«Форменное безобразие»: как в День Победы в Латвии закрыли доступ к памятнику освободителям Риги

В День Победы 9 мая полиция Латвии заблокировала доступ к памятнику воинам — освободителям Риги. Монумент обнесли заграждениями, а людям, пришедшим почтить память погибших в войне, предложили оставлять цветы на столах в нескольких метрах от мемориала. Такие меры были предприняты под предлогом угрозы распространения COVID-19. Латвийский депутат Константин Чекушин оценил методы правоохранителей как «форменное безобразие» и попытку «испортить праздник». Накануне, президент Эгилс Левитс назвал Вторую мировую войну «чужой» для республики. По мнению экспертов, действия властей страны — «самый настоящий неонацизм» и попытка обесценить подвиг, который совершили советские солдаты в годы Великой Отечественной войны.

9 Мая латвийская полиция закрыла доступ к памятнику освободителям Риги в парке Победы под предлогом угрозы распространения COVID-19. Людям предложили оставлять цветы на столах возле ограждений. Потом эти цветы должны были переложить к монументу сами правоохранители и работники столичного предприятия «Ригас межи».

Как пояснил латвийский депутат от партии «Согласие» Константин Чекушин, «к памятнику непосредственно не пускают».

«Полиция сама возлагает цветы. Конечно, это форменное безобразие. Пытаются нам испортить праздник. Но я призываю всех не поддаваться на эти провокации. У нас всё равно праздничное настроение», — сообщил он в видеообращении с места событий, которое опубликовал на своей странице в Facebook.

Депутат отметил, что в праздничный день «улыбка будет лучшим оружием против этого беспредела, который устроила новая рижская дума».

«Вот эти ограждения жёлтые уродливые (возле памятника освободителям Риги. — RT) — это и есть лицо новой рижской думы», — добавил он.

Как сообщает Sputnik Латвия, люди, которые пришли в День Победы почтить память воинов-героев, выстроились в живую очередь у заграждений, установленных вокруг монумента. В индивидуальном порядке возложить цветы к памятнику разрешили лишь временному поверенному в делах РФ в Латвийской Республике Вадиму Васильеву. Других дипломатов не пропустили, как и журналистов.

Примечательно, что накануне президент Латвии Эгилс Левитс заявил журналистам, что Вторая мировая война — это «чужая» война для страны.

«Восьмого мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участия во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии обеих воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв», — цитирует Левитса РИА Новости.

По мнению латвийского президента, разгром нацизма «не принёс освобождения» Латвии.

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«К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой», — завил Левитс.

Латвийские власти продолжают настаивать на том, что с 1940 по 1991 год страна была «оккупирована» Советским Союзом. Однако Москва не раз подчёркивала, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени, поэтому его никак нельзя считать оккупацией.

Как заявили в МИД РФ летом 2020 года, в июне 1940 существовала реальная угроза «использования Прибалтики как плацдарма фашистской Германии для нападения на СССР». По этой причине Москва была вынуждена ввести в Латвию и другие балтийские республики дополнительные к уже размещённым там контингентам войска согласно двусторонним пактам о взаимопомощи.

«Этот шаг, предпринятый с одобрения руководства прибалтийских государств, сам по себе не означал перехода суверенитета над их территорией к Советскому Союзу и был легитимен. Последующее вхождение Прибалтики в состав СССР также не было односторонним и произошло по взаимному согласию», — говорилось в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

При этом, как подчеркнули в МИД России, история подтвердила, что только Советский Союз помешал «планам Гитлера по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха».

РИА Новости

© Антон Денисов

«Население же планировалось поработить, онемечить и частично истребить, что и делалось вплоть до 1944 года. В 1944—1945 годах прибалтийские народы в числе других народов Европы были спасены ценой тысяч жизней советских солдат от уничтожения в рамках освободительной миссии Красной армии, в составе которой сражалось немало латышских, литовских и эстонских бойцов», — заявили в министерстве.

Исторические реалии

С первых дней Великой Отечественной войны в Латвии шли ожесточённые бои с немецко-фашистскими захватчиками. Но к июлю 1941 года республика была полностью оккупирована гитлеровцами. Они объявили своей собственностью латвийские промышленные предприятия и землю, при поддержке местных коллаборационистов начались массовые убийства евреев, коммунистов, советских служащих и представителей интеллигенции. Недалеко от Риги, в местечке Саласпилс, нацисты построили концлагерь, который военнопленные называли «Долиной смерти».

Об этих преступлениях говорится в документах, рассекреченных Министерством обороны РФ к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.

