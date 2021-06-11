«В стане врага началась паника»: Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Литвы

Минобороны РФ запустило на своём сайте мультимедийный раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», посвящённый сохранению памяти о советских воинах, освобождавших Литовскую ССР от нацистов в 1944 году. В нём опубликованы выдержки из журналов боевых действий, наградные листы участников боёв, фотографии солдат и другие архивные документы. В ведомстве напомнили, что на территории прибалтийской республики сохранилось около 270 советских воинских захоронений и мемориальных знаков, однако нынешние власти страны препятствуют уходу за ними и закрывают глаза на вандализм. Эксперты отмечают, что Красная армия фактически спасла Литву от уничтожения, но позитивных сдвигов в вопросе борьбы официального Вильнюса с советскими мемориалами ожидать не приходится.

Минобороны РФ в рамках проекта «Без срока давности» открыло на своём сайте мультимедийный раздел «Благодарность за свободу: вычеркнуть, забыть, уничтожить», посвящённый сохранению памяти о воинах Красной армии, погибших при освобождении Литовской ССР.

В нём опубликованы документы из Центрального архива военного ведомства: боевые донесения и журналы боевых действий, наградные листы участников боёв и фотографии солдат, приказы по личному составу.

Кроме того, на сайте размещена информация о советских воинских захоронениях и состоянии мемориальных сооружений, которые находятся на территории Литвы. В Минобороны подчёркивают, что нынешние власти прибалтийской республики не только препятствуют уходу за памятниками, но и закрывают глаза на многочисленные акты вандализма, организованные местными националистами.

«Рота поднялась в атаку»

Гитлеровцы оккупировали территорию Литовской ССР в первые дни Великой Отечественной войны. За это время нацисты и коллаборационисты уничтожили в республике порядка 350 тыс. местных жителей, из которых 200 тыс. были евреями, а также 230 тыс. советских военнопленных.

От врага Литва была практически полностью освобождена летом и осенью 1944 года в ходе Белорусской и Прибалтийской стратегических наступательных операций. Советские войска изгнали группу немецких армий «Север» почти со всей территории Прибалтики, в результате чего Третий рейх лишился важной промышленной и продовольственной базы.

Советский мемориал в городе Обеляй (слева) и памятник на Офицерском кладбище в Мариямполе (справа)

© Минобороны РФ

При этом, как отмечают историки, советское командование тщательно планировало операции по освобождению Прибалтики, что позволило избежать значительных разрушений в столицах республик.

«Советские войска всегда очень ответственно относились к жителям больших городов и планировали освобождение Вильнюса, Риги и Таллина как важные стратегические операции, которые позволят вытеснить врага и не разрушить город. Так и получилось — Вильнюс был сохранён, хотя могло случиться иначе», — пояснил в разговоре с RT руководитель исследовательских программ фонда «Историческая память» Владимир Симиндей.

В боях за Литву красноармейцы столкнулись с глубоко эшелонированной обороной и ожесточённым сопротивлением немецких войск, пытавшихся не допустить выхода советских военных к границам Восточной Пруссии.

При освобождении Литовской ССР значительных успехов Красная армия добилась в результате фронтовой Шауляйской наступательной операции, которая длилась с 5 по 31 июля. В ходе неё войска 1-го Прибалтийского фронта продвинулись вперёд на 100—400 км, освободив большую часть Литвы, в том числе крупный железнодорожный узел — Шауляй.

Среди обнародованных Минобороны документов — наградной лист на участника тех боёв — командира артиллерийского полка подполковника Садофия Евграфова. В нём сообщается о присвоении ему посмертно звания Героя Советского Союза. Согласно документу, находясь на наблюдательном пункте, он вызвал на себя огонь артиллерии, когда к нему вплотную подошли немецкие танки и пехота.

Наградной лист подполковника Садофия Евграфова

© Минобороны РФ

В результате противник отступил, а сам Евграфов уцелел. Он погиб в одном из последующих боёв.

Опубликованные документы свидетельствуют об ожесточённости сражений в районе Шауляя. Так, в журнале боевых действий 267-й стрелковой дивизии 1-го Прибалтийского фронта сообщается, что противостоявший Красной армии немецкий гарнизон города получил от нацистского командования приказ «во чтобы то ни стало удержать за собой Шауляй».

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Одной из важнейших и наиболее кровопролитных операций советских войск по освобождению Литвы стала Каунасская наступательная операция. Она началась 28 июля 1944 года и завершилась месяц спустя — 28 августа. По её итогам Красная армия овладела мощным укреплённым районом противника — городом-крепостью Каунас, который немцы готовили к длительной обороне.

Минобороны опубликовало документы о 15 Героях Советского Союза, которые были захоронены в каунасском районе Аукштейн Шанчай. Так, в наградном листе на рядового Илью Шишмакова подробно описан один из эпизодов штурма этого города.

