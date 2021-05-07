Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Путин и Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю годовщины Победы
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обменялись поздравлениями по случаю 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. С учётом того, что День Победы также официально отмечается в Израиле, президент России просил передать проживающим там ветеранам пожелания здоровья и благополучия», — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что Россия и Израиль солидарно противодействуют попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны, героизации нацизма и отрицания холокоста.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху и Путин провели телефонный разговор.

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