RT запускает проект #ПочтаПобеды для отправки писем ветеранам

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Телеканал RT запускает новый проект #ПочтаПобеды, в котором расскажет истории ветеранов Великой Отечественной войны и поможет передать письма читателей каждому из них.

В проекте собраны истории тех, кто пережил блокаду Ленинграда, расписался на стенах Рейхстага, тех, кто укрывал советских солдат, бежавших из концлагерей.

В течение следующих месяцев проект расскажет историю их войны и их победы. С помощью проекта #ПочтаПобеды любой сможет написать письмо ветерану. Отправленные в редакцию телеканала письма будут переданы всем ветеранам.

Адрес: 111020, Москва, ул. Боровая, 3/1. Также можно прислать видеообращение на адрес pochtapobedy@rttv.ru.

В конце января RT представил VR-фильм «Уроки Аушвица», приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Фильм, сочетающий в себе элементы виртуальной реальности и технологию объёмной съёмки, создан в рамках масштабного соцмедиапроекта телеканала RT #СтраницыПобеды совместно с VR-художником Денисом Семёновым.

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