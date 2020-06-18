Путин отверг предположения о «превентивной войне СССР» против Германии

Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.

Об этом он написал в своей статье.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет архивных документов, подтверждающих предположение о том, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии», — говорится в материале, опубликованном на сайте издания The National Interest.

Путин подчеркнул, что военное руководство Советского Союза «следовало доктрине, в соответствии с которой в случае агрессии Красная армия должна была быстро ответить врагу, перейти в наступление и вести войну на территории врага».

«Однако эти стратегические планы не означают какого-либо намерения атаковать Германию первыми», — указал президент России.

Статья российского президента была опубликована 18 июня на сайте издания The National Interest.

В ней он также отмечал, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное.