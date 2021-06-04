«Преодолевая сопротивление противника»: о чём говорится в рассекреченных Минобороны документах об освобождении Латвии

Министерство обороны РФ в новом мультимедийном разделе «Жить в памяти и сердцах!» на своём сайте опубликовало рассекреченные документы, посвящённые освобождению Латвии от нацистов. Здесь можно ознакомиться с картами, наградными листами, выписками из журналов боевых действий, политдонесениями, учётными карточками воинских захоронений. В ведомстве напомнили, что в боях с гитлеровцами в Латвии погибли более 205 тыс. красноармейцев. На территории республики находится свыше 360 братских могил и множество памятников освободителям. Однако, как констатировали в Минобороны, власти современной Латвии закрывают глаза на акты вандализма и порой ищут способы избавиться от монументов красноармейцам. По мнению историков, официальная Рига приносит в жертву историческую память в угоду русофобской политике.

В рамках проекта «Без срока давности» Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы, посвящённые освобождению Латвии от нацистской оккупации. В мультимедийном разделе «Жить в памяти и сердцах!» на сайте ведомства представлены карты, наградные листы, выписки из журналов боевых действий и политдонесений, учётные карточки воинских захоронений в населённых пунктах республики и другие материалы.

Сражения за Ригу, Даугавпилс, Елгаву, Екабпилс и другие города республики развернулись осенью 1944 года. Освобождение Латвии шло в рамках Прибалтийской стратегической наступательной операции, продолжавшейся 71 день — с 14 сентября по 24 ноября. Ширина фронта достигала 1 тыс. км, глубина — 400 км.

Боевые действия Красной армии активно поддерживал Балтийский флот, силы которого наносили артиллерийские удары и обеспечивали высадку разведывательных групп в тыл неприятеля.

За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, 112 военнослужащих были удостоены звания Героя Советского Союза, трое были награждены второй «Золотой Звездой». Свыше 130 воинских формирований Красной армии получили почётные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других.

«Подвергаясь сильному огневому воздействию»

Основные бои в Латвии развернулись за её столицу. 7 октября 1944 года Адольф Гитлер объявил Ригу крепостью. Тем не менее, благодаря грамотному взаимодействию всех наступавших войск, нацистский гарнизон сдал город всего через несколько дней. Уже 13 октября в честь освобождения латвийской столицы от оккупации в Москве дали залп из 324 орудий.

Как свидетельствуют рассекреченные Минобороны документы, главным залогом победы Красной армии стала тщательная подготовка боевых мероприятий и самоотверженность личного состава.

Красноармейцы после прорыва к побережью Балтийского моря

© Минобороны РФ

В то же время, сражение за Ригу нельзя назвать лёгким для советских войск. Для обороны столицы Латвии противник сконцентрировал крупные силы, в том числе за счёт отошедших из Эстонии соединений вермахта. К концу сентября 1944 года гитлеровцы сосредоточили для обороны города 33 дивизии.

Чтобы минимизировать потери, руководство Красной армии развернуло наступление на мемельском направлении, где находились 7—8 нацистских дивизий. Несмотря на это, освободить Мемель (Клайпеду) не удалось. Гарнизон вермахта был взят в блокаду и капитулировал только в 1945 году.

Также по теме «О боях и исторической правде»: Минобороны обнародовало рассекреченные документы об освобождении Чехословакии Минобороны России в рамках проекта «Без срока давности» опубликовало ранее засекреченные документы в рамках работы по сохранению...

Неудачи в районе Мемеля компенсировались успешным продвижением РККА севернее реки Даугавы (Западная Двина). 10 октября промежуточный оборонительный рубеж вермахта подвергся массированной атаке от Рижского залива до Елгавы. Отступление гитлеровцев позволило освободителям приблизиться к окраинам Риги.

В документах Отдела по использованию опыта войны Генштаба РККА, подготовленных на основе материалов деятельности штаба 3-го Прибалтийского фронта, говорится, что немецкое командование не ожидало наступления советских частей на неудобном и узком участке между Рижским заливом и озером Юглас-Эзерс (сейчас — Юглас). По этой причине вермахт сосредоточил главные силы на левом фланге, где находилась 1-я ударная армия РККА.

