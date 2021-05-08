Путин поздравил лидеров и граждан иностранных государств с Днём Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне, сообщили в Кремле. Глава государства призвал всех вместе бороться с попытками фальсифицировать историю и пересмотреть итоги войны.

В частности, Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии.

Также поздравления направлены народам Грузии и Украины.

«Сегодня наш моральный долг — бережно хранить и передавать подрастающим поколениям память о событиях тех суровых лет. Мы должны вместе решительно противостоять любым попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать чудовищные злодеяния, совершённые нацистами и их приспешниками», — заявил глава государства.

7 мая Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.