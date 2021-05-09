Путин: Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы
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«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», — сказал президент.
Путин подчеркнул, что на фоне развивающихся в настоящее время событий Россия последовательно отстаивает международное право.
«При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», — добавил он.
В 10:00 на Красной площади начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.
RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.