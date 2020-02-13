СтраницыПобеды: как советские войска освобождали Будапешт

75 лет назад над Будапештом было поднято красное знамя Победы. Гитлер не мог просто так сдать своего последнего союзника Венгрию, открыв путь на Вену и Берлин, поэтому на защиту Будапешта были брошены значительные силы — и сам город с тройной линией обороны стал крепостью. Проект #СтраницыПобеды рассказывает об этой осаде, тяжёлым грузом лёгшей на плечи советских войск и мирных венгров, которые не смогли эвакуироваться из окружённого города, и публикует редкие кадры Будапештской операции.

Советские войска вышли к границе с Венгрией осенью 1944 года. К тому моменту потери венгров в кампаниях 1942—1943 годов уже заставили Будапешт пересмотреть свои взгляды на союз с нацистской Германией, поэтому в марте 1944-го в Венгрию были введены немецкие оккупационные войска: до Гитлера дошли слухи о тайных переговорах с союзниками.

#ГРУ45 Перехвачена радиограмма из Берлина командующему обороной Будапешта Пфеффер-Вильденбруху. Гитлер не даёт гарнизону разрешение вырваться из окружения, надеясь выгадать ещё несколько дней. Фактически гарнизон Будапешта уже принесён в жертву и списан со счетов. pic.twitter.com/qokBa2OAg9 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 5, 2020

Будапешту почти удалось выйти из войны. 15 октября адмирал Миклош Хорти, правивший страной в качестве регента, в радиообращении объявил о перемирии с СССР. В ответ на это гитлеровцы захватили резиденцию Хорти и взяли в заложники его сына. Хорти отрёкся от власти в пользу лидера пронацистской партии «Скрещённые стрелы» Ференца Салаши.

#2Укр45 Специально для штурма венгерской столицы из состава фронта сформирована Будапештская группа войск (18-й гвардейский, 30-й стрелк. корпуса и 7-й армейский корпус румын плюс приданные части). Руководитель штурма — командир 18-го гв. стрелк. корпуса ген.-майор Иван Афонин. pic.twitter.com/x8dkNJF36O — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 11, 2020

Гитлер объявил Будапешт городом-крепостью (Festung): это означало, что столицу нельзя было сдать ни под каким предлогом. На подступах и внутри города, в котором перед началом Второй мировой войны жили более 1,5 млн человек, гитлеровцами были собраны значительные силы. Военный историк, автор книг о Великой Отечественной войне Алексей Исаев отмечал, что Третий рейх не мог допустить быстрого разгрома страны:

«Венгрия осенью 1944 года оставалась единственным союзником Германии. Во-вторых, на территории Венгрии оставались последние нефтяные месторождения, доступные для Третьего рейха… Кроме этого, через Венгрию лежала дорога в Австрию, которая стала для рейха кузницей вооружения».

Начало осады

Красная армия, едва закончив операции в венгерском Закарпатье и на Дебреценском направлении, начала масштабное наступление на Будапешт. 29 октября 1944 года войска 2-го Украинского фронта и румынские подразделения успешно прорвали оборону врага и в начале ноября вышли на подступы к Будапешту. Гитлеровское командование сумело организовать три мощных рубежа обороны вокруг города. Это — а также ряд контратак — затормозило продвижение советских войск на два месяца. Только форсирование Дуная южнее Будапешта 3-м Украинским фронтом позволило резко переломить ситуацию, и 27 декабря кольцо вокруг Будапешта окончательно сомкнулось.

#Малиновский45 Продолжаются тяжёлые бои во внутренних районах Будапешта. Несмотря на непрерывные контратаки немецко-венгерских войск, мы продолжаем отвоёвывать у них одну позицию за другой. Венгры лишились значительного числа своих САУ. Мы взяли штурмом Иозефштадтский вокзал. pic.twitter.com/wU3btRuE9y — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 11, 2020

Двумя днями позднее к окружённому гарнизону были отправлены две группы переговорщиков с ультиматумом, подписанным командующими обоими фронтами: маршалами Родионом Малиновским и Фёдором Толбухиным. Советское командование категорически не желало разрушать столицу Венгрии.

