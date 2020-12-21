«Завоевал популярность благодаря надёжности»: 80 лет назад на вооружение Красной армии был принят ППШ-41

Легендарный пистолет-пулемёт Шпагина был принят на вооружение 21 декабря 1940 года. Серийное производство ППШ было развёрнуто за считаные месяцы до начала Великой Отечественной войны. Впоследствии СССР очень быстро удалось нарастить темпы выпуска этого оружия благодаря новой технологии: вместо фрезеровки при изготовлении деталей использовалась прессовка. Пистолет-пулемёт быстро завоевал популярность у красноармейцев, которые стали ласково называть его «папаша». Как отмечают эксперты, ППШ внёс большой вклад в победу над фашизмом и превратился в наиболее узнаваемый символ советской армии.

21 декабря 1940 года на вооружение Красной армии был официально принят пистолет-пулемёт системы Шпагина (ППШ). Он стал одним из самых массовых видов стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и превратился в один из символов советской армии.

Конструктор ППШ Георгий Шпагин родился в 1897 году в крестьянской семье и окончил только трёхлетнюю церковно-приходскую школу. Подростком работал в плотницкой артели и на стекольном заводе. В 1916 году был призван в армию, где познакомился с оружейным делом в полковой мастерской. Всего через год службы он стал артиллерийским мастером. Во время Гражданской войны Шпагин вступил в Красную армию, где также занимался оружейным делом. После демобилизации по болезни в 1919 году поступил в опытную мастерскую Ковровского оружейно-пулемётного завода №2, где в то время работал известный конструктор Василий Дегтярёв.

«С минимальными издержками»

Георгий Шпагин стал автором многих конструкторских решений, но наибольшую славу ему принёс ППШ образца 1941 года.

Прототип пистолета-пулемёта был представлен в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления в августе 1940 года. Оружие прошло испытания, а в ноябре 1940 года провели сравнительные стрельбы. «Соперниками» ППШ стали пистолеты-пулемёты разработки Бориса Шпитального, а также уже принятые на вооружение модели Дегтярёва.

Хотя пистолет-пулемёт Шпитального показал большую эффективность стрельбы, ППШ выиграл в глазах армейского руководства за счёт простоты эксплуатации, небольшого веса и лёгкости изготовления.

Георгий Шпагин

© Wikimedia Commons

До того момента именно сложность и дороговизна производства были главными сдерживающими факторами для распространения пистолетов-пулемётов в армии. Оружие производилось методом фрезеровки, что серьёзно замедляло его выпуск.

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Георгий Шпагин первым из советских конструкторов сделал упор на штамповку деталей. Чтобы ознакомиться с этой технологией, он даже специально ездил на автомобильный завод в Горький (Нижний Новгород). В результате оказалось, что с некоторыми техническими корректировками метод штамповки можно применять и в оружейной области. Также в производстве ППШ применялась дуговая и точечная сварка.

В оружии почти отсутствовала резьба, что также позволяло ускорить и упростить производство. Наладить выпуск ППШ было возможно практически на любом предприятии с прессовым оборудованием. Это очень пригодилось во время Великой Отечественной войны, когда целым заводам приходилось эвакуироваться из-за наступления гитлеровцев.

Изначально ППШ комплектовались барабанными магазинами на 71 патрон. В 1942 году для ППШ был разработан также рожковый магазин на 35 патронов.

Пистолет-пулемёт образца 1941 года был рассчитан под патроны ТТ калибра 7,62 х 25, масса снаряжённого ППШ составляла 5,5 кг. Начальная скорость пули достигала 500 м/с, прицельная дальность — 500 м. Темп стрельбы составлял порядка 700—900 выстрелов в минуту, а боевая скорострельность (с возможностью прицеливания) — от 30 до 90 выстрелов в минуту.

При этом при стрельбе короткими очередями ППШ может поражать цель на расстоянии 200 м, длинными — до 100 м.

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный, ключевым отличием ППШ от советских и зарубежных аналогов того времени была максимальная технологичность производства и замена фрезеровки штамповкой.

