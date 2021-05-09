Путин: Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы

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Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления на Красной площади, где проходит парад Победы.
Путин: Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы
  • © РИА Новости

«Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слёз, что забыть это невозможно. Нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы. Почти век отделяет нас от событий, когда в центре Европы наглел и набирал хищную силу чудовищный нацистский зверь. Всё циничнее звучали лозунги расового и национального превосходства, антисемитизма и русофобии», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что на фоне развивающихся в настоящее время событий Россия последовательно отстаивает международное право.

«При этом мы будем твёрдо защищать наши национальные интересы, обеспечивать безопасность нашего народа», — добавил он.

В 10:00 на Красной площади начался парад по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон, а также ветераны и гости мероприятия.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.

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