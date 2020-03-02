Четыре строчки про войну: стихи Симонова и плакаты Банкова в постер-поэме проекта #СтраницыПобеды 

Новая глава в проекте RT, посвящённом грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, соединит плакаты известного российского художника Петра Банкова со стихотворениями и песнями военных и послевоенных лет. Первые работы этой своеобразной постер-поэмы будут посвящены Константину Симонову. Вступительное слово напишет сын поэта — режиссёр, писатель и журналист Алексей Симонов.

«С одной стороны, портреты в постерах — это собирательный образ людей, живших и умиравших во время той страшной войны. С другой — каждый постер как бы рассказывает личную историю отдельно взятого человека, через строчки стихов, хранящие что-то очень сакральное. Возможно, кто-то даже разглядит в этих портретах своих бабушек, дедушек, отцов, матерей. Мне кажется, талант и мастерство художника Банкова смогли так эмоционально скрепить общее и частное — воедино», — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.

Серия авторских плакатов Петра Банкова получила название «Четыре строчки про войну»: это не только выразительная современная графика, но и проверенные временем строки, в которых трагедия и масштаб Великой Отечественной войны чувствуются острее всего.

Первые постеры в серии будут посвящены поэзии Константина Симонова, военного корреспондента и поэта, прошедшего всю Великую отечественную. Советские солдаты и офицеры переписывали его стихотворения от руки и отсылали домой, вырезали из газет и хранили в нагрудном кармане гимнастёрки. Первый постер посвящён знаменитому стихотворению «Жди меня»; авторское вступление написал сын поэта, Алексей Симонов.

Строки вписаны в плакат авторским шрифтом Петра Банкова, превращаются в органическую часть визуального повествования. Говоря об истоках своего вдохновения, Банков вспоминал, как впервые осознал, что такое Вторая мировая война, в 70-е годы, когда жил у бабушки. Там, под Гомелем, он встретил многих из тех, кто прошёл ту войну:

«В том мире не было особенной гордости за военные годы, за ту жизнь. Наверное потому, что всё это — война, дороги, пыль, смерть и жизнь — закончилось сравнительно недавно и людей волновали насущные проблемы гораздо больше всего прошедшего. Обычные лица обычных людей, прошедших войну. Некрасивые. Честно, мне они казались некрасивыми, но родными одновременно. Позже к этим лицам присоединились в моей голове песни, музыка, Окуджава, Симонов, кино, «А зори здесь тихие». Вот из этого, наверное, и выросла эта постер-поэма. Четыре строчки про войну. Про них. И про нас».

Ранее команда проекта #СтраницыПобеды представила VR-посвящение жертвам Холокоста: фильм «Уроки Аушвица» был создан на основе работ московских школьников, посетивших бывший концлагерь в польском городе Освенцим. Ещё одна серия работ в виртуальной реальности объединит современных художников и детей Блокадного Ленинграда. Рисунки 1941-1944 гг. оживают на странице проекта в Facebook.

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