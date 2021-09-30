«Красные юнкера»: Министерство обороны рассекретило документы о подвигах подольских курсантов

Минобороны России разместило на своём сайте архивные документы, где рассказывается о подвигах легендарных подольских курсантов. Публикация материалов осуществлена в рамках проекта, посвящённого 80-летию битвы за Москву — 30 сентября 1941 года начался её драматичный оборонительный этап. Курсанты были переброшены на Малоярославецкий рубеж, чтобы не допустить прорыва гитлеровцев к Варшавскому шоссе, которое открывало кратчайший путь к столице. В документах сообщается о находчивости, высоком моральном духе и героизме курсантов. По мнению историков, несмотря на тяжелейшие условия, курсантам удалось сдержать немецкую военную машину. Их подвиг позволил выиграть драгоценное время для укрепления обороны Москвы.

Минобороны РФ запустило на своём сайте новый мультимедийный раздел, посвящённый грандиозному по размаху и драматизму сражению за Москву. 80 лет назад, 30 сентября 1941 года, начался оборонительный этап битвы за столицу СССР.

Первая часть опубликованных документов Центрального архива военного ведомства повествует о подвигах курсантов артиллерийского и пехотного военных училищ подмосковного города Подольска.

«Опубликованные на сайте военного ведомства рассекреченные боевые документы осени 1941 года из фондов Центрального архива Минобороны России свидетельствуют о тяжелейшем положении наших войск в первых числах октября, о героизме, самопожертвовании и невиданной стойкости курсантов-подольцев, о которых разбилась гитлеровская стальная лавина», — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Оборона Москвы продолжалась до зимы 1941 года. Ожесточённое сопротивление Красной армии, частей НКВД и народного ополчения обернулось поражением гитлеровских войск и контрнаступлением, которое началось 5 декабря.

Серия ударов советских дивизий по позициям оккупантов позволила отодвинуть линию фронта на 150—400 км. Потери Третьего рейха составили свыше 500 тыс. человек, 1,3 тыс. танков, 2,5 тыс. орудий и другой техники. Сражение за Москву стало первым во Второй мировой войне крупным поражением немецкой военной машины.

Ожесточённые сражения

Советское руководство осознавало, что враг сосредоточит максимум усилий для захвата Москвы. При этом по состоянию на первую декаду октября на западе РСФСР сложилась тяжелейшая ситуация из-за того, что значительная часть сил Брянского, Западного и Резервного советских фронтов попала в окружение.

Чтобы перекрыть возможные направления прорыва к столице, советское руководство было вынуждено в кратчайшие сроки организовать работы по возведению фортификационных сооружений и сформировать новую группировку войск. Акцент был сделан на создании новых оборонительных рубежей в районе Волоколамска, Можайска и Малоярославца.

Карта обороны Москвы. 30 сентября — 5 декабря 1941 года

© mil.ru

Первую очередь фортификационной сети власти СССР рассчитывали возвести 10—25 октября 1941 года, а основные работы завершить 15—25 ноября. Однако прорыв обороны трёх фронтов под Брянском и Вязьмой не позволил реализовать эти планы, что естественным образом осложнило оборону столицы.

В беседе с RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный отметил, что защитникам Москвы приходилось воевать в невероятно тяжёлых условиях. По его словам, обычным пехотинцам без необходимой поддержки авиации и артиллерии приходилось противостоять механизированным и танковым частям противника.

Перед подольскими курсантами с приданными частями артиллерии и ополченцев была поставлена задача удержать оборону на Малоярославецком рубеже, перекрыв Варшавское шоссе в районе населённого пункта Ильинское.

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В беседе с RT консультант фильма «Подольские курсанты» историк Олег Комиссар подчеркнул, что будущим офицерам Красной армии была поручена чрезвычайно важная миссия, так как Варшавское шоссе было самым коротким маршрутом на пути к Москве.

«Курсанты — это будущие младшие командиры, резерв армии. Лейтенанты были в дефиците и их отправка в самую гущу боёв — непопулярное решение. Но вклад курсантов в сдерживание численно превосходящего противника оказался поистине впечатляющим», — пояснил Комиссар.

Согласно рассекреченным записям телефонных переговоров и распоряжениям по боевым действиям, скорейшей переброски сводного отряда подольских курсантов на фронт требовал член Военного совета Московского военного округа (МВО) дивизионный комиссар Константин Телегин.

Боевое крещение подольские курсанты приняли 6 октября. В «Описании боевых действий передового отряда Подольского пехотного училища» говорится, что в этот день защитники столицы испытали на себе всю мощь авиации и артиллерийского огня гитлеровцев.

«Днём авиация противника повысила активность, появляясь над ПО (передовым отрядом. — RT) сначала отдельными самолётами, а затем группами по 5—7 самолётов. Сбрасывали бомбы в районе обороны ПО и обстреливали из пулемётов боевые порядки ПО», — отмечается в документе.

Рассекреченные документы Центрального архива Минобороны РФ

© mil.ru

Стойкость передового отряда подольских курсантов зафиксирована в опубликованной «Истории боевых действий войск Московского военного округа». В документе говорится, что с 6 по 11 октября подразделение героически сдерживало «наступление далеко превосходящих его сил противника» на 37-м укрепрайоне.

