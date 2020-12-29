«Чёрная смерть»: как Сергею Ильюшину удалось создать самый массовый самолёт Второй мировой войны

29 декабря 1940 года состоялся первый полёт легендарного советского штурмовика Ил-2 под управлением лётчика-испытателя Владимира Коккинаки. Эта машина стала самым массовым самолётом Второй мировой войны, и, как полагают историки, внесла огромный вклад в победу над вермахтом. Для своего времени Ил-2 обладал весьма солидным вооружением, которое позволяло уничтожать практически все типы целей. За высокие боевые качества немцы прозвали детище Ильюшина «чёрной смертью». По мнению экспертов, хотя самолёт имел ряд недостатков, они нивелировались высокой надёжностью, а также выучкой лётного состава.

80 лет назад знаменитый лётчик-испытатель Владимир Коккинаки впервые поднял в воздух знаменитый бронированный штурмовик Ил-2, ставший впоследствии самым массовым самолётом Второй мировой войны. В общей сложности советская промышленность выпустила более 36 тыс. единиц этой машины.

«Штурмовик Ил-2 положил начало новому роду фронтовой авиации, став достижением авиационной науки своего времени. В его конструкции была реализована выдающаяся конструкторская идея: Сергей Владимирович Ильюшин заставил броню не только защищать, но и работать вместо обычного каркаса планера, что позволило значительно снизить вес машины», — говорится в материалах ПАО «Ил».

Первоначально Сергей Ильюшин планировал сделать из Ил-2 двухместную машину. При этом руководство СССР настояло на одноместной компоновке, но после начала Великой Отечественной войны промышленность освоила выпуск и двухместной модификации, которая расширила боевые возможности штурмовика.

17 января 1941 года был опубликован приказ наркома авиапромышленности СССР Алексея Шахурина. Документ обязывал предприятия выпускать одноместный Ил-2 с двумя пушками ШВАК (по 200 снарядов на орудие) и двумя пулемётами ШКАС (общий боекомплект 1500 патронов).

Позднее арсенал Ил-2 пополнился более мощными 23-мм пушками МП-6 и ВЯ-23. Бомбовая нагрузка штурмовика оценивалась в 400—600 кг. Для самообороны, помимо стрелкового оружия, экипаж самолёта использовал авиационные гранаты, которые сбрасывались на парашютах.

Длина одноместной модификации Ил-2 составляла 11,6 м, размах крыла — 14,6 м, нормальная взлётная масса — 5,31 т, максимальная скорость — 433 км/ч, высота полёта — 7800 м, дальность полёта — 658 км. Штурмовик оснащался поршневым двигателем АМ-38 мощностью 1575 л. с.

«Ил-2 задумывался как двухместная машина. Выбор в пользу одноместной компоновки был продиктован соображениями экономии, но война расставила всё по своим местам: вскоре промышленность начала массово выпускать Ил-2 со стрелком-радистом в задней кабине для обороны задней полусферы», — пояснил в беседе с RT заслуженный лётчик РФ Владимир Попов.

«Неизбежный опустошительный удар»

Детище Сергея Ильюшина продемонстрировало высокую эффективность в борьбе практически со всеми типами наземных и надводных объектов. Основными целями Ил-2 становились пехотные подразделения, транспортные средства, мосты и переправы противника, морская артиллерия и вражеские корабли.

В первые годы войны серьёзным недостатком штурмовика было отсутствие средств поражения немецких танков, однако ситуация изменилась с появлением в 1943 году противотанковых авиационных бомб ПТАБ-2,5—1,5 конструкции Ивана Ларионова. Несмотря на скромную массу (1,37 кг), данные боеприпасы не оставляли шансов даже тяжёлым немецким «Тиграм» и «Пантерам».

Боевое крещение ПТАБ-2,5—1,5 получили 5 июля 1943 года в ходе Курской битвы. Чтобы повысить вероятность поражения бронетанковой техники неприятеля, экипажи Ил-2 в процессе бомбометания создавали огненную полосу шириной примерно 15 м и длиной 70 м при высоте сброса боеприпасов в 75—100 м.

Демонстрационный полёт восстановленного штурмовика Ил-2

«Пушки Красной армии не брали в лоб броню немецких танков, но сверху их защита была весьма условной, поэтому её удавалось пробивать небольшими авиационными боеприпасами, а иногда и снарядами из орудий. Налёты эскадрилий Ил-2 стали серьёзной угрозой мобильным бронетанковым подразделениям вермахта», — пояснил Владимир Попов.

Как отмечают эксперты, успешные действия штурмовой авиации снижали потери Красной армии, поддерживали её наступательные и оборонительные операции. Руководство советских ВВС старалось применять Ил-2 таким образом, чтобы эскадрильи постоянно меняли друг друга в воздухе, не давая врагу передышки.

Преимущество советских штурмовиков заключалось в том, что они могли неожиданно появиться над частями противника, сея панику в его рядах. В зависимости от обстановки, бомбы сбрасывались с пикирования, горизонтального либо бреющего полёта.

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«Есть самолёты, представляющие собой удивительные творения человеческого разума… Именно к таким самолётам-находкам можно в первую очередь отнести Ил-2», — описывал детище Ильюшина Герой Советского Союза лётчик Николай Платонов.

За высокие боевые качества немцы называли Ил-2 «чёрной смертью», «чумой», «летающим танком» и «бетонным самолётом». Советские военнослужащие удостоили штурмовик ласкового прозвища «Илюша».

