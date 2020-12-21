«Завоевал популярность благодаря надёжности»: 80 лет назад на вооружение Красной армии был принят ППШ-41
- Боец с ППШ-41
- РИА Новости
- © Алексей Межуев
21 декабря 1940 года на вооружение Красной армии был официально принят пистолет-пулемёт системы Шпагина (ППШ). Он стал одним из самых массовых видов стрелкового оружия времён Великой Отечественной войны и превратился в один из символов советской армии.
Конструктор ППШ Георгий Шпагин родился в 1897 году в крестьянской семье и окончил только трёхлетнюю церковно-приходскую школу. Подростком работал в плотницкой артели и на стекольном заводе. В 1916 году был призван в армию, где познакомился с оружейным делом в полковой мастерской. Всего через год службы он стал артиллерийским мастером. Во время Гражданской войны Шпагин вступил в Красную армию, где также занимался оружейным делом. После демобилизации по болезни в 1919 году поступил в опытную мастерскую Ковровского оружейно-пулемётного завода №2, где в то время работал известный конструктор Василий Дегтярёв.
«С минимальными издержками»
Георгий Шпагин стал автором многих конструкторских решений, но наибольшую славу ему принёс ППШ образца 1941 года.
Прототип пистолета-пулемёта был представлен в Артиллерийский комитет Главного артиллерийского управления в августе 1940 года. Оружие прошло испытания, а в ноябре 1940 года провели сравнительные стрельбы. «Соперниками» ППШ стали пистолеты-пулемёты разработки Бориса Шпитального, а также уже принятые на вооружение модели Дегтярёва.
Хотя пистолет-пулемёт Шпитального показал большую эффективность стрельбы, ППШ выиграл в глазах армейского руководства за счёт простоты эксплуатации, небольшого веса и лёгкости изготовления.
- Георгий Шпагин
- © Wikimedia Commons
До того момента именно сложность и дороговизна производства были главными сдерживающими факторами для распространения пистолетов-пулемётов в армии. Оружие производилось методом фрезеровки, что серьёзно замедляло его выпуск.
Георгий Шпагин первым из советских конструкторов сделал упор на штамповку деталей. Чтобы ознакомиться с этой технологией, он даже специально ездил на автомобильный завод в Горький (Нижний Новгород). В результате оказалось, что с некоторыми техническими корректировками метод штамповки можно применять и в оружейной области. Также в производстве ППШ применялась дуговая и точечная сварка.
В оружии почти отсутствовала резьба, что также позволяло ускорить и упростить производство. Наладить выпуск ППШ было возможно практически на любом предприятии с прессовым оборудованием. Это очень пригодилось во время Великой Отечественной войны, когда целым заводам приходилось эвакуироваться из-за наступления гитлеровцев.
Изначально ППШ комплектовались барабанными магазинами на 71 патрон. В 1942 году для ППШ был разработан также рожковый магазин на 35 патронов.
Пистолет-пулемёт образца 1941 года был рассчитан под патроны ТТ калибра 7,62 х 25, масса снаряжённого ППШ составляла 5,5 кг. Начальная скорость пули достигала 500 м/с, прицельная дальность — 500 м. Темп стрельбы составлял порядка 700—900 выстрелов в минуту, а боевая скорострельность (с возможностью прицеливания) — от 30 до 90 выстрелов в минуту.
- Производство ППШ-41
- © shpagin.gaspiko.ru
При этом при стрельбе короткими очередями ППШ может поражать цель на расстоянии 200 м, длинными — до 100 м.
Как отметил в беседе с RT заместитель директора Музея отечественной военной истории Василий Заболотный, ключевым отличием ППШ от советских и зарубежных аналогов того времени была максимальная технологичность производства и замена фрезеровки штамповкой.
«Это позвонило наладить в разгар войны выпуск больших объёмов оружия с минимальными издержками», — пояснил эксперт.
Выводы Зимней войны
Серийное производство ППШ было запущено незадолго до начала Великой Отечественной в Загорске (современный Сергиев Посад. — RT). В первые же месяцы войны выпуск был налажен и на других предприятиях СССР. Только до конца 1941 года Красная армия получила порядка 92 тыс. ППШ. В 1942 году было произведено уже около 1,5 млн единиц, всего же за четыре года войны заводы изготовили порядка 5,5 млн образцов ППШ.
