Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом
- Reuters
«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!» — указано в сообщении.
Также в посте говорится о «духе Америки», который «всегда победит».
На это заявление обратил внимание российский музыкальный исполнитель Тимур Юнусов (Тимати).
«И типа все сделали вид что этого не видели, но мы-то мимо не пройдём», — заявил Тимати.
Он предложил своим подписчикам перейти на страницу Белого дома и написать в комментариях, что они думают по поводу этого заявления.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой.