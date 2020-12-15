«Возвращает страну в высшую лигу авиации»: каково значение полёта лайнера МС-21 с отечественными двигателями ПД-14

В Иркутске состоялся первый полёт отечественного пассажирского лайнера МС-21-310 с двигателями ПД-14. Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал это событие результатом последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичного сектора. А генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия возвращается в «высшую лигу мировой авиации». Ранее МС-21 оснащался американскими агрегатами PW1400G. Как считают эксперты, появление высокоэффективных установок ПД-14 и ряда других отечественных комплектующих окончательно оградит российское самолётостроение от любых санкционных рисков.

На аэродроме Иркутского авиационного завода состоялся первый полёт пассажирского лайнера МС-21-310 с новыми российскими двигателями ПД-14. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Самолёт пилотировал экипаж в составе лётчиков-испытателей Василия Севастьянова, Андрея Воропаева и инженера Александра Соловьёва.

Машина находилась в воздухе 1 час 25 минут. Полётное задание предусматривало проверку режимов работы силовой установки, устойчивости и управляемости лайнера, а также функционирования его систем.

«В конце ноября во время посещения завода ПАО корпорации «Иркут» мы с коллегами инспектировали подготовку нового МС-21. Тогда же мы обговаривали первый полёт МС-21-310 с новым двигателем ПД-14 до конца этого года. А сегодня видим в действии результат последовательной государственной политики в области развития высокотехнологичных отраслей», — заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Полёт МС-21 с российскими силовыми установками министр назвал результатом труда десятков тысяч человек. По словам Мантурова, в России сформировалось «новое поколение конструкторов и производственников».

Также по теме «Широкий спектр применения»: как российская промышленность создаёт новые авиационные двигатели Весной следующего года в России начнутся испытания элементов авиационных двигателей нового поколения ПД-8 и ПД-35. Об этом сообщил...

В свою очередь, генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что МС-21 с российским двигателем позволит вернуть Россию в «высшую лигу мировой авиации».

«Этот полёт — результат объединения двух важнейших программ гражданского авиастроения России: самолёта МС-21 и двигателя ПД-14. Усилиями учёных, конструкторов, инженеров, рабочих создаётся лайнер нового поколения, который возвращает нашу страну в высшую лигу мировой авиации», — сказал Чемезов.

МС-21 («Магистральный самолёт XXI века») — семейство новейших российских узкофюзеляжных лайнеров. Первый полёт опытный образец этой машины совершил в мае 2017 году с двигателями PW1400G американской компании Pratt & Whitney.

В ближайшее время основным эксплуатантом МС-21 станет «Аэрофлот». Ранее компания заключила твёрдый контракт на производство 50 машин и опцион на 35 единиц. Как заявил Мантуров в сентябре в интервью газете «Известия», в общей сложности «свёрстаны заказы на 170 машин». По словам министра, первые поставки самолётов намечены на конец 2021 года.

Превосходство над аналогами

Как ожидают в Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), МС-21 станет одним из лучших лайнеров в своём классе за счёт интеграции самых современных технологических решений в области аэродинамики, двигателестроения, бортовых радиоэлектронных систем.

«От аналогов самолеты МС-21 будут отличаться уменьшенной массой пустого самолёта, обеспеченной использованием композиционных материалов и перспективных металлических сплавов в сочетании с внедрением бортовых систем нового поколения, более совершенной аэродинамикой, использованием перспективного двигателя. Эти и другие усовершенствования позволят существенно снизить расход топлива по сравнению с аналогами», — говорится в материалах ОАК.

Характеристики эмиссии двигателей МС-21 будут соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO). Более того, в расчёте на одно пассажирское кресло российский лайнер будет выбрасывать в атмосферу на 15—25% меньше СО2, чем эксплуатируемые в настоящее время аналоги.

Подготовка МС-21-310 с ПД-14 к первому полёту

© rostec.ru

Большое внимание разработчики МС-21 уделили обеспечению комфорта пассажиров, в том числе клиентов с ограниченными возможностями. Так, российский лайнер превзойдёт зарубежные аналоги по ширине прохода между креслами, что позволит двум пассажирам свободно расходиться и не блокировать движение людей по самолёту при использовании тележек бортпроводниками.

Конструкторы увеличили естественную освещённость салона благодаря установке больших иллюминаторов и специальному дизайну интерьера. Кроме того, МС-21 может похвастаться улучшенным микроклиматом и сниженным уровнем шума.

На сегодняшний день лайнер планируется выпускать в двух версиях: МС-21-200 (130—176 мест) и МС-21-300 (160—211 мест). Максимальный объём топлива для обеих машин составляет 20,4 т, дальность полёта — 6,4 тыс. км и 6 тыс. км соответственно.

Также по теме «Отвечает требованиям XXI века»: как развивается программа по созданию самолётов Ил-96-400М В Объединённой авиастроительной корпорации заявили о начале испытаний модернизированного навигационного комплекса для широкофюзеляжных...

В перспективе на рынок может выйти третья, самая крупная модификация отечественного лайнера под обозначением МС-21-400. На неё будет устанавливаться двигатель ПД-16, представляющий собой более мощный вариант ПД-14.

