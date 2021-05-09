Путин напомнил о «недобитых карателях» и попытках оправдать предателей и преступников

Многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, речь идёт в том числе о сборище «недобитых карателей» и их последователей, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.

По словам главы государства, история требует делать выводы и извлекать уроки.

«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что речь идёт не только о радикалах и группировках международных террористов.

«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это идёт», — заявил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.

RT ведёт прямую трансляцию парада Победы на Красной площади.