«Решение основывается на исторических фактах»: Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о корректировке списка дней воинской славы и памятных дат. Согласно документу, теперь Днём окончания Второй мировой войны объявляется 3 сентября 1945 года, а не 2 сентября. Такое решение было принято парламентариями «для сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне и увековечивания достойной памяти погибших при защите Отечества». Как отметили эксперты, нововведения позволят создать более объективную картину действий СССР на азиатском фронте.

Депутаты Государственной думы в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о внесении изменений в статьи Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Таким образом, в РФ вводится новый день воинской славы — 3 сентября, День окончания Второй мировой войны в 1945 году. При этом упраздняется действовавшая до этого памятная дата 2 сентября.

В пояснительной записке говорится, что документ был подготовлен «для укрепления исторических основ и патриотических традиций, сохранения исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Как указывают авторы инициативы, глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов, депутат Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов, 3 сентября являлся днём всенародного торжества ещё во времена Советского Союза согласно принятому Президиумом Верховного Совета СССР указу об объявлении 3 сентября праздником победы над Японией, а более 1,8 млн человек были награждены медалью «За победу над Японией», на оборотной стороне которой указана дата «3 сентября 1945».

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.

Кроме того, подчёркивается, что 3 сентября отмечается как день окончания Второй мировой войны в государствах — союзниках СССР по антигитлеровской коалиции. К тому же закон не противоречит нормам Договора о Евразийском экономическом союзе, нормативным правовым актам ЕАЭС и положениям иных международных договоров.

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РИА Новости

© Всеволод Тарасевич

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с RT оценил принятый Госдумой законопроект о корректировке даты воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.

«Я думаю, что это решение основывается на исторических фактах. На самом деле война закончилась 3 сентября, и этим объясняется перенос данной даты, только этим, а не неким политическим решением. В России ко Второй мировой войне, Великой Отечественной войне относятся с большим трепетом, и мы отстаиваем именно объективные данные, сведения об этих войнах. Я знаю, что была долгая дискуссия по этому поводу среди историков и в конце концов пришли к выводу, что нужно перенести на 3 сентября», — сказал сенатор.

В свою очередь, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов констатировал, что решение парламентариев восстанавливает историческую справедливость.

«Именно эта дата в Советском Союзе была официально признана окончанием Второй мировой войны. То, что сейчас мы возвращаем эту дату, глубоко символично, учитывая скорое празднование 75-летия Победы. То, что Дума уточнила дату окончания войны, — совершенно нормальный процесс, поскольку для нас как потомков героев-победителей это очень важно. Это решение вносит дополнительную ясность в историю Второй мировой войны и позволит на основании этого создать более чёткую, правильную, объективную картину участия Советского Союза в войне как в Европе, так и в Азии, в которой СССР сыграл очень важную роль», — заметил собеседник RT.

Вместе с тем заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин пояснил, что ранее дата окончания Второй мировой войны была обозначена в качестве памятной, а теперь в новой редакции закона 3 сентября определяется как день воинской славы.

«Это другой подход, он подчёркивает роль Советского Союза в разгроме нацистской Германии, милитаристской Японии и их союзников во Второй мировой войне», — заявил парламентарий в эфире радио Sputnik.