Последнее время отечественная промышленность активно работает над ликвидацией зависимости от импортных элементов, которые используются при производстве семейства МС-21. В частности, в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан) запущено производство нити, волокна и препреги, которые используются для изготовления композитного крыла пассажирского лайнера.

«Российские композиты, пришедшие на смену иностранным, в ходе испытаний подтвердили свои характеристики, и корпорация «Иркут» уже приступила к выпуску серийных деталей и агрегатов на их основе», — говорится на сайте «Ростеха».

Также уфимское объединение холдинга «Технодинамика» изготовило опытный образец аварийного синхронного генератора для системы электроснабжения МС-21. Данный агрегат предназначен для преобразования механической энергии в электрическую с помощью специального винта, совершающего до 14 тыс. оборотов в минуту. Максимальная мощность машины достигает 23 кВА (киловольт-ампер).

В беседе с RT исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев предположил, что вопрос импортозамещения комплектующих для МС-21 будет окончательно закрыт в середине 2020-х годов с завершением соответствующих опытно-конструкторских работ.

«Это даст возможность утверждать, что, во-первых, программа МС-21 не имеет санкционных рисков. Во-вторых, российская промышленность способна беспрепятственно производить лайнеры. В итоге перевозчики смогут обновить свой парк, используя самые современные, комфортные, топливоэффективные воздушные суда. События весьма позитивные и весьма многообещающие», — пояснил Пантелеев.

Важным достижением эксперт назвал успешную примерку двигателей ПД-14 на МС-21. По его словам, в ходе начавшихся лётных испытаний отечественный агрегат должен подтвердить свои характеристики в составе силовой установки самолёта.

Полноразмерный макет двигателя ПД-14

© rostec.ru

ПД-14 — первый с момента распада СССР турбовентиляторный самолётный двигатель, созданный в России. В 2018 году агрегат получил от Росавиации сертификат, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации. Производятся установки на предприятии АО «ОДК — Пермские моторы».

К достоинствам ПД-14 относят экономичный расход топлива, высокие экологические характеристики, относительно низкие эксплуатационные расходы. По подсчётам специалистов «Ростеха», стоимость жизненного цикла двигателя будет меньше на 15—20% по сравнению с современными аналогами.

Залогом успеха ПД-14, как считают в госкорпорации, является применение уникальных технологий и материалов. Например, в конструкции агрегата используются отечественные сплавы титана и никеля, а также полимерные композиты, которые облегчают массу двигателя и снижают уровень шума.

«ПД-14 разрабатывался на основе проверенных временем конструкторских решений с применением современных технологий. При этом ставилось условие использовать только отечественные материалы. Конструкторами было разработано и внедрено 16 ключевых технологий, например, лопатки турбины из легчайшего интерметаллида титана или продвинутая система охлаждения, позволяющая турбине работать при температуре до 2000 К (1726,85 °C. — RT)», — отмечают в «Ростехе».

«Прорывной проект»

Олег Пантелеев полагает, что появление ПД-14 защитит отечественный пассажирский лайнер от методов недобросовестной конкуренции со стороны западных государств. При этом, как рассуждает эксперт, Россия не станет полностью отказываться от американского агрегата — МС-21 будет предлагаться заказчикам машины как с двигателями PW1400G, так и с ПД-14.

«Мы знаем, что уже есть контракты на самолёты и с тем, и с другим типом двигателя. Тут сохраняется конкуренция между производителями силовых агрегатов, и каждый из них должен будет доказывать эксплуатантам, что его продукт лучше. При этом российская сторона даёт понять, что по стоимости эксплуатации, включая расходы на авиационное топливо и техническое обслуживание, ПД-14 выглядит предпочтительнее», — говорит Пантелеев.

Также по теме Связать регионы: каким будет российский пассажирский лайнер Ил-114-300 Заводы Объединённой авиастроительной корпорации приступили к агрегатной сборке двух перспективных пассажирских самолётов Ил-114-300....

В комментарии RT заслуженный лётчик РФ генерал-майор Владимир Попов заявил, что по совокупности характеристик российский двигатель в процессе эксплуатации должен доказать своё преимущество над детищем Pratt & Whitney. Первый полёт МС-21 с ПД-14 эксперт назвал большим успехом российской промышленности на пути к полноценному импортозамещению.

«Практически все детали и части конструкции МС-21 должны изготавливаться только на российских предприятиях и только с помощью российских технологий. ПД-14 — ключевой элемент в лайнере на этом пути. Сейчас важно наладить серийное производство этого высокоинтеллектуального продукта. Этот процесс подтянет за собой и другие отрасли и окажет в целом положительный эффект на развитие науки и промышленности России», — пояснил Попов.

Эксперт убеждён, что поставки МС-21 с ПД-14 позволят вытеснить из парка отечественных авиаперевозчиков значительное количество машин компаний Boeing и Airbus. Кроме того, как считает Попов, семейство российских лайнеров, скорее всего, будет пользоваться коммерческим успехом за рубежом.