«От немецкого командования поступил приказ: открывать огонь по русским парламентёрам в случае их появления», — говорится в показаниях венгерского генерал-майора Миклои Фридьяша, рассекреченных Министерством обороны РФ.

Таким образом, советские парламентёры вопреки нормам международного права были убиты.

#СовИнформБюро45 Гитлеровское команд., злодейски убив советских парламентёров, действует по принципу «после нас хоть потоп». Немцы хотят потащить за собой в пропасть миллионное население Будапешта. Что им венгерская столица с её достопримечательностями и культурными ценностями? pic.twitter.com/lWt9z69FlV — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 1, 2020

Глава нового венгерского правительства Ференц Салаши покинул город ещё 9 декабря. Сдерживать осаду остались гитлеровские войска и не слишком мотивированные венгры. Оценка численности сводного гарнизона сильно разнится: от 55 тыс. до 188 тыс. человек. Мобилизация в городе шла без особого успеха.

Гарнизон возглавил командир 9-го горнострелкового корпуса СС генерал войск СС К. Пфеффер-Вильденбрух, который, однако, целиком зависел от приказов своего командования и, в частности, фюрера. Запасов продовольствия должно было хватить на 5—6 дней боёв, далее планировалась переброска припасов и амуниции по воздуху.

#Малиновский45 Артобстрелы вражеских позиций в Будапеште чередуются с непрерывными авианалётами. Мосты через Дунай частично разрушены, движение по ним практически парализовано. Гарнизон Будапешта больше не может оперативно перебрасывать подкрепления и боеприпасы из Буды в Пешт. pic.twitter.com/6rRGQmKX0I — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 13, 2020

Гарнизон отступает в Буду

В начале января по советским войскам было нанесено несколько деблокирующих ударов, но без ощутимых результатов. 18 января советские войска заняли всю восточную часть города, Пешт. Оставшиеся немецкие военные силы эвакуировались в Буду. Венгерские солдаты и офицеры не слишком охотно приняли участие в этом маневре: многие намеренно отставали от своих подразделений, укрывались в подвалах и даже сливали бензин из автомашин.

#СовИнформБюро45 В БУДАПЕШТЕ войска #2Укр45 закончили очищение от противника восточной половины города (ПЕШТ) и вышли здесь к реке ДУНАЙ, заняв около 5000 городских кварталов. Таким образом, в руках противника остаётся только небольшая часть западной половины города (БУДА). pic.twitter.com/JEXdKE40r9 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 18, 2020

Квартирмейстер 1-й венгерской бронетанковой дивизии подполковник А. Вайда так вспоминал эту эвакуацию, проходившую под шквальным огнем советской артиллерии:

«Отовсюду доносились грубые венгерские и немецкие ругательства. Абсолютная паника, которая особенно усилилась после того, как нам пришлось пройти мимо горящих зданий по узкой улице. Мы уже не соображали, где находимся. Толпа просто несла нас за собой, и не было никакой возможности вырваться. От горевших зданий исходил нестерпимый жар, на проходившие мимо машины обрушивался град пылающих оконных решеток и других деревянных обломков. Между машинами несколько пехотных подразделений шли пешим маршем. Немецкие фельджандармы на мотоциклах пытались навести хоть какое-то подобие порядка, но без особого успеха...

