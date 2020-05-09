Белый дом заявил о «победе США и Британии» над нацизмом

Белый дом в своём официальном аккаунте в Instagram заявил, что победу над нацизмом одержали США и Великобритания, но не упомянул о вкладе Советского Союза в победу.

«8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами!» — указано в сообщении.

Также в посте говорится о «духе Америки», который «всегда победит».

На это заявление обратил внимание российский музыкальный исполнитель Тимур Юнусов (Тимати).

«И типа все сделали вид что этого не видели, но мы-то мимо не пройдём», — заявил Тимати.

Он предложил своим подписчикам перейти на страницу Белого дома и написать в комментариях, что они думают по поводу этого заявления.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что попытки некоторых стран переписать историю связаны с внутриполитической борьбой.