Песков объяснил слова Путина о «недобитых карателях»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил произнесённые на параде слова Владимира Путина о «недобитых карателях».

«Ни для кого не секрет, что в европейских странах всё больше поднимают голову неонацисты — и европейцы с ними борются. Конечно, это неприемлемо для нашей страны. На Украине, в некоторых странах Прибалтики действительно мы видим тоже тех же неонацистов. «Галичина», которая в Киеве маршировала совсем недавно. Поэтому эти проявления вполне очевидны», — сказал представитель Кремля в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Во время своей речи на параде Победы в Москве Владимир Путин заявил, что многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире, в том числе можно наблюдать «сборища недобитых карателей» и их последователей.

Путин также подчеркнул, что Россия будет твёрдо защищать свои национальные интересы, а тем, кто «вновь замышляет агрессивные планы», нет прощения и оправдания.