Мужество бойцов передового отряда дало возможность остальным курсантам занять оборонительные позиции в Ильинском укреплённом районе, где с 11 по 18 октября развернулись ещё более ожесточённые сражения.

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В рассекреченном документе управления Московской зоны обороны (МЗО) сообщается, что в подразделение подольских курсантов, которое встретило оккупантов у Ильинского, входили 334 бойца и 19 человек начальствующего состава. На вооружении формирования находились 336 винтовок, три ручных пулемёта и три исправных орудия калибра 45 мм и 76 мм с боекомплектом 260 снарядов.

В боях с противником подольские курсанты подверглись невероятным испытаниям. В боевом донесении штаба Ильинского боевого участка №3 от 17 октября 1941 года генерал-майора Василия Смирнова сообщается, что сводный отряд понёс «громадные потери в людском и материальном отношении».

На тот момент у укрепрайона осталось два батальона курсантов численностью по 120—150 человек каждый. Смирнов походатайствовал о присвоении оставшимся в живых курсантам звания лейтенантов, «чтобы они могли вести бои не рядовыми бойцами, а командирами».

«Люди исключительно переутомлены, падают на ходу от переутомления; не обеспечены тёплым обмундированием, нет перчаток, без шапок (в фуражках), у 60% рваная обувь. По двое суток не питаются», — докладывал Смирнов.

«Не допустить врага»

В донесении начальнику политуправления Московского военного округа о работе Подольского пехотного училища в октябре 1941 года, которое также опубликовало Минобороны РФ, сообщается, что курсантам приходилось сражаться, практически не имея средств связи.

«Связь командного пункта батальонов с ротами совершенно отсутствовала и осуществлялась только через связных курсантов, а между дотами и дзотами внутри рот — исключительно зрительной связью. Средства сигнализации вовсе отсутствовали», — говорится в документе.

Слабое материально-техническое обеспечение сводного отряда объяснялось поспешностью выдвижения на фронт. Однако, как подчёркивалось в донесении начальнику политуправления МВО, «несмотря на наличие ощутимых недочётов, училище стойко выполняло свою задачу и весь личный состав был воодушевлён единым желанием не допустить врага в район обороны».

Опубликованные документы Центрального архива Минобороны РФ

© mil.ru

В этом же документе содержатся примеры подвигов подольских курсантов. Отмечается, что пехотинцы после ранения или гибели командиров не мешкая брали управление на себя. Кроме того, они мужественно бросались в контратаки, вдохновляя товарищей.

«Курсант Кириченко… при выходе из строя командира взвода принял командование на себя и энергично бросался в контратаки. Курсант Китаев… смертельно раненный в бою, энергично и храбро дрался с фашистами и умер за пулемётом», — описывает действия молодых бойцов комиссар Хмелёвских.

За всё время боёв подольские курсанты уничтожили около 40 немецких танков и бронетранспортёров, до 400 человек пехоты и несколько десятков автомобилей врага.

Широко известен подвиг курсанта Юрия Добрынина, который, несмотря на шквальный миномётный и пулемётный огонь гитлеровцев, подбил шесть танков и две бронемашины. Столько же танков смог уничтожить и лейтенант Ирадион Мусеридзе. Героически погиб лейтенант Афанасий Алешин. Офицер мужественно удерживал дот, а когда закончились боеприпасы, бросился с семью бойцами в атаку на превосходящие в несколько раз силы оккупантов.

В донесениях штаба немецкой группы армий «Центр», которая наступала на Москву, также зафиксированы акты самоотверженного героизма подольцев. Гитлеровцы называли их «красными юнкерами». Отдавая должное упорству курсантов, враг всё же рассчитывал овладеть дорогой на Малоярославец, но свой замысел так и не смог реализовать.

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3 ноября 1941 года приказом №0226 заместителя командующего войсками МВО личному составу подольских училищ была объявлена благодарность. Позже особо отличившиеся в сражениях бойцы получили государственные награды.

Как отметил Василий Заболотный, несмотря на острый дефицит вооружений и отсутствие опыта, подольские курсанты зачастую действовали «по всем канонам военной науки».

«Конечно, осенью 1941 года под Москвой латали дыры в обороне, но курсанты хорошо показали себя как толковые командиры и бойцы. Например, благодаря грамотным действиям они разгромили немецкую танковую колонну, которая пыталась зайти в тыл артиллеристам», — пояснил Заболотный.

Олег Комиссар считает, что успешные действия курсантов обеспечили советское командование драгоценным временем на укрепление обороны Москвы. Кроме того, стойкость подольцев произвела большое впечатление на противника, переставшего чувствовать себя абсолютным победителем.

«Стойкость курсантов дала время на подтягивание резервов, обустройство новой линии обороны и обескровила значительные силы врага. Немцы не ожидали столь яростного и результативного сопротивления. В своих воспоминаниях они сравнивали бои с подольцами с взятием Брестской крепости. Я думаю, что подвиги курсантов надломили врага морально, лишили его веры в победу», — подытожил Комиссар.