Однако командующий войсками 3-го Прибалтийского фронта Иван Масленников приказал формированиям 67-й армии форсировать водную преграду и атаковать неприятеля. Этот нестандартный манёвр сыграл значительную роль при овладении Ригой.

«Войска 67-й армии, сбивая арьергарды противника, с рассветом 15-го октября перешли в преследование. К исходу дня 67-я армия, преодолевая упорное сопротивление противника и заграждения, продвинулась вперёд вдоль Рижского залива на 20 км, заняла Приедайне и вела бои за овладение Вяцдубулты на Рижском взморье и за Варкалькрогс», — сообщается в материалах Отдела по использованию опыта войны.

Как отметил в комментарии RT руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей, за Ригу практически не велись уличные бои. Осознавая неизбежность уничтожения, командование группы армий «Север» отвело войска на Курляндский полуостров.

Схема боевых действий по овладению Ригой

© Минобороны РФ

Из материалов Минобороны РФ следует, что в этом районе враг сосредоточил порядка 34 дивизий и ещё несколько месяцев оказывал упорное сопротивление советской армии.

«Грамотное планирование по выдавливанию противника из Риги позволило спасти город от разрушений и избавило Красную армию от необходимости вести тяжёлые городские бои», — пояснил Симиндей.

В одном из опубликованных Минобороны политдонесений также говорится о разрушениях в Риге: перед уходом немцы сожгли химический завод, электромеханическую фабрику, хлебозавод и уксусный завод, взорвали мосты через Западную Двину, разрушили железную дорогу и пригородные станции.

Также по теме «Вызываем огонь на себя»: за какие подвиги разведчица Анна Морозова была удостоена звания Героя Советского Союза 23 мая 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Анны Морозовой — разведчицы, ставшей широко известной в...

Кроме того, как подчеркнул Владимир Симиндей, стремительным и грамотно спланированным наступлением советские воины спасли местное население от принудительных работ в тылу Третьего рейха.

«К сожалению, сопротивление немцев тогда полностью подавить не удалось — оставался Курляндский котёл. Правда, большой проблемы он не представлял. Войска, находившиеся там, капитулировали вместе с остатками нацистской армии в конце войны», — рассказал историк.

Как следует из журнала боевых действий 280-й смешанной авиационной дивизии, определённую роль в разгроме основных сил нацистов сыграл острый дефицит топлива, который испытывало люфтваффе. По данным на 1 октября 1944 года, в Прибалтике было сосредоточено 242 немецких самолёта, но вылеты осуществлялись в основном одиночно и попарно.

«Несмотря на значительное количество самолётов на аэродромах противника, деятельность авиации, особенно бомбардировочной и разведывательной, была малоинтенсивной, видимо, по причине острого недостатка горючего», — сообщается в документе.

В целом советские самолёты успешно проводили фоторазведку, отправлялись на «свободную охоту» и наносили удары по отходящим войскам неприятеля. Первоочередными мишенями становились артиллерийские орудия и живая сила вермахта. Несмотря на слабость люфтваффе, вылеты бомбардировщиков и штурмовиков обеспечивались истребительным прикрытием.

Выписки из журнала боевых действий 280-й смешанной авиационной дивизии ВВС РККА

© Минобороны РФ

На земле немцы старались оказывать ожесточённое сопротивление РККА. Об этом свидетельствуют выписки из журнала боевых действий 30-й гвардейской стрелковой дивизии. В этих материалах зафиксированы случаи отчаянной обороны и контратак противника с целью овладения уступленными рубежами. В частности, это испытал на себе 98-й гвардейский стрелковый полк.

«В 14:00 13.10 после артподготовки при поддержке танков (полк. — RT) перешёл в атаку в направлении Гулбьи, овладев Пундши, Саломуйжни, встретил сильное огневое сопротивление противника, вынужден был залечь и закрепиться. В 17.30… после короткого артналёта снова атаковали противника, подвергаясь сильному огневому воздействию», — говорится в опубликованном Минобороны РФ документе.

