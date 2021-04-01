«Не боялся трудностей»: в чём особенность авиаконструкторской школы Александра Яковлева

1 апреля 1906 года родился отечественный авиаконструктор Александр Яковлев. Коллектив специалистов под его руководством разработал свыше 200 самолётов, более половины из которых выпускались серийно. Одним из главных достижений Яковлева считается создание семейства истребителей Як-1, внёсших огромный вклад в борьбу с люфтваффе. После Великой Отечественный войны знаменитый конструктор открыл для страны эру реактивных и сверхзвуковых самолётов, а также прославился как разработчик надёжных, экономичных и компактных гражданских машин, которые по-прежнему находятся в эксплуатации. Успехи Яковлева эксперты объясняют не только инженерным талантом, но и умением решать организационные вопросы.

115 лет назад родился знаменитый советский авиаконструктор Александр Яковлев. За свою жизнь он создал свыше 200 летательных аппаратов, в том числе более 100 серийных образцов, получивших широкое распространение в России и за рубежом.

Свою первую модель учёный собрал в 18 лет. Это был планер АВФ-10. А спустя три года в воздух поднялся полноценный самолёт конструкции Яковлева АИР-1, представлявший собой спортивный двухместный биплан. Первым серийно выпускаемым летательным аппаратом стал трёхместный пассажирский самолёт АИР-6.

«На лучшем мировом уровне»

15 января 1934 года в системе государственной авиапромышленности СССР было создано самостоятельное конструкторско-производственное бюро под руководством Яковлева. Осенью того же года молодой коллектив специалистов дебютировал на Парижском авиационном салоне с моделью АИР-9, ставшей родоначальником учебно-тренировочных самолётов ВВС УТ-1 и УТ-2, установивших впоследствии 11 мировых рекордов.

В 1939 году Яковлев разработал двухмоторную машину ББ-22 (Як-2), которая применялась в начале Великой Отечественной войны в качестве ближнего разведчика и лёгкого бомбардировщика. Самолёт мог развивать скорость до 567 км/ч, обгоняя лучшие истребители своего времени.

В годы ВОВ Яковлев одновременно руководил своим конструкторским бюро и временно исполнял обязанности заместителя наркома авиационной промышленности по опытному самолётостроению и науке. Созданный учёным самолёт Як-1 и его последующие модификации стали самым популярным семейством отечественных истребителей военного периода. В общей сложности советская промышленность выпустила более 36 тыс. единиц этой модели.

Вершиной эволюции Як-1 является Як-3, который начал поступать на фронт незадолго до Курской битвы. По своим боевым качествам этот одноместный самолёт превзошёл немецкие истребители МЕ-109С и FW-190. Благодаря высокой скорости советская машина легко догоняла летательные аппараты противника на вертикальном восходящем и нисходящем манёврах.

Кроме того, Як-3 позволял опытным лётчикам достаточно успешно вести бой с превосходящими силами врага. Как говорится в материалах Музея Победы, 16 июля 1944 года группа из 18 советских истребителей вступила на линии фронта в схватку с двумя дюжинами самолётов неприятеля. В итоге асы Красной армии уничтожили 15 машин противника и потеряли только один Як-3. Неслучайно именно этот истребитель выбрали французские лётчики авиаполка «Нормандия — Неман».

За вклад в развитие авиации в тяжёлые военные годы Яковлев получил звание генерал-полковника и был удостоен многих государственных наград, в том числе французских — Офицерского креста ордена Почётного легиона и Военного креста 1939—1945 годов.

В беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что Яковлеву и его команде конструкторов удавалось создавать превосходные для периода ВОВ истребители, несмотря на нехватку алюминия, который радикально облегчал массу боевых машин.

«Вместо дефицитного алюминия на советских самолётах приходилось использовать прессованную фанеру. Но Яковлев умудрялся обходить значение столь существенного недостатка, разрабатывая образцы на лучшем мировом уровне», — подчеркнул Кнутов.

Як-3

© uacrussia.ru

После войны талантливый конструктор принял активное участие в перевооружении советских ВВС на реактивные образцы авиатехники. В 1947 году на основе Як-3 Яковлев разработал Як-15 — первый принятый на вооружение в СССР реактивный самолёт. Двигатель РД-1О позволял этой машине развивать скорость до 805 км/ч. Дальнейшим развитием концепции этого самолёта стали образцы Як-17УТИ и Як-23.

Важной вехой развития ВВС Советского Союза стала разработка всепогодного ночного истребителя-перехватчика Як-25. Машина поднялась в воздух в 1952 году и была признана лучшей в своём классе среди отечественных аналогов. На основе этой модели ОКБ Яковлева создало фронтовой бомбардировщик, самолёт-разведчик и беспилотник-мишень. Все модификации производились серийно.

