Путин отверг предположения о «превентивной войне СССР» против Германии

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Президент России Владимир Путин заявил об отсутствии архивных документов, подтверждающих предположение, что СССР якобы намеревался начать превентивную войну против Германии.
Путин отверг предположения о «превентивной войне СССР» против Германии
  • kremlin.ru

Об этом он написал в своей статье.

«Я могу со всей ответственностью заявить, что нет архивных документов, подтверждающих предположение о том, что СССР намеревался начать превентивную войну против Германии», — говорится в материале, опубликованном на сайте издания The National Interest.

Путин подчеркнул, что военное руководство Советского Союза «следовало доктрине, в соответствии с которой в случае агрессии Красная армия должна была быстро ответить врагу, перейти в наступление и вести войну на территории врага».

«Однако эти стратегические планы не означают какого-либо намерения атаковать Германию первыми», — указал президент России.

Статья российского президента была опубликована 18 июня на сайте издания The National Interest.

В ней он также отмечал, что СССР и Красная армия внесли решающий вклад в разгром нацистской Германии в годы Второй мировой войны, кто бы ни пытался доказать обратное.

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