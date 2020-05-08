Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в развязывании войны
- РИА Новости
«Кто на кого напал 22 июня 1941 года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» — цитирует российского лидера РИА Новости.
Он подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за начало войны — на алтарь Победы было положено 27 млн жизней её граждан.
По его словам, тем, кто пытается переписать историю, не может быть никакого оправдания.
Ранее Путин указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях военных лет.