Путин напомнил о «недобитых карателях» и попытках оправдать предателей и преступников

Короткая ссылка
Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.
Путин напомнил о «недобитых карателях» и попытках оправдать предателей и преступников
  • Reuters

По словам главы государства, история требует делать выводы и извлекать уроки.

«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что речь идёт не только о радикалах и группировках международных террористов.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это идёт», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.

RT ведёт прямую трансляцию парада Победы на Красной площади.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить