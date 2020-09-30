«От царского офицера до советского маршала»: как Александр Василевский стал военным министром СССР

125 лет назад родился выдающийся военачальник, дважды Герой Советского Союза маршал Александр Василевский. Историки называют его одним из самых незаурядных полководцев в истории России. Возглавляя Генеральный штаб Красной армии, он руководил подготовкой большинства стратегических наступательных операций, благодаря которым была побеждена нацистская Германия. Кроме того, он лично командовал штурмом Кёнигсберга и разгромом Квантунской армии Японской империи. В послевоенное время Василевский возглавлял Военное министерство СССР, а после ухода в запас занимался развитием ветеранского движения в Советском Союзе.

Александр Василевский родился 30 сентября 1895 года (согласно отдельным документам, двумя днями ранее) в селе Новая Гольчиха Кинешемского уезда Костромской губернии в семье церковного служащего. Семья жила бедно, но отец смог дать детям образование.

В 1909 году Александр окончил Кинешемское духовное училище и поступил в Костромскую духовную семинарию. Согласно воспоминаниям самого Василевского, идти по стопам отца он не планировал и смотрел на окончание семинарии как на ступеньку к получению высшего светского образования. В будущем он видел себя агрономом или землемером.

Из царских офицеров в красные командиры

Карьерные планы Василевского резко изменились в 1914 году. После начала Первой мировой войны, охваченный патриотическими чувствами, он решил добровольцем уйти на фронт. Руководство духовной семинарии пошло ему навстречу — молодому человеку разрешили сдать экзамены экстерном, и уже в начале 1915-го Василевский поступил в Алексеевское военное училище. В мае того же года он окончил ускоренный курс обучения и в звании прапорщика был направлен в войска. Прослужив некоторое время в запасных частях, Александр Василевский оказался в действующей армии, на Юго-Западном фронте.

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Во время войны Василевский командовал полуротой и ротой. В 1916 году он лично принимал участие в Брусиловском прорыве. Рота Василевского считалась одной из лучших в полку по подготовке, дисциплине и боеготовности. За свои достижения молодой офицер был удостоен орденов Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом, а также получил чин штабс-капитана.

После Октябрьской революции Василевский уволился в отпуск, уехал к родителям и до лета 1918 года помогал им вести хозяйство. Некоторое время он работал в Костромской области инструктором всеобщего военного обучения и преподавал в сельских школах.

Весной 1919-го бывший царский офицер был призван в ряды Красной армии. Александр Василевский, согласно его воспоминаниям, с юности сочувствовал революционерам, а поскольку сам был из небогатой семьи, прекрасно знал проблемы простого народа, поэтому легко примкнул к рабоче-крестьянской армии.

Первым местом его службы в РККА стал запасной батальон, стоявший в городе Ефремов Тульской губернии. Василевский был назначен на должность взводного инструктора (помощника командира взвода).

А.М. Василевский (справа) с сослуживцем

© Костромская областная общественная краеведческая организация

Вскоре Василевский стал командиром роты, а затем и батальона. Он должен был участвовать в боях с войсками Антона Деникина, но те до Тулы так и не дошли. Василевский был переведён в Белоруссию и назначен помощником командира полка. С весны 1920 года он участвовал в отражении польской агрессии.

Уже летом Василевского ожидало новое назначение — командиром 427-го стрелкового полка 48-й дивизии. Однако пока он добирался до нового подразделения, должность была занята, и Василевский стал помощником командира в другом полку дивизии.

Вскоре Александр попал в крайне неприятное положение. Во время очередной атаки противник смог прорвать позиции того самого 427-го полка, и комбриг Оскар Калнин приказал Василевскому принять под своё командование полк, чтобы восстановить положение на фронте. Тот попытался объяснить, что на приведение подразделения в порядок потребуется время, но Калнин не стал его слушать и отправил под трибунал, но затем вернул с половины пути и понизил в должности до командира взвода. Позднее проведённое вышестоящим командованием расследование показало несправедливость решения Калнина, и Василевского назначили командиром отдельного батальона.

В начале 1920-х годов Василевский не попал под сокращение РККА, а был снова назначен помощником командира полка. Он боролся с бандитизмом в Поволжье, а затем около десяти лет командовал различными подразделениями Красной армии и школой младшего комсостава. Его пытались отправить в Военную академию РККА, но Василевский отказался, попросив оставить его в полку. Зато согласился пройти годичное обучение на стрелково-тактических курсах «Выстрел».

А.М. Василевский в 1928 году

© Wikimedia commons

В начале 1930-х на высокое качество подготовки военнослужащих в подразделениях Василевского обратило внимание командование. Несмотря на просьбы остаться в войсках, его перевели на службу в Управление боевой подготовки РККА. В период с 1934 по 1936 год он возглавлял отдел боевой подготовки Приволжского военного округа.

