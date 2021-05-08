«Должны противостоять попыткам исказить историю»: Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан ряда иностранных государств с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Российский лидер поблагодарил всех ветеранов войны, пожелал им здоровья и долголетия, и выразил уверенность, что традиции братской дружбы остаются незыблемой основой для развития добрососедских отношений между странами. Он также подчеркнул необходимость противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю войны.

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Российский лидер направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Также глава государства поздравил народы Грузии и Украины.

Владимир Путин поблагодарил всех ветеранов войны, пожелал им здоровья и долголетия, а также отметил, что в день Победы граждане с особым чувством гордости чтят подвиг отцов и дедов, которые мужественно сражались с врагом и самоотверженно трудились в тылу. Кроме того, глава государства вновь подчеркнул необходимость бороться с попытками фальсификации истории.

«Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», — отметил президент.

Он также выразил уверенность, что традиции братской дружбы были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между странами и народами.

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В 2020 году в поздравлении ко дню Победы Владимир Путин также отмечал необходимость противостоять любым попыткам «обелить и предать забвению бесчеловечные преступления, совершённые нацистами и их пособниками». В прошлом году президент также направил поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции, отметив, что Победа была достигнута благодаря объединённым усилиям Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции.

Напомним, Владимир Путин неоднократно заявлял о недопустимости искажения исторической памяти о ходе и итогах Великой Отечественной войны и роли СССР. Российский лидер также обращал внимание на попытки ряда зарубежных стран переписать историю.

В частности, в декабре 2019 года президент резко раскритиковал резолюцию Европарламента «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», в которой Советско-германский договор о ненападении 1939 года объявлен причиной Второй мировой войны.

Путин признался, что его удивила и задела резолюция, которая фактически «поставила на одну доску нацистских агрессоров и Советский Союз».

«Чуть ли не обвиняют СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. Как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — напомнил президент.

Глава государства призвал продолжить публиковать архивные материалы, рассказывать о победах и поражениях Красной армии, трагедиях пленных, холокосте, преступлениях националистов, подчеркнув, что «ответом России на ложь будет правда».

Позже, в ходе неформальной встречи глав государств СНГ Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно замалчивает правду о Второй мировой войне в попытках переложить вину за её начало с нацистов на коммунистов, и таким образом стараясь скрыть неудобные моменты собственной истории.

В июне 2020 года Путин написал статью, посвящённую Второй мировой войне, которая была опубликована в издании The National Interest. В материале президент России на основании фактов и архивных данных указал на причины глобального конфликта, длившегося с 1939 по 1945 год. Российский лидер также подчёркнул решающую роль СССР в разгроме нацизма и вновь обратил внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой.

«Забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжёлой расплатой. Мы будем твёрдо защищать правду, основанную на документально подтверждённых исторических фактах, продолжим честно и непредвзято рассказывать о событиях Второй мировой войны», — заявил Путин.

Кроме того, в январе 2021 года президент рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. 5 мая соответствующий законопроект был внесён в нижнюю палату парламента.