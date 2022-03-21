Минобороны России запустило исторический мультимедийный проект «Архивы помнят всё…»

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Министерство обороны России сообщило о запуске проекта «Архивы помнят всё…», который посвящён доказательствам преступлений и зверств украинских националистов против своего народа в годы Великой Отечественной войны.

В проекте говорится, что наркомат обороны СССР знал о создании германским командованием на оккупированной территории УССР «украинской армии» ещё в 1942 году. Расследовать преступления захватчиков начинали сразу после освобождения земель.

Документами зафиксированы факты массового расстрела украинскими националистами мирного населения. Таким образом, жителей села Нова-Брикуля в Тернопольской области бандеровцы собрали якобы на работы, увели и убили.

А в селе Косув, например, нацисты сделали это с особой жестокостью: «Осмотр трупов показал, что граждане были убиты... после истязаний, а именно — ударами тяжёлых предметов».

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