Маршальская звезда

В 1936 году Василевский стал слушателем первого набора Академии Генерального штаба. В следующем году он окончил обучение и получил неожиданное для себя назначение — заведующим кафедрой тыла — притом что в тыловых подразделениях Василевский никогда не служил. Однако через месяц его перевели на другую должность — более логичную с учётом его биографии и достаточно высокую — в Генштаб, начальником отделения оперативной подготовки высшего комсостава армии. В 1939 году Василевский по совместительству стал также замначальника оперативного отдела Генштаба.

В своих воспоминаниях Василевский называет службу в Генштабе самым трудным периодом жизни. Международная обстановка тогда была чрезвычайно сложной, советскому командованию в условиях ограниченных ресурсов приходилось срочно готовиться к неминуемой войне.

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По словам историков, Василевский активно участвовал в анализе и обобщении опыта, полученного Красной армией в локальных конфликтах 1930-х годов. Весной 1940-го он стал первым заместителем начальника Оперативного управления Генштаба и участвовал в разработке планов на случай нападения Германии на СССР.

После начала Великой Отечественной войны, в августе 1941 года, Василевский был назначен начальником Оперативного управления и заместителем начальника Генерального штаба. С этого момента он ежедневно, а иногда и по несколько раз в день бывал у Иосифа Сталина.

«Василевский разрабатывал планы обороны Москвы и возглавлял в столице оперативную группу Генштаба, обслуживавшую Ставку. Его личный вклад в то, что Москва устояла, огромен. Осенью 1941 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, а весной 1942-го — генерал-полковника», — рассказал RT военный историк Юрий Кнутов.

Летом Василевский был назначен начальником Генштаба, а через несколько месяцев — ещё и заместителем наркома обороны СССР.

«Василевский проявлял на посту начальника Генштаба огромный талант и отдавал все силы. Трудно переоценить его заслуги в победах Красной армии. Сталинградская битва, Курская дуга, освобождение Украины и Белоруссии — всё это проводилось под непосредственным его руководством. В сложнейшие моменты он лично координировал действия фронтов», — отметил в беседе с RT научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Маршал Александр Василевский беседует с подчинёнными в Порт-Артуре

РИА Новости

© Яков Рюмкин

В феврале 1943 года Александру Василевскому было присвоено звание маршала Советского Союза, а в апреле 1944-го он был награждён орденом «Победа».

Василевский стал вторым человеком, получившим эту награду после её учреждения. Первым был маршал Жуков, третьим — Сталин. В СССР орден «Победа» был высшим военным орденом. Василевский был удостоен его дважды.

«Немаловажную роль его опыт и работа, организованная Генеральным штабом, сыграли при планировании боевых действий для освобождения стран Европы от немецко-фашистских войск. Позже он сам просил его назначить на должность командующего фронтом, и его просьба была удовлетворена, так как больше времени он проводил в поездках на фронт. Александр Михайлович возглавил 3-й Белорусский фронт, который в победном 1945 году успешно воевал в Восточной Пруссии и штурмовал её главную «неприступную» крепость — Кёнигсберг», — рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

По словам эксперта, ещё одной важной заслугой Василевского является разработка стратегической Маньчжурской наступательной операции Красной армии на Дальнем Востоке против почти миллионной группировки Квантунской армии милитаристской Японии.

«Красная армия, по сути, за две недели боёв под руководством Василевского сломила японцев, а всего за 24 дня кампании склонила их к сдаче оружия и подписанию капитуляции перед союзным командованием 2 сентября 1945 года», — подчеркнул Михайлов.

В 1944 и 1945 годах Василевский был удостоен медали «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. В 1948-м он стал первым заместителем министра, а в 1949 году — министром Вооружённых сил СССР. Ещё через год в ходе реформирования оборонного ведомства Василевский был назначен военным министром Советского Союза.

После смерти Иосифа Сталина карьера Василевского пошла на спад. В 1953 году он стал первым заместителем, а в 1956 году — заместителем министра обороны по вопросам военной науки. В 1957-м маршал был уволен в запас. В 1959 году его включили в группу генеральных инспекторов Министерства обороны. Кроме того, Василевский активно занимался развитием в Советском Союзе ветеранского движения.

А.М. Василевский в 1965 году

РИА Новости

Умер Александр Василевский 5 декабря 1977 года. Урна с его прахом покоится в некрополе у Кремлёвской стены.

Сегодня имя маршала носит посёлок в Калининградской области, пик на Памире. Его именем названы многие учебные заведения в стране. Памятники Василевскому установлены в различных городах бывшего Советского Союза. А в ноябре 2016 года Министерство обороны РФ учредило ведомственную медаль «Маршал Советского Союза А.М. Василевский».

«Василевский — один из наиболее выдающихся военачальников в истории России. Деятельность его внесена в учебники военного искусства в разных странах. Пройдя путь от царского офицера до советского маршала, он внёс колоссальный вклад в укрепление нашей страны», — резюмировал Юрий Кнутов.