На замену Як-25 в конце 1950-х годов конструкторское бюро Яковлева изготовило первый в СССР сверхзвуковой самолёт-разведчик Як-27Р. Чтобы развивать скорость более одного числа Маха, машину оснастили новой аэродинамической компоновкой и двумя турбореактивными двигателями совокупной форсированной тягой 7700 кгс (килограмм-cил).

С вертикальным взлётом

Как отмечают эксперты, одним из самых необычных детищ Яковлева можно назвать самолёты вертикального взлёта и посадки (СВВП). Пилотным проектом стала модель палубного штурмовика Як-36 с поворотным соплом турбореактивного силового агрегата. На этом образце специалисты ОКБ Яковлева апробировали ряд важных технических решений и методику эксплуатации подобной техники.

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Доработанная версия этой машины под наименованием Як-38 совершила первый полёт 2 декабря 1970 года. В 1973 году началось серийное производство самолёта вертикального взлёта и посадки. Советская промышленность выпустила более 200 таких штурмовиков.

По мнению экспертов, Як-38 по ряду качеств превзошёл британский аналог Harrier, однако имел серьёзные недостатки — низкую полезную нагрузку и небольшой боевой радиус. Но такие проблемы удалось устранить при разработке Як-141 в 1980-е годы.

Самолёт получил автоматическую пушку ГШ-301 калибра 30 мм, способную вести огонь по воздушным, наземным и надводным легкобронированным целям. На четырёх узлах подвески могли размещаться ракеты «воздух — воздух», «воздух — море» и «воздух — поверхность», а также блоки для стрельбы неуправляемыми снарядами.

Ещё одним направлением деятельности Яковлева было создание небольших гражданских самолётов. Сверхудачным образцом оказался способный приземляться на грунтовые аэродромы 32-местный Як-40. В общей сложности было выпущено более 1 тыс. машин, из них 125 единиц продано 18 зарубежным странам, включая Италию и ФРГ.

Модернизационный ресурс детища Яковлева оказался настолько большим, что самолёт до сих пор находится в эксплуатации. Не исключено, что в ближайшие десятилетия он получит вторую жизнь. Последние годы московские и новосибирские инженеры активно работают над тем, чтобы «научить» Як-40 летать на гибридной силовой установке, которая подразумевает использование электрической тяги.

Укрупнённая модификация этой машины — 120-местный Як-42, который также находится в эксплуатации. Самолёт отличается высокой экономичностью, небольшой массой, прочностью корпуса и надёжностью. На счету — машины девять мировых рекордов. В частности, Як-42 без посадки смог пролететь от Москвы до Хабаровска.

Одновременно с истребителями и гражданскими машинами Яковлев развивал линейку спортивных и учебных самолётов ВВС. Так, благодаря Як-18П, Як-18ПМ, Як-18ПС и Як-50 советские лётчики неоднократно завоёвывали первые места на чемпионатах Европы и мира по высшему пилотажу, а будущие офицеры Военно-воздушных сил отрабатывали навыки управления боевыми машинами на Як-18Т и Як-52.

Як-130

© Минобороны РФ

В настоящее время самым современным отечественным учебно-боевым самолётом (УБС) является Як-130. Машина способна имитировать полёты на разных типах боевой авиатехники, включая истребители четвёртого и пятого поколений. Возможности УБС позволяют курсантам обучаться выполнению таких сложных элементов, как сваливание и штопор.

«Як-130 может успешно использоваться для подготовки в условиях, приближённых к боевой обстановке, с реальным применением вооружения. Для оптимизации процесса обучения реализован учебно-тренировочный режим моделирования боевого применения вооружения по воздушным и наземным целям», — отмечается в материалах корпорации «Иркут», где организовано серийное производство.

«Сплотил достойных специалистов»

После распада СССР компетенции ОКБ им. Яковлева оказались востребованными при разработке ближне-среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Эта машина стала совместным проектом с ОАО «Межгосударственный авиационный комплекс «Ильюшин» и корпорацией «Иркут».

Наследники Александра Яковлева также реализовали проекты беспилотных аппаратов «Пчела, «Эксперт» и «Альбатрос», предназначенных для ведения воздушной разведки.

Юрий Кнутов считает, что советский конструктор оставил достойное технологическое наследие. По мнению эксперта, в современных проектах нынешнего ОКБ воплощается умение Яковлева создавать компактные и эффективные образцы летательных аппаратов.

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что, помимо конструкторского таланта, Яковлев обладал сильным даром организатора. К заслугам учёного эксперт относит форсированный переход советской авиационной отрасли к производству реактивных, а потом и сверхзвуковых самолётов.