«Вызываем огонь на себя»: за какие подвиги разведчица Анна Морозова была удостоена звания Героя Советского Союза

23 мая 1921 года исполняется сто лет со дня рождения Героя Советского Союза Анны Морозовой — разведчицы, ставшей широко известной в послевоенные годы благодаря фильмам «Вызываем огонь на себя» и «Парашюты на деревьях». По словам историков, девушка, которая до Великой Отечественной войны работала бухгалтером и не имела никакой военной подготовки, смогла стать одним из самых эффективных руководителей советских подпольных организаций на оккупированной нацистами Брянщине, а затем несколько месяцев выполняла сложнейшие разведывательные задания в тылу врага на территории Третьего рейха. О подвигах и героической гибели Анны Морозовой — в материале RT.

Анна Морозова родилась 23 мая 1921 года в деревне Поляны (в наши дни — это территория Калужской области). Через некоторое время её семья переехала на Брянщину. В 1938 году, чтобы помогать родным, Анна ушла из 9 класса школы в посёлке Сеща и устроилась на работу в местный дом связи, а затем — в промысловую артель «Стахановский труд».

Интернациональное подполье

В 1930-е годы возле Сещи был построен военный аэродром, на котором базировались тяжёлые бомбардировщики. Примерно за полгода до начала Великой Отечественной войны Анна Морозова, окончив бухгалтерские курсы, стала служащей авиагарнизона «Сеща», в котором занимала должности счетовода, бухгалтера и заведующей делопроизводством — машинистки. После начала войны Анна попросила отправить её на фронт, но вместо этого девушке предложили остаться в Сеще и собирать информацию для Красной армии. Она согласилась.

Когда Брянщина была оккупирована нацистами, Анна Морозова, эвакуированная из Сещи вместе с другими советскими гражданскими служащими, вернулась домой. Девушка объяснила оккупантам, что решила быть поближе к семье и попросилась снова работать на аэродроме. Гитлеровцы провели проверку и не выявили ничего подозрительного. Правда, работу по довоенной специальности девушка получить не смогла. Вместо этого она стала прачкой, обслуживающей аэродром.

«Аэродром очень хорошо охранялся нацистами и проникнуть на него можно было только по специальным пропускам. Устроившись работать прачкой, Анна не только получила пропуск сама, но и порекомендовала на работу нескольких своих подруг, которые стали её помощницами в подпольной работе», — рассказала в беседе с RT главный архивист государственного архива Брянской области Тамара Михеева.

По словам доцента ГАУГН Дмитрия Суржика, данные о ситуации на Сещинском аэродроме были чрезвычайно важны для Красной армии.

«В Сещу перебазировались значительные силы Люфтваффе, поддерживавшие операции наземных войск группы армий «Центр» и бомбившие Москву. Количество немецких самолётов в Сеще доходило до 300. Вокруг аэродрома была создана карантинная зона, и совершить на нём диверсию из вне было просто невозможно», — подчеркнул эксперт.

Морозова собирала информацию о нацистских войсках в Сеще, но связи с центром у неё сначала не было. Через некоторое время на неё вышел старший полицай Константин Поваров и назвал заранее известный девушке пароль. Под видом коллаборациониста работал руководитель местного подполья. От него Морозова получила подробные инструкции относительно сбора необходимых Красной армии данных. Сещинские подпольщики действовали в связке с 1-й Клетнянской партизанской бригадой, но фактически выполняли распоряжения разведывательного отдела 10-й армии.

Кадр из фильма «Вызываем огонь на себя»

© Кадр из фильма «Вызываем огонь на себя»

По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, доступ местного обслуживающего персонала на аэродром был ограниченным, поэтому Морозова поручила своим подругам знакомиться с военнослужащими, чтобы получать от них больше информации. Вскоре девушки узнали, что несколько проходивших службу на аэродроме военных строителей были мобилизованы в Польше и ненавидят нацистов. Поляки вошли в состав подпольной организации, как и двое антифашистски настроенных чехов, один из которых был ефрейтором в штабе, а второй — сигнальщиком на аэродроме.

Благодаря собранной подпольщиками информации в 1942 году советская авиация нанесла ряд точных ударов по Сещинскому аэродрому, уничтожив десятки вражеских самолётов.

Чтобы уберечь лётный состав от бомбардировок, нацистское командование начало во внеслужебное время вывозить лётчиков на базу за пределами воинской части. Подпольщики передали эту информацию партизанам, которые совершили ночной налёт на нацистских военных.

В 1942 году Поваров попытался помочь крестьянам, которых гитлеровцы направили на разминирование дороги, и погиб. При обыске его тела были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что он — советский разведчик. Нацисты подвергли его родных и окружение репрессиям. Однако Анна Морозова оказалась вне подозрений и стала новым руководителем подпольной группы.

«Сещенские подпольщики получили английские магнитные мины с часовым механизмом. Их прикрепляли к немецким самолётам, автомобилям и железнодорожным составам. Так были уничтожены около двадцати самолётов и другая техника нацистов», — рассказал в беседе с RT военный историк Сергей Ушкалов.

По словам Тамары Михеевой, во время операции с минированием подполье понесло серьёзные потери. Однажды вылет гитлеровских самолётов был задержан, и взрывы начались прямо на аэродроме. Несколько подпольщиков были задержаны. Части из них впоследствии удалось бежать к партизанам. Тех же членов группы Морозовой, которые остались у нацистов в плену, подвергли жестоким пыткам, а затем убили. Никто из них не выдал своих товарищей.

«По уровню организованности сещенские подпольщики были уникальной группой. В сложнейших условиях они действовали два года, успешно выполняя поставленные перед ними задачи и нанеся огромный ущерб вражеской авиации», — заявила Тамара Михеева.

Памятник Сещинскому интернациональному подполью

© Wikimedia commons

«Парашюты на деревьях»

Осенью 1943 года Брянщина была освобождена от нацистских оккупантов. Анна Морозова за свои подвиги в подполье была награждена медалью «За Отвагу». Несколько месяцев она работала учётчицей в отделе снабжения Главного управления аэродромного строительства. Однако, по словам экспертов, на тыловой работе она оставаться не захотела.

В начале 1944 года Анна Морозова поступила на действительную военную службу в Красную армию и была направлена в разведку.

«После окончания курсов радистов её забросили в тыл к нацистам в составе разведывательной группы «Джек», — рассказал Сергей Ушкалов.

Группа подчинялась отдельному отряду особого назначения НКГБ СССР и действовала на территории Восточной Пруссии и Польши.

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«Это была единственная разведгруппа, успешно выполнявшая боевые задачи в течение пяти месяцев на территории Германии», — писал историк спецслужб Олег Хлобустов.

Как отмечают эксперты, работа на плотно заселённой территории с преобладающим немецким населением была чрезвычайно сложной. Несмотря на это, бойцы «Джека» обнаружили секретный аэродром Люфтваффе, передавали важные данные о немецких гарнизонах.

В конце декабря 1944 года один из членов группы был схвачен нацистами и под пытками выдал своих товарищей. Гитлеровские каратели атаковали землянку «Джека». С боем уходя от врага, Морозова 30 декабря встретила бойцов диверсионно-разведывательной группы Разведывательного управления 2-го Белорусского фронта и присоединилась к ним. На следующий день группа столкнулась с нацистами. Анна Морозова получила ранение разрывной пулей в руку. Действовавшие вместе с советскими разведчиками польские партизаны укрыли Анну в лозняке, чтобы забрать её после завершения облавы. Но каратели обнаружили её убежище. Морозова отстреливалась до последнего патрона, а затем взорвала себя гранатой вместе с пытавшимися захватить её эсэсовцами.

Могила Анны Морозовой

© Wikimedia commons

«После войны писатель и драматург, а в прошлом разведчик Овидий Горчаков, написал о сещенском подполье книгу «Вызываем огонь на себя», по которой был снят одноимённый фильм, ставший чрезвычайно популярным в Советском Союзе», — рассказал Сергей Ушкалов.

По словам Тамары Михеевой, такое название книга получила из-за того, что подпольщики осознанно передавали советской авиации данные для бомбардировок аэродрома, на котором служили сами, и в любой момент могли погибнуть.

В 1965 году Анне Морозовой посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. В дальнейшем о подвигах бойцов группы «Джек» и, в том числе, Морозовой был снят фильм «Парашюты на деревьях».

«Анна Морозова была настоящим патриотом, обладающим колоссальным личным мужеством. Многие подвиги она совершила, когда находилась сама в окружении врагов. Даже после гибели она продолжила служить своему народу, став примером для новых поколений защитников Родины», — подытожил Дмитрий Суржик.