказать их на том языке, который сможет вовлечь других молодых ребят и вдохновит их узнать больше об истории холокоста и лагеря Аушвиц-Биркенау», — отметил автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

«Уроки Аушвица» стали частью большого проекта #СтраницыПобеды, запущенного RT в честь приближающегося 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Присоединяйтесь к нам в YouTube, Facebook, «ВКонтакте», Twitter и Instagram.