Принято считать, что колоссальный вклад самолёты Ильюшина внесли в успех крупномасштабной операции «Багратион», проходившей летом 1944 года. В ходе неё советские войска полностью уничтожили 17 дивизий и три бригады группы армий «Центр».

«Его (Ил-2. — RT) конструкция и тактика применения со временем совершенствовались, но неизменным оставалось одно: если над немецкими позициями появлялись «летающие танки», враг в ужасе стрелял из всего, что было, в надежде остановить неизбежный опустошительный удар», — отмечают специалисты ПАО «Ил».

Как говорит Владимир Попов, положительный эффект от применения Ил-2 заключался не только в нанесении существенного материального ущерба врагу. Большое значение имел моральный фактор — пехотинцы Красной армии после обидных поражений 1941 года наконец-то ощутили надёжную поддержку авиации.

Броня спасала жизнь

К главным достоинствам Ил-2, помимо ударных характеристик, относится простота в изготовлении и эксплуатации. Эти качества позволили советской промышленности в кратчайшие сроки наладить массовый выпуск и ремонт штурмовиков.

Своей популярностью Ил-2 обязан и высоким уровнем защищённости. Гениальность решения Илюшина состояла в том, что броня в конструкции штурмовика выполняла одновременно функцию каркаса планера, отмечают эксперты.

Бронекорпуса для Ил-2 производились на заводах в Подольске, Ленинграде, Сталинграде, в Запорожье и Нижегородской области. Незамысловатая на первый взгляд концепция ильюшинского штурмовика спасла множество жизней советских лётчиков, часто попадавших в самые разные экстремальные ситуации. В своих письмах они благодарили великого конструктора.

Авиаконструктор Сергей Ильюшин и лётчик-испытатель Владимир Коккинаки на фоне самолёта Ил-2

РИА Новости

© Аркадий Шайхет

«В годы Великой Отечественной войны, а точнее в 1942 году, мне довелось производить посадку на самолёте Ил-2 на крупный еловый лес, т. к. самолёт был над целью подбит противником. Описывать, как производил посадку, не буду. Но на высоте половины деревьев отвалился по заднюю бронеплиту фюзеляж, деревьями обрезало крылья, после чего самолёт носом ударился в землю. Броня так же, как и в бою, спасла мне жизнь», — благодарил Ильюшина в своём письме бывший лётчик Фёдор Борисов.

Кроме того, пилоты отмечали хороший обзор, удобство наводки на цель при стрельбе и бомбометании с бреющего полёта. Данные качества были достигнуты благодаря тому, что Ильюшин опустил двигатель ниже кабины.

Между тем Ил-2, естественно, не был идеальной боевой машиной. В беседе с RT военный обозреватель Дмитрий Дрозденко уточнил, что в самолёте «плохо слушались органы управления». Также, несмотря на все усилия Ильюшина, из-за необходимости постоянного совершенствования уровня защиты Ил-2 оказался перетяжелённой машиной.

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«Идеальной техники вообще не бывает. С одной стороны, лётчики достаточно быстро осваивали штурмовики, но органы управления нередко подводили по причине перетяжелённости машины. Убрать броню было тоже нельзя. Если бы это сделали, то Ил-2 оказался бы лёгкой добычей зенитной артиллерии и других вооружений неприятеля», — сказал Дрозденко.

Эксперт пояснил, что специфика применения штурмовой авиации в годы ВОВ заключалась в нанесении ударов в условиях непосредственной близости к противнику. Действуя на предельно малых высотах, Ил-2 практически всегда находился в зоне поражения средств ПВО и стрелкового оружия вермахта.

«Да, Ил-2 был хорошо бронирован, но летать на нём из-за особенностей боевого применения было гораздо опаснее, чем на истребителях или бомбардировщиках. Штурмовики работали очень близко к земле, и огонь по ним вёлся из всего, что стреляло. Ребята, которые пилотировали Ил-2, — настоящие герои», — подчеркнул Дрозденко.

Эксперт считает, что отдельные недостатки Ил-2 нивелировались высокой надёжностью, простотой в серийном производстве, выучкой и находчивостью лётного состава. По его мнению, Ильюшин смог найти наиболее оптимальный баланс между требованиями к уровню защиты, объёму полезной нагрузки, набору вооружения, скоростью, манёвренностью и массой других важных качеств.

Как отметил Владимир Попов, сочетание боевых и эксплуатационных характеристик в Ил-2 позволяет сделать вывод, что у советского конструктора получилось создать самую эффективную концепцию штурмовика периода Второй мировой войны.

По словам эксперта, Ильюшин предвидел жестокие условия, в которых предстоит применять его детище. По этой причине он воплотил в Ил-2 не только качества штурмовика, но и универсальной боевой машины. Так, в условиях дефицита авиатехники Красная армия использовала Ил-2 в разведывательных целях, а двухместные модификации самолёта Ильюшина могли отправляться на боевые задания без прикрытия истребителей.

«Ил-2 — это действительно потрясающая для своего времени машина. Немцы неслучайно прозвали наш штурмовик «чёрной смертью». Лётчики выполняли опаснейшую работу, но умудрялись неплохо справляться даже с зенитными подразделениями немцев. Отработанная тактика ведения боевых действий позволяла экипажам Ил-2 огненным мечом проходить по позициям противника. Их сокрушительные удары сильно облегчили работу нашей пехоте на всех этапах войны», — резюмировал Попов.