Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне», — говорится в заявлении.

В послании он отметил, что для нынешних поколений является священным долгом сохранение памяти о тех, кто «ценой неисчислимых жертв и лишений отстоял свободу родной земли». Также он призвал окружить вниманием и заботой ветеранов Великой Отечественной войны.

Уточняется, что российский лидер вместе с этим направил соответствующие поздравления руководству и народам Великобритании, США и Франции.

Ранее Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обменялись поздравлениями в связи с 75-й годовщиной освобождения мира от фашизма.