Путин назвал бредом попытки обвинить СССР в развязывании войны

Президент России Владимир Путин назвал бредом попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны. Об этом он заявил в фильме Андрея Кондрашова «Война за память».

«Кто на кого напал 22 июня 1941 года?! Мы на Германию напали или Германия на нас? Что за бред?!» — цитирует российского лидера РИА Новости.

Он подчеркнул, что у России нет и не может быть чувства вины за начало войны — на алтарь Победы было положено 27 млн жизней её граждан.

По его словам, тем, кто пытается переписать историю, не может быть никакого оправдания.

Ранее Путин указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях военных лет.