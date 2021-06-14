От пулемёта до пистолета ТТ: какими изобретениями прославился оружейник Фёдор Токарев

14 июня 1871 года родился знаменитый отечественный оружейник, создатель пистолета ТТ Фёдор Токарев. Настоящая слава пришла к нему после революции во время работы в Туле. Талант конструктора ярко проявился в изготовлении автоматического оружия. Лучшими изобретениями Токарева считаются пистолет ТТ и самозарядная винтовка СВТ-40. Не все созданные им образцы были запущены в массовое производство. Однако, как полагают эксперты, деятельность Токарева дала импульс развитию оружейной мысли в СССР и обеспечила советские войска несколькими видами эффективного огнестрельного вооружения.

150 лет назад родился талантливый отечественный конструктор Фёдор Васильевич Токарев. Он прославился разработкой высокоэффективного армейского огнестрельного оружия. Самые известные изделия Токарева — пистолет ТТ и самозарядная винтовка СВТ-40.

Будущий конструктор закончил военно-ремесленную школу в Новочеркасске. В 1907 году Токарева, служившего на тот момент в 12-м Донском казачьем полку, отправили под Петербург на курсы в Офицерскую стрелковую школу Ораниенбаума (сейчас — Ломоносов).

В этом заведении Токарев изучил разнообразные образцы автоматического оружия. Их исследование натолкнуло его на мысль создать собственную модель винтовки-автомата, взяв за основу стоявшую на вооружении трёхлинейку Сергея Мосина.

По итогам испытаний прототипа нового оружия Токарев получил денежную премию и был откомандирован на Сестрорецкий оружейный завод для доработки своего детища.

Совершенствование опытного образца винтовки-автомата затянулось, а в 1914 году в планы конструктора внесла коррективы Первая мировая война. Токарева отправили на фронт.

Как отметил в беседе с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов, труд над винтовкой-автоматом не был напрасным. Работы по этой модели огнестрельного оружия впоследствии позволили Токареву создавать оригинальные самозарядные огнестрельные изделия, часть которых была принята на вооружение.

Эксперименты и успехи

После Октябрьской революции правительство большевиков направило бывшего офицера царской армии на Ижевский оружейный завод. В 1920 году по обвинению в производственном браке Токарев едва не стал жертвой репрессий. Конструктора приговорили к расстрелу, но смертная казнь была замена на 15 лет заключения.

В 1921 году суровый приговор был обжалован, и Токарев приступил к работе на Тульском оружейном заводе. С этого момента начинается расцвет его конструкторской деятельности.

Фёдор Токарев с сыном Николаем у ручного пулемёта МТ

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Благодаря разработкам Токарева в 1925 году Красная армия получила первый отечественный ручной пулемёт МТ («Максим— Токарев»). Оружие было изготовлено на основе широко распространённого в Красной армии и за рубежом станкового пулемёта системы Хайрема Максима.

Токарев нашёл технические решения, которые позволили облегчить базовый образец. В частности, тяжёлое водяное охлаждение пулемёта Максима было заменено на лёгкий съёмный кожух. Также оружейник создал новый ударно-спусковой механизм, благодаря которому удалось серьёзно уменьшить длину ствольной коробки. В общей сложности изобретатель смог «удалить» из базового изделия более 7 кг «лишнего веса».

Конструктивно МТ считался весьма современным оружием, хотя по нынешним меркам получился достаточно габаритным и тяжёлым: длина пулемёта составляла 1330 мм, масса без патронов — 12,9 кг.

Широкое производство детища Токарева не было налажено, но главной причиной послужили не массогабаритные характеристики, а неудовлетворительное качество изготовления отдельных элементов. По мнению экспертов, такая ситуация стала следствием разрушительных последствий Первой мировой и Гражданской войн.

Тем не менее за свой короткий век МТ всё же успел повоевать — советские власти передали партию этих пулемётов сторонникам республики в период гражданской войны в Испании 1936—1939 годов.

Также в СССР Токарев внёс значимый вклад в разработку пистолетов-пулемётов: тульский изобретатель стал пионером в изготовлении новейшего на тот момент класса армейского оружия. В 1927 году он представил модель ППТ-27 под изменённый револьверный патрон системы Нагана калибра 7,62 мм. Масса оружия составляла 2,4 кг, ёмкость магазина — 21 патрон.

Однако руководство Красной армии не оценило усилия тульского оружейника. Военные были недовольны недостаточной мощностью применяемого боеприпаса и наличием такой проблемы, как периодическое утыкание края гильзы патрона. В связи с этим под ППТ-27 был создан новый патрон, а сама конструкция подверглась радикальной модернизации.

Это детище Токарева успешно конкурировало с пистолетами-пулемётами другого прославленного отечественного оружейника — Василия Дегтярёва.