#СовИнформБюро45 По предварительным данным, за время боёв по ликвидации окружённой в БУДАПЕШТЕ группировки противника с 28.12.1944 г. по 18.01.1945 г. войска #2Укр45 взяли в плен 59 390 немецких и венгерских солдат и офицеров, из них более 20 000 взято 18 января. pic.twitter.com/mEPwzgxpII — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 18, 2020

Раненые стонали и кричали от боли. Каким-то чудом нам все же удалось добраться до площади на окраине Пешта под навесным Цепным мостом. Там перед нами предстала картина настоящего пожарища. Посреди ночи было светло, почти как днём. Через огромные зияющие в мосту дыры виднелась вода. В небо задралась задняя часть немецкой военной легковой машины, которая умудрилась угодить в одну из таких дыр. Её передней части, которая глубоко провалилась, не было видно. Пассажиры и водитель, скорее всего, погибли. В другом месте стоял горящий грузовик, получивший прямое попадание, который нам едва удалось объехать. Повсюду были разбросаны мёртвые тела. Судя по некоторым, через них уже много раз проезжали машины».

После эвакуации в Буду были взорваны последние мосты через Дунай, включая знаменитый Цепной мост, открытый в 1849 г.

#2Укр45 Рано утром в темноте нем. сапёры взорвали последние два моста через Дунай, чтобы наши штурм. группы не смогли ворваться в Буду на плечах отступающих. В момент взрывов на мостах ещё находились эвакуирующиеся венгерские части; для тысяч других путь к отступлению отрезан. pic.twitter.com/Ug4mF6a1ss — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 18, 2020

Освобождение будапешсткого гетто

18 января 1945 г. было освобождено и будапештское гетто: 2 тыс. домов, помеченные жёлтыми звездами и отделенные забором в восточной части города. Хотя притеснения евреев в Венгрии начались ещё до войны, гетто было создано только после введения в страну гитлеровских оккупационных сил. За несколько месяцев «полного решения еврейского вопроса» еврейское население страны сократилось вчетверо — примерно до 200 тыс. человек, большинство из которых проживало в Будапеште. Гонения особенно усилились с приходом салашистов, которые начали использовать набережную Дуная для расстрелов. Этим событиям посвящен памятник венгерского скульптора Дьюлы Пауэра «Туфли на набережной Дуная».

Из гетто удалось спасти около 70 тыс. человек. Дивизионный инженер В.Л. Барановский вспоминал: «Помню, вошли мы в дом. В комнатах набито по 20–30 человек… Но к тому времени наши солдаты уже знали, куда мы попали и что здесь происходит. Они входили в квартиры, показывали на красные звёзды своих ушанок, как могли, объясняли людям, что они свободны. Потом на улицах гетто появились полевые кухни. Запахло едой».

Следует отметить, что спасением евреев в Будапеште занимался ряд дипломатов и даже папский нунций, выдавшие тысячи поддельных документов еврейским семьям.

Голод в Будапеште

На протяжении осады во всем городе: и в Буде, и в Пеште — оставалось около 800 тыс. мирных жителей. Усилия по эвакуации населения были минимальны, к тому же многие решили не уезжать, надеясь на скорую развязку. Генерал СС Пфеффер-Вильденбрух признавал в дневнике, что жителей бросили на произвол судьбы: «Люди практически не получают еды, крупные кварталы города оставлены без воды, освещения… нарастает недовольство».

#ГРУ45 Получена информация, что папский нунций Анжело Ротта предложил командующему обороной Будапешта Пфефферу-Вильденбруху прекратить сопротивление, чтобы избавить от страданий гражданское население венгерской столицы. Командиры венгерских частей также поддерживают капитуляцию pic.twitter.com/dNF55GzrVC — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 3, 2020

С утра у продовольственных магазинов, пекарен и источников воды собирались громадные очереди. Линия фронта перемещалась по городу, вёлся артобстрел, и стоять в них было небезопасно. Зам. начальника Главного политуправления Красной Армии И.В. Шикин писал в докладе:

«Населением съедены все лошади, убитые в ходе боев. Особенно остро ощущается отсутствие продовольствия в больницах… Имеют место случаи смертности на почве голода. Выпрашивание местными жителями хлеба у наших бойцов и офицеров стало массовым явлением».

#2Укр45 Защитники Буды оттеснены к Замковой горе. Взята площадь Селля Кальмана, немецкая оборона в районе Варошмайор рухнула. Наши танки ворвались на площадь Сена и раздавили позиции артдивизиона 12-й венгерской резерв. дивизии. Венгры на Розовом холме сдались в плен. pic.twitter.com/P8cogQLbQB — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) January 30, 2020

Несмотря на участие венгерских частей в войне на территории СССР и жестокость венгерских карательных отрядов, уничтожавших целые населённые пункты, советское руководство требовало от красноармейцев дружественного отношения к мирному населению Венгрии.

На прорыв

Во время осады голод стоял не только среди мирных жителей, но и в гарнизоне. Советская артиллерия сбивала большинство самолётов и грузов, пытавшихся доставить припасы по «воздушному мосту».

#2Укр45 Сегодня утром немецкие планеры предприняли очередную попытку приземлиться на Кровавом лугу в Буде. Почти все они сбиты или рухнули на здания. Воздушный мост, хоть как-то снабжавший гарнизон Будапешта, можно считать более недействующим. pic.twitter.com/PjCsZmQcf2 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 5, 2020

Командование внутри города всё яснее видело бесперспективность сопротивления, особенно с учётом очередной провалившейся операции по прорыву блокады извне — Конрад III. Это наступление со стороны озера Балатон хоть и было более успешным, чем предыдущие две операции, всё равно было остановлено в 25 км от осаждённой столицы.

#ГРУ45 Перехвачена радиограмма из Берлина командующему обороной Будапешта Пфеффер-Вильденбруху. Гитлер не даёт гарнизону разрешение вырваться из окружения, надеясь выгадать ещё несколько дней. Фактически гарнизон Будапешта уже принесён в жертву и списан со счетов. pic.twitter.com/qokBa2OAg9 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 5, 2020

Гитлер снова запретил осажденным покидать город: с боем или без. Завязались новые недели боёв. В отличие от достаточно равнинного Пешта, Буда стоит на холмах, что дало артиллерии и стрелкам гарнизона некоторые преимущества, но также сделало многие улицы целями постоянных обстрелов советской стороны.

К 10 февраля после кровавых боев за южный вокзал Красная армия подошла к Замковой горе, фактически отрезав южную часть обороняющегося гарнизона от северной.

#ГРУ45 В 17:50 перехвачена радиограмма из Будапешта. Командующий обороной города обергруппенфюрер Пфеффер-Вильденбрух уведомляет штаб группы армий «Юг», что он принял решение идти на прорыв с оставшимися войсками. После сообщения радиостанция пропала из эфира. pic.twitter.com/Pq6HHOmPBe — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 11, 2020

Вечером следующего дня около 28 000 немецких и венгерских солдат предприняли отчаянную попытку выйти из окружения. Пфеффер-Вильденбрух радировал своему командованию, что идёт на прорыв, и тотчас вышел из эфира, чтобы ему не успели передать запрет. Немцам и венграм удалось пробить заслон в городе, буквально пройдя по горам своих же трупов.

#Малиновский45 Из Будапешта докладывают, что наши части предпочли пропустить массы обезумевшего противника, с животным упорством рвущегося из города, несмотря на колоссальные потери в ночном бою. Людской поток стремится прочь из охваченной хаосом и паникой Буды. — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 11, 2020

Капитан Гельмут Фридрих писал об этих часах:

«Для командиров общевойсковых частей это было удручающей попыткой к бегству, животным порывом спасти свою жизнь, актом отчаяния. На тот момент солдаты повиновались только инстинкту самосохранения. Никто не обращал внимания, что происходит в стороне… Каждый ревёт «вперёд»! Справа и слева люди также одержимы желанием как можно скорее прорвать кольцо окружения. Они ведут себя как скоты, толкаются локтями, шагают по трупам, пинают раненых».

#2Укр45 Вся вражеская бронетехника, участвующая в прорыве из Буды, подбита и сожжена нашим огнём. Для уничтожения больших масс противника используются гвардейские реактивные миномёты и артиллерия всех калибров, находящаяся в районе прорыва на данный момент. pic.twitter.com/z25Hqk3EP6 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 11, 2020

#2Укр45 Венгерские добровольцы оказывают большую помощь при зачистке Буды: именно они провели зачистку здания Королевского дворца. В городе ещё много войск противника, но сопротивления они практически не оказывают: многие ранены, остальные грабят продовольственные склады. pic.twitter.com/znWSkigpx7 — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 12, 2020

До внешних войск добралось не более 800 человек. Остальных убили или взяли в плен советские соединения, занявшие позиции на подходах к Будапешту. Пфеффер-Вильденбрух тоже попал в плен, пытаясь выйти из города по подземным коммуникациям.

#Малиновский45 Ко мне доставили бывшего командующего обороной Будапешта Пфеффера фон Вильденбруха. Я прямо ему сказал, что за устроенную им в городе бессмысленную бойню, я бы немедленно повесил его на площади в Буде, но не имею таких полномочий и отвечаю за его голову. pic.twitter.com/mAmGo4FDzH — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 12, 2020

13 февраля последние оборонявшиеся подразделения в Будапеште капитулировали. Над городом было водружено красное знамя. Окончательно город был зачищен к 17 февраля.

#Малиновский45 За время боёв за г. Будапешт войсками #2Укр45 из числа окружённой группировки уничтожено 49 982 солдата и офицера, 203 танка и САУ, 367 орудий разного калибра, 253 бронемашины и бронетранспортёра, 409 миномётов, 1591 пулемёт, 189 самолётов. pic.twitter.com/7alqwTZgsM — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 13, 2020

#Василевский45 Войска #2Укр45 и #3Укр45 завершили Будапештскую операцию. За 108 суток разгромлено 56 дивизий и бригад противника. Немецкое командование было вынуждено перебросить в Венгрию с центр. участка Восточного фронта 37 дивизий, облегчив продвижение наших войск на запад. pic.twitter.com/bmQpbkboYl — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 13, 2020

Из взятых РККА европейских столиц «крепость Будапешт» заняла первое место по длительности уличных боёв. Разрушения венгерской столицы были существенными даже при том, что танков в операции было задействовано по минимуму, а ставка была сделана на артиллерию и штурмовые группы. Как отмечает историк Дмитрий Хазанов: «Особенно пострадали возвышенности Буды; в районе Замка улицы лишь угадывались, поскольку всё лежало в кусках кирпичей, деревяшек или цементной пыли. Зачастую жители предпочитали передвигаться по крышам разрушенных домов…»

Венгерский историк Кристиан Унгвари также пишет, что за время осады погибло 38 000 мирных жителей: 13 тыс. непосредственно от боевых действий и 25 тыс. от голода и болезней.

МОЛНИЯ #СовИнформБюро45 Войска #2Укр45 при содействии войск #3Укр45 после полуторамесячной осады и упорных боёв в трудных условиях большого города 13.02 ЗАВЕРШИЛИ РАЗГРОМ окружённой группировки противника в БУДАПЕШТЕ и тем самым полностью овладели столицей ВЕНГРИИ #СтраницыПобедыpic.twitter.com/WRiNV1AAfg — СовИнформБюро (@InformBuro_1945) February 13, 2020

Потери советских войск, по официальным данным, составили около 80 000 человек за все 108 дней Будапештской операции, включая наступление, осаду, усилия по отражению операций Конрад I, II и III и т.п. Опыт штурма городских кварталов был перенесён на другие операции — вместе со взятием Познани Будапешт стал своеобразной репетицией боя за Берлин. Но сперва советские войска устремились к Вене.

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