В ведомстве также обратили внимание на то, что в 1944 году жители Латвии встречали советских воинов-освободителей с ликованием.

«Население города Рига — рабочие, городская беднота, служащие, интеллигенты — встретили наши войска с большой радостью, искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров с цветами, красными флагами, с портретами руководителей нашей партии и правительства», — говорится в донесении начальнику Политического управления 3-го Прибалтийского фронта, размещённом в историческом разделе.

Ещё один опубликованный Минобороны документ свидетельствует о тёплой встрече красноармейцев жителями латвийской столицы.

«Дивизия с боями прошла от границ Латвийской ССР до Риги, но нигде население не встречало (нас. — RT) приветливее, чем в Риге», — отмечается в политдонесении начальника политотдела 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии.

«Реваншистские умонастроения»

В беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков отметил, что немцы грамотно выстроили оборону Риги и других рубежей в республике. По его словам, практически каждый метр продвижения давался Красной армии с большим трудом.

«Эту территорию обороняли отборные немецкие части и латвийские батальоны СС, но благодаря решительным неожиданным ударам остатки немецких войск были вытеснены из Риги и зажаты в Курляндском котле, где удерживались до полной капитуляции Германии», — рассказал Мягков.

Цена изгнания гитлеровцев из Латвии оказалась очень высокой. За освобождение республики свои жизни отдали более 205 тыс. красноармейцев. Их останки покоятся в более чем 360 братских могилах и кладбищах страны. Только в Риге находятся 25 захоронений бойцов РККА, в которых погребено 45 тыс. человек.

Советские солдаты на улицах Риги

© Минобороны РФ

Однако, как отмечают в Минобороны, после распада СССР латвийские власти и радикалы постоянно пытаются избавиться от памятников воинам-освободителям.

«Своеобразным символом всех погибших за Ригу стал возведённый в городе в 1985 году величественный монумент «Освободителям Риги». С 1990-х годов и до сих пор это монументальное сооружение словно ведёт непримиримую борьбу с латвийскими радикалами, упорно предпринимающими попытки его демонтировать или уничтожить», — констатировали в военном ведомстве.

Так, в 2012 году с предложением снести мемориал выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс, спустя семь лет депутат Сейма из партии «Новое единство» Ойяр Эрик Калниньш призвал переименовать памятник и дополнить его «поясняющими табличками, отражающими исторический контекст», а парк вокруг монумента «переделать в соответствии с довоенной планировкой».

Некоторые мемориалы Красной армии в Латвии уже демонтированы, причём варварским способом, отметили в Минобороны. Например, в феврале 2021 года неизвестные вандалы при помощи трактора убрали пушку ЗиС-3 с захоронения советских солдат в Егабпилсе. В марте орудие обнаружили на дне реки Даугавы.

Также по теме «Сборища недобитых карателей»: Путин на параде Победы заявил о свидетельствах попыток переписать историю Президент России Владимир Путин заявил, что в мире продолжаются попытки оправдать преступления нацистов, переписать историю и...

«Вслед за тем власти заявили, что средств на подъём пушки и восстановление памятника у них нет. Более того, ряд официальных лиц, в том числе руководство страны, прямо высказались против возвращения орудия на захоронение», — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Владимир Симиндей считает, что в нынешней политике латвийских властей ярко проявляются реваншистские умонастроения. По его словам, пересмотр истории Великой Отечественной войны — краеугольный камень в идеологии современной прибалтийской республики.

«Это результат того жгучего реваншизма, который быстро интегрировался в латвийское общественное поле в конце 1980-х годов и потом активно насаждался на законодательном уровне. Всё это провоцирует радикальные элементы на хулиганские действия, будь то кража артиллерийского орудия с памятника или попытки осквернить могилы. При этом правящие политики многократно высказывали своё недовольство тем, что огромное количество рижан приходят почтить память освободителей 9 мая», — констатировал Симиндей.

В свою очередь, Михаил Мягков заявил, что борьба с памятниками Красной армии в Латвии сопровождается кампанией по героизации пособников нацистов — латышей-коллаборационистов, воевавших в формированиях СС.