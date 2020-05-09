Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

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RT
Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.
Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
  • Reuters

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!» — указано в сообщении.

Также в посте говорится о «духе Америки», который «всегда победит».

На это заявление обратил внимание российский музыкальный исполнитель Тимур Юнусов (Тимати). 

«И типа все сделали вид что этого не видели, но мы-то мимо не пройдём», — заявил Тимати.

    Он предложил своим подписчикам перейти на страницу Белого дома и написать в комментариях, что они думают по поводу этого заявления. 

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой. 

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