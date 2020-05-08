Путин объяснил попытки ряда стран переписать историю
- РИА Новости
По его словам, это не имеет никакого отношения к истории.
Российский лидер считает, что это «инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня».
«Проблема переписи истории связана с тем, что идёт внутриполитическая борьба в некоторых странах. И повторяю, те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом», — цитирует Путина РИА Новости.
Ранее глава государства назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.