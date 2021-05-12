«При всей доказанной тяжести преступлений»: как украинский каратель Демьянюк избегал наказания за службу в концлагерях

Десять лет назад в Германии завершился процесс по делу украинского коллаборациониста Ивана (Джона) Демьянюка. Земельный суд в столице Баварии доказал факт его добровольной причастности к убийству в нацистских концлагерях 28 тыс. евреев. Тем не менее преступник получил только пять лет тюрьмы, но подал апелляцию и из-за скоропостижной кончины не отбыл и дня положенного срока. Ранее аналогичные процессы над Демьянюком проходили в США и Израиле, но каждый раз его оправдывали. Эксперты склонны объяснять снисходительность зарубежного правосудия к украинцу сложностью сбора доказательств, а также антисоветской политической конъюнктурой.

12 мая 2011 года в Мюнхене завершился резонансный процесс по делу украинского коллаборациониста Ивана (Джона) Демьянюка. Суд в Баварии доказал, что военнослужащий карательных войск СС содействовал уничтожению в концлагерях около 28 тыс. евреев, причём действия обвиняемого носили осознанный характер.

Однако за подобные злодеяния Земельный суд в Мюнхене приговорил Демьянюка лишь к пяти годам лишения свободы.

Своим постановлением судебная инстанция фактически удовлетворила требования стороны обвинения. Прокурор Ханс-Йоахим Луц настаивал на шести годах заключения, несмотря на то что некоторые люди, предъявившие дополнительные иски к подсудимому, требовали дать охраннику нацистских концлагерей максимальный по немецкому законодательству срок — 15 лет тюрьмы.

Защита Демьянюка осталась недовольна вердиктом. Адвокат Ульрих Буш сообщил, что подаст кассацию ввиду отсутствия, с его точки зрения, доказательств виновности клиента. Юрист называл своего подзащитного «жертвой нацистского режима». По его словам, администрация концлагерей принуждала Демьянюка выполнять «грязную работу».

«Стал для Запада своим»

Во время процесса подсудимый находился под арестом в мюнхенском районе Штадельхайм. Однако после оглашения приговора его перевели в дом престарелых в баварском курортном местечке Бад Файльнбах, расположенном в живописных альпийских горах.

Предлогом для такого снисхождения послужил технический перерыв из-за грядущего рассмотрения апелляции. В результате Демьянюк получил возможность выйти на свободу, но так как коллаборационист числился бездомным, власти Мюнхена решили отвести ему жилплощадь в социальном учреждении.

Повторного рассмотрения дела о пособничестве в уничтожении 28 тыс. евреев в отношении Демьянюка в итоге не состоялось — 17 марта 2012 года на 92-м году жизни он скончался в доме престарелых.

Иван Демьянюк в тюремной камере

Reuters

В беседе с RT профессор НИУ ВШЭ, политолог Олег Матвейчев назвал процесс над украинским охранником концлагерей «позорной страницей» в истории немецкого правосудия. По словам эксперта, власти ФРГ фактически «отмазали» Демьянюка от наказания.

«Здесь сложно совладать с эмоциями. Демьянюку при всей доказанной тяжести его преступлений дали каких-то пять лет тюрьмы. Этот человек добровольно участвовал в расправах над людьми, творил чудовищные зверства. И при этом он в целом спокойно прожил свою жизнь», — отметил Матвейчев

Эксперт считает, что, невзирая на преклонный возраст Демьянюка, Земельному суду в Мюнхене следовало дать пособнику СС максимально возможный срок. По его мнению, положенные по закону ФРГ 15 лет тюрьмы не эквивалентны совершённым Демьянюком злодеяниям, однако такой вердикт продемонстрировал бы отсутствие какой-либо снисходительности к нацистским палачам.

Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков по-другому смотрит на приговор карателю. В комментарии RT эксперт заявил, что судьба Демьянюка с учётом совершённых им злодеяний «должна была решиться в соответствии с Нюрнбергским трибуналом».

«По большому счёту Демьянюка спасло то, что США, Великобритания, ФРГ и другие западные государства в принципе скрывали множество нацистских преступников, покровительствовали или смотрели сквозь пальцы на злодеяния против человечества тех, кто ненавидел СССР. Позднее такая же политика начала проводиться и в отношении России. Демьянюк предал свою Родину, значит, автоматически стал для Запада своим», — подчеркнул Мягков.

Затянувшиеся разбирательства

Ивана Демьянюк родился 3 апреля 1920 года в Винницкой области. В 1940 году он был призван на военную службу в артиллерийские войска Красной армии.

В мае 1942 года в боях под Керчью он был ранен и попал в немецкий плен. Там он согласился сотрудничать с оккупантами и вступил в ряды СС, о чём свидетельствует обнаруженное в советских архивах удостоверение под идентификационным номером 1393 на имя Ивана Демьянюка (экспертизы за рубежом подтвердили его подлинность).

В биографии коллаборациониста множество пробелов. Считается, что в разное время палач служил охранником в таких печально известных концентрационных лагерях, как Собибор и Майданек, где уничтожались в основном евреи и граждане СССР. Также Демьянюк (это следует из документов архива ФСБ) входил в отряд карателей на «фабрике смерти» Флоссенбюрг в Германии.

После капитуляции Третьего рейха он пришёл в лагерь для перемещённых лиц в баварском городе Ландсхут в оккупационной зоне США и изъявил желание эмигрировать в Соединённые Штаты.

