Путин выступил за запрет отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой

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Российский лидер Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить законопроект, направленный на запрет публичного отождествления роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.
Путин выступил за запрет отождествления роли СССР и Германии во Второй мировой
  • РИА Новости

Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству, опубликованном пресс-службой Кремля.

«Рекомендовать Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации… при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939—1945 годов)», — говорится в документе.

В опубликованной летом 2020 года статье Путин отмечал, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное. 

Глава государства также заявил об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.

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