«Рядовой Шишмаков на подступах к г. Каунас выдвинулся впереди боевых порядков роты. Немцы открыли ураганный огонь. Рота залегла, но отважный боец полз вперёд. Маскируясь в траве, он прокрался в расположение вражеских окопов и в упор расстрелял из своего автомата пулемётный расчёт противника. Захватив пулемёт, Шишмаков открыл из него огонь по гитлеровцам, истребив свыше 30 солдат. В стане врага началась паника, но пулемёт вскоре умолк: кончились патроны. Сам Шишмаков был ранен. Немцы опомнились, завидев советского пулемётчика, они бросились на него. Тогда Шишмаков вскинул автомат и преградил путь гитлеровцам. Тем временем рота поднялась в атаку и успешно овладела немецкой траншеей», — говорится в документе.

Помимо материалов о подвигах красноармейцев, в разделе выложены донесения и журналы боевых действий частей 3-го Белорусского фронта, штурмовавших Каунас. Эти и другие оперативные документы свидетельствуют о тяжёлых боевых условиях, в которых развернули наступление советские войска.

Как отмечают в Минобороны РФ, безвозвратные потери советских войск в боях за освобождение Литовской ССР составили 137 200 человек. Однако красноармейцев на этих землях похоронено гораздо больше, так как кроме погибших в 1944 году там покоятся и останки десятков тысяч советских военнопленных, а также воинов, погибших в оборонительных боях лета 1941 года.

Как отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Красная армия фактически спасла Литву от уничтожения.

«Нацистская оккупация принесла Литве огромные потери. Освобождение Красной армией территории республики фактически означало, что Литва продолжит существовать, что её народ не погибнет. Поэтому сегодня, те, кто говорит, что красноармейцы были оккупантами, пусть они вспомнят, сколько людей погибло. Пусть подумают, что было бы с Литвой, если бы не освободительная советская армия», — заявил Мягков.

«Борьба с памятниками и мемориалами»

Сейчас в республике сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений времён Великой Отечественной войны. Однако, как констатировали в Минобороны, официальный Вильнюс открыто препятствует уходу за ними и оставляет безнаказанными действия вандалов в их отношении. Некоторые памятники уничтожаются.

После войны в центре Шауляя был создан мемориал советским воинам. Его установили на месте, где были перезахоронены останки более 50 советских солдат. В декабре 2019 года литовские власти, несмотря на протесты ветеранских организаций и посольства РФ, снесли памятник.

На сайте Минобороны опубликовано фото ликвидированного монумента, а также список погребённых там солдат.

Памятник советским воинам в Шауляе, который был снесён в 2019 году

© Минобороны РФ

Несколько советских братских могил находятся в Каунасе. Одна из них расположена в районе Аукштейн Шанчай. Как свидетельствуют представленные на сайте министерства фотографии, этот мемориал в течение уже нескольких лет не получает надлежащего ухода.

Постепенно разрушается и скульптура «Скорбящая мать» — для её сохранения требуется срочный ремонт мраморных плит облицовки и бетонных элементов. А монумент «Воину-освободителю» пострадал от рук вандалов: неизвестные спилили навершие знамени.

Минобороны также приводит фотосвидетельства плачевного состояния советских памятников в Обеляе, Мариямполе, Бартининкае и населённом пункте Жалёйи.

При этом литовская сторона противодействует любой мемориальной работе на территории республики. Характерным примером этому служит памятник, расположенный на советском воинском захоронении в городе Кибартай Вилкавишкского района.

Недавно специалистам удалось установить личности нескольких захороненных там солдат, благодаря чему их имена по просьбе родных были выгравированы на монументе. Однако литовские власти загрунтовали и закрасили их.

Закрашенные имена на советском мемориале в городе Кибартай

© Минобороны РФ

«С середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба с памятниками и мемориалами павшим воинам-освободителям. С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной армии. Таким образом власти страны стремятся к полному разрушению памятников советским солдатам и офицерам, что, в свою очередь, становится предлогом для переноса и даже вывоза захоронений», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

В то же время, на кладбищах прибалтийской страны всё чаще стали появляться мемориалы литовским коллаборационистам, помогавшим в годы войны гитлеровским преступникам и «жертвам советской оккупации». На их содержание Литва не жалеет средств.

Захоронение литовских националистов в Обеляе

© Минобороны РФ

По словам экспертов, причина такого отношения к советским памятникам кроется в том, что в Литве к власти пришли националисты и поэтому позитивных изменений в этом вопросе в обозримой перспективе ожидать не стоит.

При этом Михаил Мягков подчеркнул, что, демонстрируя пренебрежительное отношение к советским монументам, власти Литвы таким образом предают память тысяч литовцев, которые боролись против фашистских оккупантов.