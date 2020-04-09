Падение города-крепости: как блестяще проведённый штурм Кёнигсберга разрушил планы гитлеровского командования

75 лет назад советские войска завершили штурм одной из мощнейших крепостей нацистского рейха — Кёнигсберга. По словам историков, город был одним из столпов обороны гитлеровской Германии. На этом участке фронта нацисты планировали надолго сковать силы Красной армии и предотвратить тем самым наступление на Берлин. Однако благодаря грамотной тактике, выбранной командующим 3-го Белорусского фронта Александром Василевским, штурм города-крепости завершился за четыре дня. Специалисты отмечают, что капитуляция столицы Восточной Пруссии, на оборону которой Гитлер возлагал большие надежды, стала для него жестоким идеологическим ударом.

9 апреля 1945 года капитулировал немецкий гарнизон города-крепости Кёнигсберг (современный Калининград). Гитлеровское командование планировало долгое время удерживать город, затруднив тем самым дальнейшее продвижение Красной армии на Берлин. Однако советским войскам потребовалось четыре дня, чтобы взять крепость.

Надежда рейха

«Чтобы понять, какую твердыню пришлось штурмовать советским солдатам в 1945 году, нужно вспомнить о том, что укрепления Кёнигсберга возводились столетиями», — отметил в беседе с RT член Академии военных наук Андрей Кошкин.

После создания в XIX веке единой Германской империи процесс строительства фортификационных сооружений Кёнигсберга стал более интенсивным. К 1882 году в городе было возведено 15 фортов, рассчитанных на размещение до 200 человек гарнизона и до 15 артиллерийских орудий в каждом.

«К началу 1945 года Кёнигсберг был одной из мощнейших крепостей гитлеровской Германии», — подчеркнул военный историк Юрий Кнутов.

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Кроме того, по словам Андрея Кошкина, для руководства гитлеровской Германии и сторонников нацистской идеологии Кёнигсберг был важным историческим и идеологическим символом, поскольку после создания королевства Пруссия в городе традиционно происходила коронация монархов.

Новые укрепления в городе начали строиться в 1932 году, а после поражения вермахта под Сталинградом этот процесс активизировался. Город-крепость представлял собой сложную систему фортификационных сооружений. На окраинах в систему обороны были включены каменные здания, возведённые на улицах баррикады, ДОТы и минные заграждения.

В 6—8 км от центра находилась цепь построенных в XIX веке фортов, соединённых траншеями, противотанковыми рвами и проволочными заграждениями. Третьим кольцом обороны были расположенные в центре города бастионы, башни и равелины, возведённые ещё в XVII веке, а затем реконструированные с учётом потребностей современной войны.

«Крепостные сооружения были соединены системой подземных тоннелей. Стены фортов и цитадели достигали нескольких метров в толщину и были способны выдержать попадание бомб и снарядов даже больших калибров», — рассказал RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

По его словам, Кёнигсберг был надеждой рейха и военное руководство гитлеровской Германии рассчитывало, что город, оттянув на себя значительные силы советских войск, сделает невозможным штурм Берлина.

Замок Кёнигсберга после бомбардировки, 1944 год

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© ullstein bild Dtl.

«Примечателен тот факт, что нацисты в своей восточно-прусской пропаганде активно эксплуатировали образ советского Севастополя. Нацисты напоминали, что Красная армия и Черноморский флот обороняли город 250 дней, и утверждали, что Кёнигсберг они смогут удерживать не меньше. Гитлеру было жизненно необходимо остановить продвижение Красной армии, чтобы создать выгодные условия для переговоров с западными союзниками», — рассказал Юрий Кнутов.

13 января 1945 года началась Восточно-Прусская стратегическая наступательная операция Красной армии. Войска задействованного в ней 3-го Белорусского фронта должны были разгромить мощную группу армий «Север», насчитывавшую 32 дивизии и включавшую в себя силы трёх группировок: хайльсбергской, кёнигсбергской и земландской.

18 февраля получил смертельное ранение и скончался командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Черняховский, которого во главе объединения войск сменил маршал Александр Василевский.

В конце марта 1945 года советские войска ликвидировали хайльсбергскую группировку противника. Главной целью 3-го Белорусского фронта стал Кёнигсберг.

Штурм Кёнигсберга

В Кёнигсберге и его округе было сконцентрировано, по разным оценкам, от 100 до 130 тыс. бойцов немецких войск, полицейских формирований и ополчения-фольксштурма. В их распоряжении находилось около 4 тыс. артиллерийских орудий.

«Силы сторон были примерно равны. Общее количество советских войск под Кёнигсбергом составляло порядка 106 тыс. человек. С точки зрения военной науки начинать штурм города было опасно — не то что для взятия крепости, но даже для наступления на столь мощную группировку нужно создавать преимущество в количестве личного состава в три-четыре раза. Однако не зря Василевский считался гением военных расчётов. Он не собирался гнать солдат строем на пулемёты вражеских ДОТов», — отметил Юрий Кнутов.

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По словам эксперта, для прорыва обороны противника были созданы специальные штурмовые группы, каждая из которых включала роту стрелков, взвод сапёров, а также огнемётчиков, пулемётчиков, химиков и артиллеристов. Действовали группы при поддержке танков или самоходок.

Как пояснил Юрий Кнутов, штурмовые группы прорывали оборону врага, обходили наиболее мощные укрепления, а затем подрывали их.

«Операция началась в полдень 6 апреля после мощнейшей артиллерийской подготовки, сопровождающейся налётами советской авиации. После чего части 39-й, 43-й, 50-й и 11-й гвардейской армий начали штурм укреплений внешнего обвода Кёнигсберга», — рассказал Александр Михайлов.

Нацисты не смогли сдержать напора красноармейцев и в первый же день наступления советских войск вынуждены были оставить свои передовые позиции. Однако на следующий день после начала городских боёв ситуация осложнилась.

Немцы совершили 35 контратак, некоторые из них удавалось отбить с большим трудом. Несмотря на отчаянное сопротивление гитлеровцев, советские силы смогли в этот день продвинуться на расстояние до 3,5 км, занять 130 кварталов и взять штурмом три форта, а также ряд промышленных предприятий. Гарнизоны находившихся под мощными ударами советской артиллерии и авиации фортов начали капитулировать.

Гитлеровские военные капитулируют в Кёнигсберге

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© ullstein bild Dtl.

8 апреля ожесточённые бои продолжились. Под контроль Красной армии перешли около 300 кварталов города и четыре форта. В этот день советские войска смогли замкнуть кольцо вокруг Кёнигсберга и прервать сообщение крепости с группировкой, действовавшей на Земландском полуострове. Красноармейцы заняли вокзал и порт города-крепости.

Утром 9 апреля напряжённые боевые действия в городе продолжились. Нацисты были сконцентрированы в центре и в восточной части Кёнигсберга. В ходе решающего удара советских войск гитлеровская группировка в городе была рассечена на части.

«Убедившись в безнадёжности своего положения, комендант Кёнигсберга генерал Отто Ляш, участвовавший в войне с польской кампании, принял решение о капитуляции. За это он был заочно приговорён в Германии к смертной казни», — рассказал Юрий Кнутов.

10 апреля 1945 года Кёнигсберг был очищен от разрозненных групп гитлеровских войск. В ходе Кёнигсбергской операции нацисты потеряли свыше 40 тыс. убитыми. Около 90 тыс. гитлеровцев сдались в плен. С советской стороны погибли около 3,7 тыс. военнослужащих.