Путин напомнил о «недобитых карателях» и попытках оправдать предателей и преступников
- Reuters
По словам главы государства, история требует делать выводы и извлекать уроки.
«Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение», — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что речь идёт не только о радикалах и группировках международных террористов.
«Сегодня мы видим сборище недобитых карателей, их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему это идёт», — заявил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.
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