«Это позвонило наладить в разгар войны выпуск больших объёмов оружия с минимальными издержками», — пояснил эксперт.

Выводы Зимней войны

Серийное производство ППШ было запущено незадолго до начала Великой Отечественной в Загорске (современный Сергиев Посад. — RT). В первые же месяцы войны выпуск был налажен и на других предприятиях СССР. Только до конца 1941 года Красная армия получила порядка 92 тыс. ППШ. В 1942 году было произведено уже около 1,5 млн единиц, всего же за четыре года войны заводы изготовили порядка 5,5 млн образцов ППШ.

У военных ППШ получил ласковое прозвище «папаша». Изначально пистолет-пулемёт считался вооружением артиллеристов, танкистов и пехоты, воевавшей в горной и лесистой местности. Массовая пехота в основном вооружалась винтовками.

Советско-финская война 1939—1940 годов. Красноармейцы-снайперы в засаде. Карелия

Однако со временем эти условные нормы были пересмотрены, и ППШ стал вторым по популярности стрелковым оружием РККА. Пистолет-пулемёт активно применял танковый десант, который не нуждался в оружии с высокой дальностью стрельбы, а также ППШ использовался в городских боях. На небольшой дистанции благодаря высокой плотности огня пистолет-пулемёт позволял быстро подавить противника.

Как отмечают эксперты, необходимость создания массового пистолета-пулемёта стала очевидной для советского военного командования по итогам Советско-финской войны 1939—1940 годов (Зимней войны).

Василий Заболотный пояснил, что во время этой кампании у Красной армии возникла острая потребность в автоматическом оружии такого типа.

«Со складов даже доставали пистолеты-пулемёты Дегтярёва, от которых ранее пытались отказаться. Опыт боевых действий показал, что армии без пистолета-пулемёта не обойтись и изготавливать его нужно было в большом количестве», — рассказал эксперт.

Обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, в свою очередь, также отметил, что при создании ППШ был «отчасти реализован опыт, полученный во время войны с Финляндией».

«Одним из примеров послужил финский пистолет-пулемёт Suomi системы конструктора Аймо Лахти. Во время Великой Отечественной войны пистолет-пулемёт Шпагина использовался в качестве автоматического оружия. Красной армии нужно было противопоставить своё оружие современным германским пистолетам-пулемётам. В этой роли как раз и выступил ППШ-41», — отметил Бутырин в интервью RT.

Надёжность и габариты

За разработку ППШ-41 и другие конструкторские работы Георгий Шпагин был удостоен многочисленных государственных наград, включая Сталинскую премию второй степени, три ордена Ленина, орден Суворова и орден Красной Звезды.

Сыграв свою роль в победе, после Великой Отечественной войны ППШ-41 уступил место стрелковому оружию следующего поколения.

Как отметил Василий Заболотный, Георгий Шпагин был не единственным самородком среди советских оружейников.

ППШ-41

РИА Новости

© Владимир Астапкович

«Среди советских конструкторов было много самоучек. Но их талант раскрывался в условиях конструкторской школы. Талант важен, но главным фактором появления таких выдающихся конструкторов, как Шпагин, стала среда и школа, в которой они развивались. Шпагин работал с такими величайшими оружейниками, как Дегтярёв и Фёдоров. Можно сказать, что они были его учителями», — пояснил Заболотный.

По словам специалистов, ППШ-41 справедливо снискал славу одного из основных вооружений Великой Отечественной войны.

«ППШ-41 завоевал популярность прежде всего благодаря своей надёжности. Наряду с такими видами вооружений, как ЗИС-3, Ил-2, Т-34, он сыграл важную роль в разгроме вермахта. Из стрелковых вооружений ППШ стал главным символом Великой Победы», — считает Василий Заболотный.

По мнению Александра Бутырина, ППШ стал востребованным оружием в том числе благодаря большому боекомплекту.

«Это было важное преимущество пистолета-пулемёта перед винтовками, которые стояли тогда на вооружении. Кроме того, у ППШ были удобные габариты, его применяли различные войска, включая разведку. И в итоге ППШ-41, конечно, сыграл важнейшую роль в победе», — подытожил эксперт.