По данным Международной службы розыска Красного Креста, Демьянюк успешно притворился жертвой гитлеровского режима и даже смог получить материальную помощь от американского государства. За океан эсэсовец перебрался в 1952 году, а спустя шесть лет получил паспорт гражданина Соединённых Штатов на имя Джона Демьянюка. За океаном он работал на одном из заводов Ford в штате Огайо.

Однако в середине 1970-х годов Минюст США уличил Демьянюка в сокрытии информации о прошлом. Власти заподозрили, что украинец мог утаить факт службы в концлагерях. К тому же в ходе расследования выжившие узники Треблинки опознали в Демьянюке охранника, служившего около газовых камер.

Но разбирательство изрядно затянулось. Только в 1981 году Федеральный окружной суд США в Кливленде лишил Демьянюка американского гражданства. И лишь в 1986 году его выдали Израилю, который ранее отправил Соединённым Штатам запрос на экстрадицию.

Судебный процесс над Демьянюком начался лишь в феврале 1987 года. Обвинение уличило коллаборациониста в службе в рядах Schutzstaffel — специального подразделения СС, занимавшегося охраной «фабрик смерти» и расправами над гражданским населением.

По версии прокуратуры, Демьянюк был известен узникам Треблинки как «Иван Грозный». В этом концлагере украинец обслуживал дизельный двигатель, предназначенный для закачки паров угарного газа в камеры удушения.

Удостоверение военнослужащего СС на имя Ивана Демьянюка

© holocaustresearchproject.org

Защита Демьянюка утверждала, что удостоверение военнослужащего СС является фальшивкой. Сам подсудимый говорил, что большую часть войны провёл в статусе военнопленного в лагере вблизи польского города Хелм.

25 апреля 1988 года Демьянюк был приговорён к смертной казни, но адвокаты подали апелляцию в Верховный суд Израиля. На основе изучения отчётов КГБ Украинской ССР инстанция пришла к выводу об отсутствии убедительных доказательств службы коллаборациониста в Треблинке.

29 июля 1993 года Верховный суд Израиля отменил решение о виновности Демьянюка. Израильские власти освободили украинца от уголовного преследования, позволив ему вернуться за океан.

Не последнюю роль в этом сыграла активность американской команды защиты Демьянюка, которая подала иск против правительства США с требованием аннулировать решение о лишении гражданства. Помимо этого, адвокаты обвинили сотрудников Минюста в нарушениях при ведении следствия.

В ходе пятилетнего разбирательства, завершившегося 20 февраля 1998 года, Демьянюку вернули американский паспорт. Тем не менее Минюст не отступил и через год начал новое дело, обвинив украинца в службе в концлагерях и пребывании в рядах подразделения СС «Мёртвая голова».

Одним из источников информации о причастности украинца к уничтожению узников «фабрик смерти» стали документы из архивов ФСБ, переданные американским коллегам. Материалы свидетельствовали о том, что Демьянюк служил в Собиборе с 26 марта 1943 года и в Флоссенбюрге с 1 октября 1943 года.

В 2002 году гражданство Демьянюка было снова аннулировано. В 2005 году суд постановил депортировать коллаборациониста на историческую родину — на Украину. В ответ он подал апелляцию, сетуя на почтенный возраст и слабое здоровье. Пособник СС заявил, что перелёт через океан будет равносилен пытке. В 2008 году интерес к ситуации с Демьянюком проявили немецкие власти. В следующем году он был экстрадирован в ФРГ.

«Дьявол по соседству»

Как отмечается в материалах «Энциклопедии Холокоста», разбирательства по делу Джона Демьянюка «привлекали внимание мировых средств массовой информации в течение трёх десятилетий».

Многолетние судебные тяжбы не остались незамеченными и голливудской киноиндустрией. В ноябре 2019 года об украинском охраннике концлагерей на платформе Netflix вышел мини-сериал под названием «Дьявол по соседству» (The Devil Next Door).

Иван Демьянюк на судебном заседании

AFP

© CHRISTOF STACHE

Опрошенные RT эксперты объясняют чрезвычайно затяжные процессы над карателем из СС совокупностью ряда объективных обстоятельств и политической подоплёкой. Как пояснил Олег Матвейчев, после войны уголовные дела открывались не за пособничество Гитлеру, а за конкретные военные преступления, доказать участие в которых было порой очень сложно.

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«В войну были тысячи коллаборационистов. После её окончания во многих странах, в том числе в СССР, эти персонажи были амнистированы и в целом нормально жили. Главным условием было отсутствие доказанной крови на руках. Однако прецедент Демьянюка — не об этом, вина этого палача как раз совершенно очевидная», — пояснил Матвейчев.

Как считает политолог, западное и израильское правосудие сознательно оправдывало Демьянюка под предлогом отсутствия «бумажных свидетельств» непосредственного участия в военных преступлений. В результате игнорировались показания узников «фабрик смерти» и архивы, предоставленные Российской Федерацией.

«Я склонен рассматривать поразительное спокойствие и снисходительность Запада при рассмотрении дела Демьянюка как поддержку идеологии нацизма и нежелание признавать украинских коллаборационистов военными преступниками. Поведение израильского правосудия в этом контексте я объясняю конъюнктурщиной и слабохарактерностью», — подчеркнул Матвейчев.

Аналогичный взгляд на пассивность зарубежных судов в отношении Демьянюка разделяет Михаил Мягков. По его словам, коллаборационист ушёл от справедливого возмездия главным образом из-за традиционной «терпимости» Запада к деятельности украинского националистического движения.