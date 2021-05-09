«Сборища недобитых карателей»: Путин на параде Победы заявил о свидетельствах попыток переписать историю

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире продолжаются попытки оправдать преступления нацистов, переписать историю и оправдать преступников. Выступая на параде Победы в Москве глава государства подчеркнул, что история требует делать выводы и извлекать уроки, а также напомнил, что именно советский народ одержал над нацизмом безоговорочную победу, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы». В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что в некоторых странах проявления неонацизма вполне очевидны.

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире продолжаются попытки оправдать преступления нацистов. Об этом он рассказал, выступая на параде Победы в Москве.

Российский лидер напомнил, что почти век прошёл с того момента, как в Европе «наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь».

«Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии. С лёгкостью перечёркивались соглашения, призванные остановить сползание к мировой войне», — отметил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что история требует делать выводы и извлекать уроки.

«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — рассказал он.

Президент пояснил, что речь идёт не только о радикалах и международных террористах.

«Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей», — заявил Путин.

Глава государства напомнил, что именно советский народ одержал над нацизмом безоговорочную победу, отстоял Родину и освободил страны Европы от «коричневой чумы». Он также подчеркнул, что Россия последовательно отстаивает международное право, однако будет твёрдо защищать свои национальные интересы и обеспечивать безопасность своего народа.

«Надёжные гарантии тому — доблестные вооружённые силы России, наследники солдат Победы. И конечно, наша совместная работа ради развития страны, ради благополучия российских семей», — добавил Путин.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поясняя слова президента о «недобитых карателях» в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва», обратил внимание, что в некоторых странах проявления неонацизма вполне очевидны.

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты, и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно», — рассказал Песков.

В конце апреля в Киеве прошёл так называемый «Марш вышиванок», участие в котором приняли сторонники дивизии СС «Галичина». Дивизия была создана в 1943 году, в её состав вошли украинские националисты.

День Победы во Второй мировой войне отмечают по всему миру. В то же время в Москве неоднократно обращали внимание на попытки ряда зарубежных стран переписать историю.

В частности, в 2020 году Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в Победу.

В Совфеде тогда отметили, что подобная позиция также может быть инструментом внешней политики США.

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«Такая интерпретация, где Советского Союза нет, является неким элементом внутренней борьбы между сторонниками и противниками сближения США с современной Россией», — объяснил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

А накануне, 8 мая, президент Латвии Эгилс Левитс после церемонии возложения цветов и венков на Братском кладбище в Риге заявил, что Вторая мировая война была для его страны «чужой».

Кроме того, латвийская полиция в воскресенье перекрыла прямой доступ к памятнику советским воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков. Жители республики, которые приходили с утра к монументу возложить цветы и венки, вынуждены были оставлять их на специально установленных столах, чтобы к памятнику их отнесли волонтёры, сообщил корреспондент ТАСС.

О недопустимости искажения исторической памяти о ходе и итогах Великой Отечественной войны и роли СССР неоднократно заявлял Владимир Путин.

Так, в декабре 2019 года президент резко раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны. Путин заметил, что резолюция фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз».

«Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — напомнил президент.

Позже, в ходе неформальной встречи глав государств СНГ Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно замалчивают правду о Второй мировой войне в попытках переложить вину за её начало с нацистов на коммунистов, таким образом стараясь скрыть неудобные моменты собственной истории.

В июне 2020 года Путин написал статью, посвящённую Второй мировой войне, которая была опубликована в издании The National Interest. Российский лидер подчеркнул решающую роль СССР в разгроме нацизма и вновь обратил внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой войны.