«Военнопленные в лагере физически истреблялись установленным немцами режимом голода, умышленным распространением заразных заболеваний: тифа, дизентерии, туберкулёза, а также путём оставления раненых военнопленных без медицинской помощи... Суточный паёк составлял от 80 до 100 граммов хлеба, наполовину из древесных опилок, и один-два литра травяного супа, так называемой баланды...» — говорится в докладной записке в Главную военную прокуратуру Красной армии.

Над узниками лагерей издевались физически и унижали морально.

«6 января 1943 года немцы-охранники заставили евреев вешать друг друга. Заключённых женщин раздевали догола и гоняли палками по лагерю... Тут же насиловали их. От матерей отнимали маленьких детей... Больше их никто не видел», — свидетельствуют выжившие.

Всего за время гитлеровской оккупации в Латвии были убиты сотни тысяч советских военнопленных и мирных жителей, включая детей.

Республика была освобождена войсками Красной армии осенью 1944 года. В боях за Латвию отдали свои жизни около 150 тыс. советских солдат, их останки покоятся в более чем 400 братских могилах республики.

В наградных документах, которые опубликовало Минобороны России, рассказывается о подвигах советских воинов, совершённых в борьбе за освобождение прибалтийской республики.

Так, по данным МО РФ, в боях на подступах к латвийской столице и в самом городе мужество и доблесть продемонстрировал командир дивизиона 1486-го пушечного артиллерийского полка капитан Михаил Лукьянов. Он уничтожил огнём дивизиона две миномётных и четыре артиллерийских батареи, а также два станковых пулемёта противника.

Начальник разведки того же дивизиона 1486-го пушечного артиллерийского полка Леонид Крылов вместе с другими разведчиками ворвался в Ригу 13 октября 1944 года, где им оказали ожесточённое сопротивление фашистские войска. В процессе сражения были ликвидированы 15 гитлеровских солдат, четверо взяты в плен.

«Попытка возродить нацистские взгляды»

Как отметил военный историк Юрий Кнутов, недопущение жителей Латвии к памятнику освободителям Риги в День Победы — «самый настоящий неонацизм».

«Это попытка возродить нацистские взгляды в отношении российского народа и обесценить тот подвиг, который совершили советские солдаты в годы Великой Отечественной войны. Если бы СССР не победил фашизм, от прибалтийцев бы почти ничего не осталось — согласно «Генеральному плану Ост» Третьего рейха население республики подлежало истреблению», — заявил он в беседе с RT.

Однако латвийские власти, закрыв глаза на все исторические факты, продолжают «воспевать палачей и карателей, которые уничтожали собственный народ, и препятствовать тем, кто хочет отдать дань уважения настоящим освободителям», напомнил Кнутов.

Рига

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Напомним, до пандемии коронавируса в Риге ежегодно проходил марш латышских легионеров ваффен-СС, однако в текущем и прошлом годах он был отменён в связи с ограничениями из-за COVID-19.

Кроме того, в 2017-м сейм республики принял законопроект, по которому бывшие нацисты могут претендовать на льготы, предоставлявшиеся ранее ветеранам Великой Отечественной войны. Вместе с тем в Латвии периодически звучат призывы снести памятник советским воинам-освободителям в Риге и запретить ношение советской военной формы 9 Мая.

«Латвийские власти своим отношением к истории поддерживают русофобский тренд Вашингтона. Ограничения из-за COVID-19 в данном случае стали лишь предлогом, чтобы в очередной раз предпринять профашистскую меру — ограничить доступ к памятнику освободителям Риги. Такой шаг заслуживает только осуждения, поскольку безопасность граждан можно было обеспечить за счёт социальной дистанции и масочного режима», — подчеркнул Кнутов.

Военный историк Борис Юлин выразил схожее мнение. По его словам, латвийские власти «любой ценой пытаются испортить празднование Дня Победы, но делать это они совсем откровенно не могут».

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«Поскольку их нынешние покровители, в том числе в ЕС, могут негативно к этому отнестись. По этой причине подобные меры Риге приходится камуфлировать под ковидные ограничения», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом слова президента Латвии о том, что жители республики якобы «были призваны в армии обеих воюющих сторон», Кнутов назвал «ложью».

«В ряды гитлеровцев коллаборационисты шли добровольно и действовали крайне жестоко. Это не были мобилизованные отряды. Такая фальсификация истории со стороны латвийского лидера призвана скрыть правду от своего народа. Кроме того, это шанс заявить о себе на мировой арене, поднять лжеавторитет с помощью русофобии и получить от этого финансовые дивиденды от НАТО и Вашингтона», — пояснил он.

Однако для самой Латвии такой подход может привести к необратимым последствиям, считает Кнутов.

«Уже сейчас мы видим, как некоторые латвийские молодые люди вырастают с извращённым пониманием исторической реальности. Но ложь не может быть фундаментом государства и культуры, это приводит к разрушающим последствиям», — заключил эксперт.