Знаменитая фотография командира, поднимающего красноармейцев в атаку, с ТТ в руках

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Но, пожалуй, самой популярной моделью, изготовленной тульским конструктором, можно назвать легендарный пистолет ТТ. Данное изобретение создавалось на замену сверхпопулярному револьверу Наган и стало первым самозарядным личным оружием офицеров Красной армии.

Пистолет был разработан под мощный патрон 7,62 х 25 мм. Первоначально ёмкость магазина ТТ составляла восемь боеприпасов, но позднее появились модификации под 12 и 15 патронов.

Токарев создал оружие с высокой убойной силой и кучностью стрельбы. В 1933 году ТТ прошёл небольшую модернизацию и в таком виде производился до начала 1950-х годов, до появления пистолета Макарова.

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Детище тульского конструктора выпускалось в СССР, Китае, Венгрии, Польше и Югославии. Всего было изготовлено более 1,7 млн единиц. ТТ является одним из символов Победы в Великой Отечественной войне.

При разработке пистолета Токарев анализировал конструкцию образцов семейств Colt и Browning. В результате он интегрировал в ТТ автоматику, основанную на энергии отдачи при коротком ходе ствола, продольно движущийся спусковой крючок и механизм запирания.

Одновременно в ТТ было реализовано немало оригинальных решений. Например, Токарев первым в мире разработал ударно-спусковой механизм, представлявший собой отдельно вынимающийся из пистолета блок.

К недостаткам ТТ принято относить невысокую дальность стрельбы, отсутствие механического предохранителя и слабую фиксацию магазина. Однако, как отмечают эксперты, эти проблемы компенсировались значительной огневой мощью, неприхотливостью в эксплуатации, простотой и дешевизной производства.

В Вооружённых силах Советского Союза ТТ использовался до начала 1960-х годов. В основном он применялся офицерами танковых и авиационных войск, сотрудниками НКВД и спецслужб.

«Достоинства пистолета ТТ — простота в эксплуатации и наличие довольно мощного калибра на момент создания. ТТ стал достойным личным оружием советских офицеров после револьвера системы Нагана. Его появление сыграло значимую роль в развитии отечественных пистолетов. Наравне с ППШ пистолет Токарева является одним из символов победы», — пояснил в разговоре с RT обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин.

Легендарная «Светка»

С точки экспертов, вершина конструкторского мастерства Токарева — самозарядная винтовка СВТ-38. После применения в войне с Финляндией оружие было доработано и принято на вооружение под индексом СВТ-40. В войсках новинку ласково называли «Светкой».

Массовое производство винтовки Токарева было развёрнуто перед началом Великой Отечественной войны. К 1941 году было выпущено более миллиона СВТ-40. Предполагалось, что в будущем изделие Токарева постепенно вытеснит менее скорострельные трёхлинейки.

Снайпер Красной армии Пётр Гончаров с СВТ-40 на огневой позиции под Сталинградом

© rostec.ru

Вооружённый новой автоматической винтовкой боец при своевременной смене магазинов мог производить до 30 выстрелов в минуту или использовать её как снайперское оружие. Эксперты считают, что по эффективности СВТ-40 превосходила лучшие западные образцы.

«Создание самозарядной винтовки стало основным занятием Токарева в предвоенный период. И надо сказать, что СВТ-40 получилась очень удачным изделием. Её с большим уважением приняли в кадровой армии», — подчеркнул в разговоре с RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный.

По словам специалиста, над проблемой создания эффективной автоматической винтовки трудились ведущие западные фирмы, но достичь успеха им так и не удалось. Решить эту сложнейшую задачу оказалось под силу только Токареву.

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Как рассказал Заболотный, противник СССР в Великой Отечественной войне высоко оценил «Светку» — немцы использовали трофейные СВТ-40 и скопировали оттуда ряд механизмов.

«Впоследствии некоторые из применённых Токаревым в СВТ-40 технических решений помогли разработать знаменитую снайперскую винтовку Драгунова (СВД. — RT), которая по-прежнему стоит на вооружении российской армии», — сообщил Заболотный.

Как отметил Александр Михайлов, высокие для своего времени тактико-технические характеристики «Светки» заметно повышали огневую мощь пехоты, однако в планы оснащения частей Красной армии этим оружием вмешалась Великая Отечественная война.

СВТ-40 была дорогостоящей в производстве и сложной в эксплуатации для плохо обученных новобранцев. В связи с этим в период Великой Отечественной войны отдавалось предпочтение винтовкам Мосина и пистолетам-пулемётам Шпагина (ППШ), конструкция которых позволяла обеспечить массовый выпуск в тяжелейших условиях тех лет, говорят эксперты.

«И всё же с оружием, которое создал Фёдор Токарев, наши солдаты не расставались с первых и до последних дней войны. Его талант помогал защищать Брест, Минск, Киев и Москву, сражаться на улицах Сталинграда, под Курском, а потом освобождать всю страну и половину Европы», — подчеркнул Михайлов.