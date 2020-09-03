«Защищать международную справедливость»: Си Цзиньпин пообещал Путину вместе с Россией охранять итоги Второй мировой

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным ради глобальной безопасности и во благо будущих поколений. Об этом говорится в его поздравительной телеграмме по случаю 75-летия Победы в этом глобальном конфликте. По его словам, на Китай и РФ, как на постоянных членов Совбеза ООН, возложена большая ответственность. Китайское информагентство «Синьхуа» отмечает, что российский лидер указал на необходимость пресекать любые шаги, направленные на искажение истории и прославление нацистов.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил президенту России Владимиру Путину о готовности к совместной работе по защите итогов Второй мировой войны и международной справедливости. Об этом говорится в поздравительной телеграмме китайского лидера в адрес своего российского коллеги по случаю 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

Китайский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин несут важную ответственность за мир и развитие на планете, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН.

По словам Си Цзиньпина, он готов вместе с Путиным «защищать итоги Второй мировой войны и международную справедливость, активно охранять и практиковать мультилатерализм, способствовать формированию сообщества с единой судьбой для всего человечества, чтобы последующие поколения могли жить на планете, где царят прочный мир, повсеместная безопасность и общее процветание».

«Вторая мировая война стала самой трагичной в истории человечества. СССР и Китай были главными полями битвы против фашизма и милитаризма, их народы понесли огромные жертвы за полную победу над агрессорами. В ходе той тяжелейшей войны между двумя странами и их народами сложилась крепкая боевая дружба. Сегодня этот дух взаимопомощи продолжает развиваться и способствует динамичному развитию российско-китайских отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия», — приводит агентство «Синьхуа» текст телеграммы.

В свою очередь, Владимир Путин указал на общую ответственность Москвы и Пекина по сохранению исторической правды о Второй мировой войне. По словам российского лидера, необходимо противостоять любым действиям, направленным на искажение истории и прославление нацистов.

«Россия готова продолжать активные усилия с дружественным Китаем по предотвращению войн и конфликтов, поддержанию стабильности и безопасности во всём мире», — приводит его слова китайское информационное агентство.

В апреле 2020 года Владимир Путин подписал нормативный акт № 126-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России». Со 2 на 3-е сентября был перенесён день воинской славы — День окончания Второй мировой войны. Документ был подготовлен целях «укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Кроме того, в июне была опубликована статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», посвящённая Второй мировой войне. В этом материале президент России на основании фактов и архивных данных указывает на причины глобального конфликта, длившегося с 1939 по 1945 год. Российский лидер также подчёркивает решающую роль СССР в разгроме нацизма и обращает внимание на опасные попытки Запада пересмотреть итоги Второй мировой.

«Помнить — значит знать»

1 сентября Владимир Путин принял участие Всероссийском открытом уроке «Помнить — значит знать», который в этом году был посвящён 75-летию победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы.

Глава государства напомнил школьникам старших классов и курсантам довузовских учебных заведений Минобороны о том, что развязанная нацистской Германией война была направлена на тотальное уничтожение народов СССР и России. Он также призвал не забывать, что Советский союз подвергся нападению 22 июня 1941 года, однако затем Красная Армия сумела «перемолоть» свыше 80% войск немецко-фашистских захватчиков, а советские солдаты дошли до Берлина, который взяли штурмом.

По его словам, задача современных мировых лидеров состоит в том, чтобы не допустить повторения страшных событий Второй мировой войны.

«После Второй мировой войны был создан тот миропорядок, те правила, по которым и в рамках которых мы живём сегодня. И кому-то после окончания холодной войны (а после «горячей» Второй мировой, очень жестокой войны, к сожалению, началась и холодная война — противоборство между разными странами) показалось, что после холодной войны они оказались победителями, они считают себя исключительными, полагают, что можно и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой войны. Поэтому для того, чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле», — заметил российский лидер.

Владимир Путин также добавил, что тех, кто сейчас «соглашается с инициаторами переписи истории, вполне можно назвать «коллаборационистами сегодняшнего дня».