У военных ППШ получил ласковое прозвище «папаша». Изначально пистолет-пулемёт считался вооружением артиллеристов, танкистов и пехоты, воевавшей в горной и лесистой местности. Массовая пехота в основном вооружалась винтовками.
- Советско-финская война 1939—1940 годов. Красноармейцы-снайперы в засаде. Карелия
Однако со временем эти условные нормы были пересмотрены, и ППШ стал вторым по популярности стрелковым оружием РККА. Пистолет-пулемёт активно применял танковый десант, который не нуждался в оружии с высокой дальностью стрельбы, а также ППШ использовался в городских боях. На небольшой дистанции благодаря высокой плотности огня пистолет-пулемёт позволял быстро подавить противника.
Как отмечают эксперты, необходимость создания массового пистолета-пулемёта стала очевидной для советского военного командования по итогам Советско-финской войны 1939—1940 годов (Зимней войны).
Василий Заболотный пояснил, что во время этой кампании у Красной армии возникла острая потребность в автоматическом оружии такого типа.
«Со складов даже доставали пистолеты-пулемёты Дегтярёва, от которых ранее пытались отказаться. Опыт боевых действий показал, что армии без пистолета-пулемёта не обойтись и изготавливать его нужно было в большом количестве», — рассказал эксперт.
Обозреватель журнала «Огневой рубеж» Александр Бутырин, в свою очередь, также отметил, что при создании ППШ был «отчасти реализован опыт, полученный во время войны с Финляндией».
«Одним из примеров послужил финский пистолет-пулемёт Suomi системы конструктора Аймо Лахти. Во время Великой Отечественной войны пистолет-пулемёт Шпагина использовался в качестве автоматического оружия. Красной армии нужно было противопоставить своё оружие современным германским пистолетам-пулемётам. В этой роли как раз и выступил ППШ-41», — отметил Бутырин в интервью RT.
Надёжность и габариты
За разработку ППШ-41 и другие конструкторские работы Георгий Шпагин был удостоен многочисленных государственных наград, включая Сталинскую премию второй степени, три ордена Ленина, орден Суворова и орден Красной Звезды.
Сыграв свою роль в победе, после Великой Отечественной войны ППШ-41 уступил место стрелковому оружию следующего поколения.
Как отметил Василий Заболотный, Георгий Шпагин был не единственным самородком среди советских оружейников.
- ППШ-41
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Среди советских конструкторов было много самоучек. Но их талант раскрывался в условиях конструкторской школы. Талант важен, но главным фактором появления таких выдающихся конструкторов, как Шпагин, стала среда и школа, в которой они развивались. Шпагин работал с такими величайшими оружейниками, как Дегтярёв и Фёдоров. Можно сказать, что они были его учителями», — пояснил Заболотный.
По словам специалистов, ППШ-41 справедливо снискал славу одного из основных вооружений Великой Отечественной войны.
«ППШ-41 завоевал популярность прежде всего благодаря своей надёжности. Наряду с такими видами вооружений, как ЗИС-3, Ил-2, Т-34, он сыграл важную роль в разгроме вермахта. Из стрелковых вооружений ППШ стал главным символом Великой Победы», — считает Василий Заболотный.
По мнению Александра Бутырина, ППШ стал востребованным оружием в том числе благодаря большому боекомплекту.
«Это было важное преимущество пистолета-пулемёта перед винтовками, которые стояли тогда на вооружении. Кроме того, у ППШ были удобные габариты, его применяли различные войска, включая разведку. И в итоге ППШ-41, конечно, сыграл важнейшую роль в победе», — подытожил эксперт.
- «Сражались за свою землю»: как советские войска освобождали Севастополь от фашистов
- «От их работы зависит победа в бою»: в России отмечают День военного связиста и 100-летие войск связи
- «Изобретатель из народа»: 140 лет со дня рождения выдающегося оружейника Василия Дегтярёва
- Создатель легендарной СВД: 100 лет со дня рождения оружейника Евгения Драгунова
- «Не уступали западным образцам»: как создавались первые отечественные радары для нужд боевой авиации
- На дальних подступах: как Группа советских войск в Германии обеспечивала безопасность СССР
- «От царского офицера до советского маршала»: как Александр Василевский стал военным министром СССР