Эксперт прокомментировал последний в России гражданский перелёт Ту-154

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Заслуженный лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев прокомментировал последний в России гражданский перелёт Ту-154.
Эксперт прокомментировал последний в России гражданский перелёт Ту-154
  • © Wikimedia/Alexander Usanov

«Это самолёт, который нёс основную нагрузку, начиная с 60-х годов. Итого практически 60 лет на арене. Самый массовый самолёт. Исторически он занял всё место в Советском Союзе. На нём мы все выросли. На нём летали по всему Советскому Союзу, по всему миру, потому что великолепный самолёт», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, МС-21 идёт на замену, и это другая эпоха и другие технологии.

28 октября последний из оставшихся в гражданской авиации России самолёт Ту-154 выполнил свой заключительный рейс.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «АЛРОСА», совершило двухчасовой перелёт из города Мирного в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров.

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