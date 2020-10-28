Эксперт прокомментировал последний в России гражданский перелёт Ту-154

Заслуженный лётчик-испытатель, герой России Магомед Толбоев прокомментировал последний в России гражданский перелёт Ту-154.

«Это самолёт, который нёс основную нагрузку, начиная с 60-х годов. Итого практически 60 лет на арене. Самый массовый самолёт. Исторически он занял всё место в Советском Союзе. На нём мы все выросли. На нём летали по всему Советскому Союзу, по всему миру, потому что великолепный самолёт», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, МС-21 идёт на замену, и это другая эпоха и другие технологии.

28 октября последний из оставшихся в гражданской авиации России самолёт Ту-154 выполнил свой заключительный рейс.

Воздушное судно, принадлежащее авиакомпании «АЛРОСА», совершило двухчасовой перелёт из города Мирного в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров.