«Архивы помнят всё»: опубликованы документы о зверствах украинских националистов в годы Великой Отечественной войны

Минобороны России открыло мультимедийный раздел «Архивы помнят всё... Преступления украинских националистов забвению не подлежат». В разделе обнародованы документы, свидетельствующие о зверствах бандеровцев и других украинских радикалов в годы Великой Отечественной войны и об их сотрудничестве с гитлеровской Германией. По словам историков, украинские националисты устраивали массовые убийства ради создания «этнически чистой» страны и необходимо помнить об этих преступлениях.

Министерство обороны РФ на основе документов из фондов Центрального архива военного ведомства запустило новый мультимедийный раздел «Архивы помнят всё... Преступления украинских националистов забвению не подлежат». В нём обнародованы документы, свидетельствующие о зверствах бандеровцев в отношении мирного населения и об их активном сотрудничестве с гитлеровской Германией.

На службе у нацистов

По словам историков, сотрудничество украинских националистов с немецкими спецслужбами началось ещё в 1920-е годы и резко активизировалось после прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера. Ведущую роль в этом процессе играла созданная в 1929 году на конгрессе в Вене Организация украинских националистов (ОУН). Нацисты готовились использовать оуновцев против СССР и Польши. В 1938 году советские спецслужбы ликвидировали лидера ОУН Евгения Коновальца. Два года спустя организация распалась на ОУН(м) во главе с родственником Коновальца Андреем Мельником и ОУН(б), которую возглавил отличавшийся особо радикальными взглядами Степан Бандера.

Оба крыла ОУН продолжили активное сотрудничество с нацистами, их лидеры были агентами гитлеровских спецслужб. Из членов ОУН(б) в составе германского полка особого назначения «Бранденбург-800» были сформированы украинские националистические батальоны «Нахтигаль» и «Роланд». В дальнейшем из украинских националистов стали массово формировать карательные подразделения гитлеровской вспомогательной полиции. В 1942 году на базе структур ОУН(б) была сформирована так называемая Украинская повстанческая армия (УПА)*, а в 1943-м десятки тысяч украинских националистов вызвались стать бойцами дивизии СС «Галиция» (более известной как «Галичина») и отдельных полицейских полков СС.

«Бандеровцы рассчитывали, что нацисты дадут им возможность проявить себя на палаческом поприще и создадут некий протекторат, примерно как в независимом государстве Хорватия или в Словакии. Немцы их обманули и не стали делать ничего подобного, выкачивая вместо этого из Украины аграрные ресурсы и используя националистов в своих целях», — рассказал в беседе с RT руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

На сайте Минобороны РФ размещены документы, подробно освещающие процесс формирования нацистами карательных коллаборационистских структур из украинских националистов. Так, в докладе народного комиссара внутренних дел СССР Лаврентия Берии от 19 января 1942 года идёт речь о создании гитлеровским командованием на оккупированных территориях «украинской армии». В документе говорится, что немцы ставят на военный учёт украинцев в возрасте от 16 до 50 лет, а также создают специальные школы, в которых обучают согласившихся работать на них военнопленных украинской национальности «тактике, строевому, подрывному и автомобильному делу».

«Наряду с этим германские военные власти приступили к формированию карательных отрядов из лиц украинской национальности… Германские власти предоставляют этим отрядам неограниченные права, вплоть до расстрела», — подчёркивает в своём докладе Берия.

Сторонники Бандеры приветствуют нацистов

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По его словам, в карательные отряды вступали дезертиры и местные националистические элементы. В начале 1942 года они действовали, в частности, в оккупированных Харьковской, Каменец-Подольской, Киевской и Полтавской областях.

В докладной записке начальника Украинского штаба партизанского движения Тимофея Строкача «Об активных действиях бандеровцев на Волыни в контакте с немцами против Красной армии и советских партизан» от 10 мая 1944 года идёт речь о том, как нацисты снабжают отряды УПА и другие бандеровские группировки продуктами питания, немецким оружием и новым военным обмундированием. Также в документе приводится цитата из обнаруженного в разгромленном «штабе УПА» приказа за подписью «Клима Савур», в котором говорилось, что украинские националисты не должны вступать в борьбу с «мадьярами, словаками, литовцами и другими союзными войсками Гитлера».

Строкач подчёркивает, что при стремительном наступлении регулярных частей Красной армии и рейдах советских партизанских отрядов по фашистским тылам крупные отряды УПА «в беспорядке отходили вместе с немцами, направляясь в Галицию и районы Пинских болот», в то время как «мелкие отряды и группы, оставаясь в тылу Красной армии, прятались в лесах и частично расходились по домам, сохраняя оружие».

Плакаты в честь Гитлера и Бандеры на Западной Украине

© Public Domain/ Wikimedia

Не подлежит забвению

Минобороны РФ опубликовало многочисленные свидетельства зверств бандеровцев и других украинских националистических группировок в отношении мирного населения. В акте комиссии 1-го дивизиона 206-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка от 11 апреля 1944 года зафиксирован факт массового расстрела националистами более сотни мирных жителей села Нова-Брикуля Струсовского района Тарнопольской области (до 1944 года город Тернополь назывался Тарнополем).

Сообщается, что бандеровцы, переодетые в красноармейскую форму, в семь часов утра окружили село и начали собирать людей якобы на работы. 150 человек бандиты увели «южнее села на один километр». Позднее в тот же день оставшиеся мирные жители пошли искать односельчан и обнаружили место их расстрела.

«25 апреля 1944 года в лесу близ села Могильницы обнаружены четыре ямы с 34 человеческими трупами, две ямы с 12 человеческими трупами найдены в селе Могильницы, одна яма с 11 человеческими трупами обнаружена на конском кладбище и одна яма с 38 человеческими трупами — в лесу южнее села Могильницы. Во всех ямах находится до 100 трупов мужчин, женщин и детей, зверски замученных граждан села Могильницы и его окрестностей, а также пленных красноармейцев», — говорится в Акте о зверствах украинских националистов-бандеровцев в селе Могильницы Будановского района Тарнопольской области.

В документе описывается, как бандеровцы перерубили позвоночник шестимесячному ребёнку, после чего его труп сложили пополам и бросили в яму.

Подробности нападения в январе 1945 года банды бандеровцев из 200 человек на райцентр Городницы приводятся в политдонесении начальника политуправления Киевского военного округа от 6 февраля 1945 года. В документе говорится, что бандеровцы ворвались в квартиру исполняющего обязанности райвоенкома лейтенанта Филимонова, где зверски убили жену и четырёхлетнего ребенка офицера и «трупы их изрезали». Бандиты сожгли здания райвоенкомата, НКВД, НКГБ, Райисполкома, почты, нарсуда, базы Райпотребсоюза, а также частично разрушили здания отделения Госбанка, редакции райгазеты и промкомбината.

Бандеровцы продолжили свои зверства против мирного населения западноукраинских областей даже в период агонии нацистского режима. В политдонесении начальника политотдела Тернопольского ОВК «О действиях бандеровских банд на территории Тернопольской области» описывается убийство бандитами заведующего оргинструкторским отделом райкома партии и инспектора районо. В том же документе рассказывается, как бандеровцы захватили и замучили до смерти жену офицера НКВД, а его новорождённых детей, которых только забрали из роддома, утопили.

Политдонесения советских военных округов

© mil.ru

В донесении начальника политотдела Станиславского ОВК «О действиях бандеровских банд по области» описывается случай, когда в селе Михалкув радикалы убили семерых местных жителей, при этом секретаря сельсовета — девушку — казнили, предварительно отрезав ей нос, губы и грудь. В том же документе говорится, что в Рогатинском районе в селе Поток бандеровцы убили двух женщин, сыновья которых находились в истребительном батальоне НКВД. После расправы бандиты запретили хоронить убитых.

«В селе Карапчив бандиты в ночь на 12.01 похитили несколько человек местных жителей, раздев которых выбросили на дорогу восемь голых трупов», — рассказывается в политдонесении Черновицкого ОВК.

Украинские боевики гитлеровской вспомогательной полиции

© State Archives Department of the Security Service of Ukraine

В январе 1945 года в Ровенском районе бандеровцы убили мать и сестру инвалида Великой Отечественной войны за то, что тот не явился в банду по их требованию.

Комиссия, расследовавшая злодеяния бандеровцев в Тарнопольской области, установила, что «в одном километре севернее села Косув на поле и в двух километрах северо-западнее этого же села на конском кладбище имеются две ямы, при вскрытии которых обнаружены трупы в количестве около 100. Медицинским осмотром установлено, что в числе отрытых трупов имеются женщины, дети и старики. Осмотр трупов показал, что граждане были убиты без применения огнестрельного оружия, после истязаний, а именно ударами тяжелых предметов, в результате чего имеются проломы черепов, переломы конечностей, удары в грудную клетку и т. д.».

Политдонесения о действиях бандеровцев на территории Черновицкой области

© mil.ru

В сообщении начальника политуправления Прикарпатского военного округа «О бандитских действиях украинских националистов в районах дислокации войск округа» рассказывается, что бандиты зверски расправлялись также со своими бывшими подельниками. Упоминается, что амнистированного бывшего бандита Величко расстреляли, а его жену замучили.

В обнародованных Минобороны документах описываются также зверства в отношении местных жителей, ведущих мирную жизнь и не желающих работать на бандитов.

«В Вишневецком районе в селе Малый Кунинец 19 октября бандиты убили троих девушек. Одна из них работала приёмщицей молока, вторая — почтальоном и третья — уборщицей столовой. Бандиты обрезали им волосы, искололи и исцарапали иглами лица и учинили ряд других издевательств», — говорится в донесении начальника политического управления Прикарпатского военного округа.

Политдонесение Прикарпатского военного округа

© mil.ru

«Бандеровцы подвергали террору своих соотечественников — тех, кого они подозревали в нелояльности, в сотрудничестве с партизанами, а затем с советской властью. Единственные, кто мог по степени зверств сравниться с ними, — это хорватские усташи», — подчеркнул в комментарии RT преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики Историко-архивного института РГГУ Вадим Трухачёв.

В свою очередь, директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил, что своей задачей бандеровцы видели построение «этнически чистой Украины». С этой целью они работали на гитлеровцев и устраивали зверские чистки.

«Документы, которые рассекретило Министерство обороны, открывают только небольшой кусочек преступной истории, которая на самом деле гораздо более обширна. И я надеюсь, что она будет обнародована вся. В настоящее время мы видим печальную ситуацию, когда эти люди героизируются, и героизация этих преступников ведёт к новым преступлениям уже сейчас — в частности, в ходе конфликта в Донбассе, начиная с 2014 года. Помнить о преступлениях прошлого необходимо для того, чтобы предотвращать аналогичные преступления сегодня», — подытожил Дюков.

Лидер УПА* Роман Шухевич

© Public Domain/ Wikimedia

* Организация украинских националистов — «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).